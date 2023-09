Uno de los árboles más fotografiados del Reino Unido ha sido "talado deliberadamente" en un aparente acto de vandalismo.

Un adolescente de 16 años ha sido detenido por talar presuntamente el sicomoro de Sycamore Gap, junto al histórico Muro de Adriano, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y construido hace 1.900 años para proteger la frontera noroccidental más lejana del Imperio Romano.

El sicomoro, situado en el Parque Nacional de Northumberland, en el norte de Inglaterra, lleva en pie unos 300 años y es el árbol más fotografiado del Reino Unido. El árbol se hizo famoso tras aparecer en 1991 en la película de Kevin Costner Robin Hood: Príncipe de los ladrones.

Las autoridades han dicho que ha sido "talado deliberadamente" en un "acto de vandalismo".

El Parque Nacional de Northumberland confirmó que el famoso árbol de Sycamore Gap había caído durante la noche del jueves, el 28 de septiembre.

"Estamos trabajando con las autoridades pertinentes con interés en este icónico punto de referencia del noreste y publicaremos más detalles una vez que se conozcan", dijo.

El comisario Kevin Waring, de la policía de Northumbria, declaró que "se trata de un monumento de renombre mundial y el suceso ha causado conmoción, tristeza y rabia en toda la comunidad local y fuera de ella. Dado que nuestra investigación se encuentra en una fase muy temprana, mantenemos las pesquisas abiertas".

El National Trust, propietario del terreno, se declaró "conmocionado y entristecido" por la tala del árbol, que fue elegido Árbol Inglés del Año en 2016 en los premios del Woodland Trust.

Una vista general de las estrellas desde Sycamore Gap, antes de la lluvia de Meteoros Perseidas sobre el Muro de Adriano, el 13 de agosto de 2015. Scott Heppell/AP

Andrew Poad, director general del National Trust, dijo que no entendía quién tendría motivos para talar el árbol: "Es parte del ADN de esta zona, eso es lo que me preocupa. No veo la lógica de lo que ha ocurrido".

El National Trust dijo que recogería semillas y esquejes del árbol. Poad dijo: "Es un sicomoro, así que podría volver a crecer, pero por supuesto no será lo mismo".