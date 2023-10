Easyjet ha demandado a un grupo británico de música independiente por incluir la palabra "easy" en su nombre. Pero si este es el caso, ¿qué otras marcas han llevado a bandas a los tribunales?

En un post publicado en su cuenta de las redes sociales, la banda indie británica Easy Life anunció que Easyjet les estaba empujando a una "costosa batalla legal", añadiendo que son "virtualmente impotentes ante una corporación tan grande".

Reaccionando con humor, la banda dijo que encontraban la situación "divertida", agregando que "para aquellos de ustedes que compraron entradas para conciertos y terminaron en un vuelo de bajo costo a Tenerife, les pido disculpas."

Easy Life se juntaron en 2017, con sus álbumes de 2021 y 2022 Life's a Beach y Another Life alcanzando ambos el número dos en las listas del Reino Unido.

Pero a principios de este año, la banda canceló su gira por América del Norte debido a "dificultades financieras", agregando "simplemente que no somos capaces de conseguir los fondos para traer fácilmente a la tripulación esta primavera."

En un comunicado compartido con la BBC, EasyGroup, propietaria de Easyjet, afirmó que otras empresas -entre ellas una de las mayores minoristas por catálogo del Reino Unido llamada Easylife- pagaron por el uso de su marca.

Un portavoz de Easygroup añadió: "Stelios [Haji-Ioannou] y easyGroup fundaron y ahora poseen el derecho a la marca easy.

Pero esta no es la primera vez que Easyjet lleva a las marcas a los tribunales.

Ya en 2014, el multimillonario empresario y fundador de easyJet, Stelios Haji-Ioannou, anunció que emprendería acciones legales contra Netflix por su serie de comedia Easy, alegando que el uso que hace de ese nombre vulnera las marcas europeas de su empresa.

Hasta Barbie se ha sentado en el banquillo

La canción Barbie Girl, del grupo danés Aqua, causó sensación en 1997.

Pero a los abogados de Mattel, la empresa responsable de la muñeca de plástico, no les apetecía bailar toda la noche al ritmo de la pegadiza melodía.

A los seis meses del lanzamiento de la canción, Mattel llevó a los tribunales a MCA Records, la discográfica del grupo.

Alegaron que nunca habían autorizado el uso del nombre Barbie. Mattel también acusó a Aqua de sexualizar a Barbie con letras como "bésame aquí, tócame allí, hanky-panky".

El caso fue a más y llegó hasta el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos. Sin embargo, el juez Alex Kozinski falló a favor de MCA señalando que la canción era una parodia y, por tanto, estaba protegida por la Primera Enmienda.

Mattel persistió con repetidos intentos de llevar el caso ante el Tribunal Supremo, pero sin éxito.

Ok Go... a los tribunales

El grupo de rock estadounidense Ok Go se enzarzó durante meses en una acalorada batalla legal con la marca de cereales Post Foods. ¡La disputa comenzó cuando Post Foods anunció el lanzamiento de Ok Go!, una nueva línea de cereales para llevar.

Pero al grupo de Los Ángeles Ok Go, que ya colaboró con Post Foods en 2011 para un vídeo de YouTube promocionando Honey Bunches of Oats, no le hizo ninguna gracia la noticia. El grupo es titular de la marca del nombre desde 2008.

El grupo no tardó en reaccionar y sus abogados enviaron una carta a Post Foods instándoles a reconsiderar el nombre por infracción de marca.

Esto no hizo más que echar leña al fuego, y Post Foods demandó a la banda por la disputa. Pero antes de que las cosas se torcieran aún más, ambas partes llegaron a un acuerdo extrajudicial. Los abogados de ambas partes pidieron a un juez federal de Minnesota que desestimara definitivamente la demanda, y cada parte pagó sus propios gastos legales.

Post Foods ha eliminado todas las menciones a la línea Ok Go de su sitio web.

One Direction

A veces es el grupo el que demanda a la marca, y no al revés.

En 2014, los abogados del grupo One Direction amenazaron con demandar a ripnroll.com, un mercado online de preservativos, por sus condones "One Erection", aprobados por la FDA.

La gama se lanzó en el pico de la fama de la banda, permitiendo a los fans comprar al por mayor 1.000 condones por el precio de 300 dólares.

"Sólo se puede ir en una dirección con estos bebés: ¡hacia ARRIBA! Ideal para romper el hielo en fiestas y bares", decía la descripción de los preservativos.

Al parecer, a One Direction le hizo gracia la línea de preservativos, pero a sus abogados no tanto.

La amenaza de un proceso judicial fue suficiente para que el sitio web suspendiera la línea. Sin embargo, los preservativos están disponibles en otros sitios web.