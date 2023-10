Por Euronews en español

El director alemán Wim Wenders recibe este año el Premio Lumière a toda su carrera.

El tantas veces imitado pero siempre inimitable Wes Anderson fue este fin de semana el invitado de honor a la inauguración del Festival Lumière de Lyon, la ciudad que vio nacer el cine. Terry Gilliam, Juan Antonio Bayona o Daniel Brühl son algunos de los asistentes a este festival tan autentico.

"Es mi festival favorito", nos confesaba Brühl, "porque solo trata de cine. No tiene esa locura que, por supuesto, se necesita en festivales más grandes como Cannes, Venecia o Berlín, que son los grandes eventos. Pero aquí solo se centran en el cine, es la reunión de los cineastas".

"El festival Lumière me encanta", no reconocía también Bayona. "Porque no hay competición. Es un festival en el que solo hay un premio y es para reconocer la carrera de un gran cineasta. Los directores venimos mucho mas relajados. Venimos a disfrutar de las películas, a disfrutar del cine. Ademas esta ciudad respira cine".

Un año más, el público lionés acudió en masa a la inauguración, con cerca de 5000 personas en la Halle Tony Garnier, que presume de ser la sala de cine más grande de Europa.

París, Texas, Lyon

Hasta el próximo fin de semana hay programados cientos de proyecciones y encuentros, con la entrega del Premio Lumière como colofón. Este año el festival premia la trayectoria del gran Win Wenders —'París, Texas', 'Las alas del deseo'— que toma el relevo en Lyon de otros grandes cineastas como Jane Campion, Tim Burton, Clint Eastwood o Martin Scorsese, entre otros.

Desde hace 15 años, el Festival Lumière de Lyon se ha convertido en una cita ineludible para los amantes del séptimo arte en Europa. Es un festival original que muestra en pantalla grande las grandes películas y obras maestras de la historia del cine, al tiempo que invita a los grandes nombres de la actualidad.