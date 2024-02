Por euronews

Es uno de los festivales de cine extranjero más importantes de Hungría. Se proyectarán 25 películas, incluidas las nominadas al Oscar y al César.

Cada película se proyecta sólo una vez, antes de su estreno comercial. La embajadora de Francia en Budapest, Claire Legras hizo la reiterada apología de la lengua francesa: "El idioma francés es algo que mucha gente en todo el mundo tiene en común. Es un idioma que se habla en los cinco continentes, como es el caso del inglés, y se habla en las zonas con mayor crecimiento demográfico. Así que es realmente una lengua con una historia orgullosa, una lengua para hoy y una lengua para mañana".

Durante las próximas semanas se proyectará parte del programa en 16 ciudades de Hungría. Las Jornadas de Cine Francófono se celebrarán hasta el 10 de marzo en Budapest.

El cine francés y canadiense se promueven también en distintos países, entre ellos Venezuela donde en 2023 se celebró en Caracas la 19 edición. En Madrid en 2024 se celebrará la IX Muestra de cine Francófono del 14 al 17 de marzo, organizado por la Alianza Francesa. En esta edición toma parte varias películas entre las que encuentran títlulos como Ru, Allons enfants,

Mandabi, Dancing on the edge of a volcano,Libertate, El viaje de Ernest y Célestine, Les histoires d'amour de Liv S; y Les filles d'olfa.