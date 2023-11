Por Lucie Tournabize

El Ministerio de Cultura italiano quiere restaurar una obra de Banksy, mientras que algunos artistas creen que debe dejarse que se deteriore poco a poco.

En la pared de un palacio veneciano abandonado, un niño, pintado con un líquido negro, con chaleco salvavidas y una antorcha en la mano, surge de las olas. Aparecida durante la Bienal de Arte Contemporáneo de 2019, la obra de Banksy se ha convertido en una atracción turística más de la Ciudad de los Dux. Pero debido a la humedad y la sal, está desapareciendo.

Preocupado por este fenómeno, el propietario del palacio pidió primero a la Sopraintendenza dei Beni Culturali, la institución italiana que vela por el patrimonio cultural, que interviniera. La Sopraintendenza se declaró incompetente para ocuparse de una obra tan reciente, por lo que el alcalde de la ciudad, Luigi Brugnaro, y el presidente de la región del Véneto, Luca Zaia, se dirigieron a Vittorio Sgarbi, subsecretario de Cultura del Gobierno de Giorgia Meloni.

Éste se puso entonces a la tarea de restaurar la obra, conocida como "L'Enfant Migrant", gracias a la financiación privada proporcionada por un banco italiano.

¿Debe restaurarse la obra de Banksy en Venecia? Vittorio Sgarbi, subsecretario de Cultura, está convencido. En Venecia, la cuestión divide. Guías, arquitectos, artistas y profesionales tienen opiniones más matizadas.

Zona de sacrificio

"La parte inferior de los palacios venecianos, en contacto con el agua, se conoce en arquitectura como zona de sacrificio", explica Monica Gambarotto, guía turística veneciana. "Generalmente se deja desnuda y sin pintar para evitar que el agua del canal suba y sea absorbida por el revestimiento.

Debido a la humedad y la sal, "el niño migrante" está desapareciendo Annarita Dati pour Euronews

Así que no es de extrañar que "el niño migrante", salpicado por los taxis acuáticos que pasan constantemente, vaya desapareciendo poco a poco. El Río Novo, donde se encuentra la plantilla, es uno de los más concurridos de la ciudad, ya que une la estación de ferrocarril con el Gran Canal.

El paso de embarcaciones a motor provoca lo que los venecianos llaman "moto ondoso", olas que erosionan la laguna.

Un fenómeno considerado macrourgente por la UNESCO, por sus efectos devastadores sobre el medio ambiente y las infraestructuras históricas de la ciudad.

Dos ideas opuestas de arte callejero

Tras la propuesta de la subsecretaría de Cultura, los artistas y arquitectos locales no tardaron en reaccionar. Evyrein, un artista local cuyos personajes en esténcil recuerdan a los del artista anglosajón, se mostró furioso: "Banksy no es tonto, sabía perfectamente que al crear su obra junto al agua, ésta no estaba destinada a durar. No tiene sentido restaurarla".

"Me conmovió el gesto, pero al final el resultado fue peor. Si me pidieran que tocara la obra de un colega, me negaría, a menos que tuviera su consentimiento", afirma el artista.

Para Rosanna Carrieri, activista de Mi Riconosci, una asociación de profesionales del sector cultural, es sobre todo esencial plantear la cuestión a las personas afectadas. " Antes de emprender una operación de restauración, es esencial consultar al artista, pero también a la comunidad local, de lo contrario sólo puede tratarse de una operación desde arriba, surfeando sobre la fama de Banksy", afirma.

Creada durante la Bienal de Arte Contemporáneo en 2019, la obra firmada por Banksy se ha convertido en una atracción turística más en la Ciudad Ducal Annarita Dati pour Euronews

Interrogado por Euronews, el subsecretario de Cultura, Vittorio Sgarbi, discrepó: "No tengo ninguna intención de consultar al artista: ¡la obra fue realizada ilegalmente, y podemos hacer lo que queramos con ella!

Lejos de temer la contradicción, el hombre admite reconocer el valor de la obra: "Muchos turistas la fotografían, por lo que tiene un importante valor sociológico", confiesa.

Pero no hasta el punto de respetar su obsolescencia. "La restauración se encargará a Federico Borgogni, que ya realizó una operación de rescate de un stencil de Banksy en Bristol", explica Vittorio Sgarbi.

Turismo artístico callejero

Monica Gambarotto está acostumbrada a llevar a los turistas tras los pasos de Banksy. Su agencia, Guided Tours in Venice, ha desarrollado incluso un recorrido específico.

"La idea es ofrecer un paseo para descubrir las obras de arte callejero de Venecia. Algunas ya han desaparecido, como las de Blub: estaban hechas en papel, lo que las hace más fáciles de arrancar o vandalizar. No hay mucha demanda de un recorrido dedicado al arte callejero, pero más a menudo me piden que incluya a Banksy en un recorrido a medida".

Entonces, ¿debe considerarse necesaria la restauración en aras del turismo?

"Como historiador del arte, tengo mis dudas sobre este proyecto. En el pasado, prácticamente todos los palacios venecianos estaban adornados con frescos, que han desaparecido con el tiempo, pero así son las cosas. La pintura en los palacios es necesariamente una técnica efímera. Por otro lado, cualquier acto efímero de vandalismo, como el arte callejero, se convierte en un registro histórico. En este sentido, la obra de Banksy sigue siendo hoy un documento importante. Así que esta restauración es a la vez comprensible y contraintuitiva", añade Monica Gambarotto.

Los males de Venecia

También es una forma de que los promotores de la restauración vinculen su nombre al de Venecia, que sufre muchos otros problemas. Matteo Pandolfo, miembro de la Asociación de Arquitectos Venecianos, señala que "este palacio lleva décadas vacío en un momento en que la ciudad carece de viviendas".

"Debería preocuparnos más el rumbo que está tomando Venecia, cuyos equilibrios están siendo profundamente alterados por el turismo, que la restauración de una obra creada para desaparecer", añade.

Rosanna Carrieri concluye: "Hay que analizar el problema de la tutela de las obras de arte en general: el Ministerio carece de personal, sobre todo de historiadores del arte, para garantizar la conservación y el acceso a las obras. Llamar la atención sobre el niño emigrante es vaciar la obra de su significado social y político".