La Galería Saatchi de Londres acoge dos nuevas exposiciones de invierno. Boundless" es una retrospectiva dedicada al dúo artístico Christo y Jeanne-Claude, mientras que "If Not Now, When?" explora el tema del tiempo y la urgencia del cambio climático.

PUBLICIDAD La Galería Saatchi de Londres acoge dos nuevas y emocionantes exposiciones de invierno. Una está dedicada a un dúo artístico que ha dejado huella a gran escala, mientras que la otra es una celebración de las mujeres escultoras. "Sin límites" Boundless es una retrospectiva que recorre la creatividad de Christo y Jeanne-Claude, pareja y colaboradores artísticos hasta hace poco tiempo. Entre sus obras, envolvieron en tela lugares emblemáticos, como el Reichstag alemán. "El propio Christo no sabía muy bien qué le llevó a empezar a envolver, pero en algún momento empezó a envolver objetos pequeños y cada vez se hizo más grande", explica Matthias Koddenberg, de la Fundación Christo y Jeanne-Claude. "Entonces abandonó el espacio de la galería y el museo y salió al exterior haciendo proyectos en el paisaje y la ciudad para que la gente se enfrentara al arte". En 2021 se envolvió el Arco del Triunfo de París, de 50 metros de altura, un sueño de Christo y Jeanne-Claude desde que alquilaron un apartamento cercano en los años sesenta. Ninguno de los dos vivió para verlo. Pero su fotógrafo, Wolfgang Volz, sí. Palestina como telón de fondo en película inaugural: 10° Festival de Cine para Niños y Jóvenes

Más de 70 cines en Europa celebran el Mes del Cine Europeo "Ojalá hubieran tenido la oportunidad de estar allí el día de la inauguración, porque estoy seguro de que lo habrían apreciado mucho", declaró a Cult. El legado de la pareja sigue vivo. La mastaba es otra de sus visiones artísticas, que aún podría hacerse realidad. "La Mastaba surgió como idea en los años setenta", explica Lily Waterton, ejecutiva de programación de la Galería Saatchi. "Se trataba de una gran pirámide construida con barriles de petróleo apilados. Christo soñaba que iba a ser más grande que las pirámides de Giza". "Si no es ahora, ¿cuándo?" La otra exposición de invierno de la Galería Saatchi muestra las obras de casi 30 escultoras. "Si no es ahora, ¿cuándo?" explora el tema del tiempo. Se explora la urgencia en torno a grandes cuestiones como el cambio climático y los recursos naturales. Esta exposición es obra de la artista británica Deborah Duffin. "Se centra especialmente en los componentes eléctricos", revela Anna Frances Douglas, co-comisaria de la exposición. Los recursos que se extraen en todo el mundo para fabricar nuestros aparatos informáticos son incomprensibles". "La artista desnuda estos residuos y llama la atención, con la ligereza de su obra, sobre la fragilidad de estos recursos". "Si no es ahora, ¿cuándo?" y Christo and Jeanne-Claude: Boundless se exponen en la Saatchi Gallery de Londres hasta el 22 de enero.