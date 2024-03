Por Graham Keeley

Los arquitectos afirman que la Sagrada Familia podría estar finalmente terminada en 2026, pero la polémica sobre su ampliación sigue sin resolverse.

PUBLICIDAD

El edificio inacabado más famoso del mundo podría terminarse por fin, después de que los arquitectos afirmaran que la basílica estará terminada en 2026, cuando se cumple el centenario de la muerte del creador de la Sagrada Familia, Antoní Gaudí.

Esteve Camps, presidente de la organización encargada de realizar el plan maestro original de Gaudí, dijo que el edificio debería estar terminado en dos años, unos 144 años después de que se colocara la primera piedra en el lugar.

Si se cumple el plazo, la basílica incluiría la torre central de 172,5 metros dedicada a Jesucristo, lo que convertiría a la Sagrada Familia en el edificio más alto de Barcelona. Sin embargo, se prevé que los trabajos en otras esculturas y decoraciones, así como en una controvertida escalera que conduciría a lo que sería la entrada principal, continúen hasta 2034.

Sagrada Familia. Manu Fernandez/AP

Los planes de la escalera han provocado la oposición de residentes y empresas locales porque, de llevarse a cabo, implicaría la demolición de bloques de viviendas y oficinas contiguos al edificio actual y el desalojo de unas 1.000 familias y empresas.

Camps dijo que seguía comprometido con los planes de ampliación a pesar de las objeciones de algunos residentes. Dijo que "como herederos de Gaudí", los arquitectos tenían previsto continuar con el proyecto de ampliación "tal y como Gaudí pretendía".

Dijo que estaba en conversaciones con Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, sobre el futuro de los planes de ampliación. "No tengo una bola de cristal que me diga cuándo tomarán una decisión", declaró en rueda de prensa el pasado miércoles.

Salvador Barroso, abogado y representante de la Asociación de Afectados por la Sagrada Familia, un grupo de protesta local, ha emprendido acciones legales para detener el proyecto de la escalera.

Barroso afirma que la escalera nunca estuvo en los planos originales de Gaudí y que fue ideada por discípulos del arquitecto tras su prematura muerte. Los planos originales fueron destruidos por los anarquistas al estallar la guerra civil española en 1936, pero fueron reconstruidos minuciosamente por los sucesivos arquitectos.

"La Sagrada Familia dice muchas cosas, pero no tiene la última palabra. El consejo decidirá. Puede que finalmente decida el Señor, no la humanidad", dijo. El Ayuntamiento de Barcelona no ha tomado una decisión sobre la ampliación prevista, según declaró un portavoz a 'Euronews Culture'.

"Estamos trabajando con representantes de la Sagrada Familia, vecinos y otras organizaciones para encontrar la mejor solución para terminar las obras y las necesidades de la ciudad", dijo. Barcelona quiere "garantizar el derecho a la vivienda y minimizar el número de afectados", añadió.

La Sagrada Familia. Manu Fernandez/AP

Las obras del edificio se financian con las entradas, que cuestan entre 25 y 40 euros, de los turistas que visitan la basílica cada año. El año pasado, 4,707 millones de personas visitaron la Sagrada Familia, un 24,7% más que el año anterior, pero no tantos como los 4,717 millones que acudieron en 2019, antes de la pandemia.

El mayor número de visitantes -el 85%- procede del extranjero, siendo el grupo más numeroso por nacionalidades el de Estados Unidos (19% del total), seguido de Francia (7,5%), Italia (7,2%) y Gran Bretaña (5,9%). Los españoles constituyeron el 14,6% de los visitantes.

Los ingresos para 2023 fueron de 126,9 millones de euros, todos ellos procedentes de fuentes privadas, como las entradas de visitantes. En cuanto a los gastos, el 52% del presupuesto se destinó a la construcción y el 26% a la gestión de la basílica.

Se desconoce cómo se gasta el resto, ya que la iglesia no está obligada a publicar sus cuentas. Unas 51.696 personas asistieron el año pasado a 66 misas internacionales en la Sagrada Familia, mientras que 280.670 fieles acudieron a los oficios de la basílica.

Se han realizado esfuerzos para "internacionalizar" la marca Sagrada Familia con un concierto con la orquesta filarmónica de Berlín en el templo y una exposición en una serie de museos de Japón.