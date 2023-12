Es el primer día de diciembre y eso sólo puede significar una cosa: ha empezado la cuenta atrás para Navidad. Pero, ¿qué tipo de calendario de adviento tienes, y no es hora de que te hagas con uno mejor?

Una forma habitual de marcar el preludio de la bajada de Papá Noel por la chimenea es a través de los calendarios de adviento, que suelen estar llenos de golosinas de chocolate para cada día del mes.

Sin embargo, existen alternativas más divertidas y originales.

Euronews Culture le propone algunas de ellas:

Calendario de Adviento Musical Gramófono Coppenrath

Calendario de Adviento Musical Gramófono Fortum & Mason

Este Calendario de Adviento Musical Gramófono traealgunas melodías a tu rutina diaria de diciembre, con 24 mini discos de vinilo para tocar, cada uno con una canción navideña diferente. ¿Cómo se tocan? Pues han incluido un minirreproductor. ¿Qué más se puede pedir?

¿Dónde puedo comprarlo? Fortum & Mason / Amazon

Calendario de Adviento de Jungla de Cristal

Calendario de Adviento de Jungla de Cristal Amazon

Sí, es una película navideña. No, no se abre una puerta cada día. Pero qué alegría tan singular es ser testigo de cómo Hans Gruber se cae de la Plaza Nakatomi un día tras otro... ¡Que empiece la cuenta atrás!

¿Dónde puedo comprarlo? Amazon / Etsy

Calendario de Adviento Onyx Coffee Lab

Calendario de Adviento Onyx Coffee Lab Food52

Oh Madre Oscura de todas las cosas con cafeína, estarías orgullosa. Detrás de los 24 cajones plegados de este calendario de adviento hay cafés artesanales de grano entero. El final del año puede ser un poco duro. No lo hagas más duro si no te das un capricho con este... Además, tiene buena pinta, ¿verdad? Una especie de ventilador.

¿Dónde puedo comprarlo? Food52

Calendario de Adviento 'Friends

Calendario de Adviento 'Friends Amazon

Este año hemos perdido a nuestro primer amigo, así que ¿qué mejor manera de enjugar las lágrimas con algo de papelería temática de la famosa serie de los 90? ¿Y a quién no le gusta un buen artículo de papelería?

¿Dónde puedo comprarlo? Amazon

Calendario de Adviento Tardis 'Doctor Who

Calendario de Adviento Tardis 'Doctor Who Menkind

El Doctor vuelve a la pantalla para celebrar su 60 aniversario. Es la hora de un calendario diseñado con la forma de la icónica máquina del tiempo del Doctor, que contiene 24 objetos coleccionables de Doctor Who. ¡Alucinante!

¿Dónde puedo comprarlo? Menkind

Calendario de Adviento de Juguetes Sexuales Lovehoney Rose

Calendario de Adviento de Juguetes Sexuales Lovehoney Rose Lovehoney

¿Quién dice que la Navidad no puede ser sexy? Te recomendamos que te regales este lujoso cofre del placer, repleto de productos que aumentan el placer. Plugs enjoyados, vendas para los ojos, el popular vibrador en forma de rosa de la marca... La empresa asegura incluso una entrega discreta de primera calidad, por si te preocupa que tus vecinos se pongan a juzgar...

¿Dónde puedo comprarlo? Lovehoney

Calendario de Adviento de bebidas en miniatura de Stag Design

Calendario de Adviento de bebidas en miniatura de Stag Design Etsy

Si la opción del café no era lo tuyo y necesitas algo un poco más... bueno, con alcohol... entonces este calendario es para ti. Sienta el espíritu del mes más festivo del año con bebidas espirituosas. Beba con responsabilidad.

¿Dónde puedo comprarlo? Etsy

Disfruta de tus cuentas atrás y ¡feliz primero de mes!