Krampus se acerca: ¿Has sido travieso?

Esta noche es la Krampusnacht (o Noche del Krampus), la oscura alternativa al Día de San Nicolás. He aquí por qué deberías tener mucho miedo.

Todos los años, el 5 de diciembre, se celebra la Krumpusnacht, o Noche del Krampus.

En la leyenda popular centroeuropea, concretamente en Alemania, esta figura antropomorfa mitad cabra y mitad demonio es el anti-San Nicolás, que castiga a los niños que se portan mal en Navidad.

Mañana (6 de diciembre) es el día de San Nicolás, en el que el bueno de Nic recompensa a los niños buenos con regalos. La noche anterior, sin embargo, todos los traviesos reciben la visita de Krampus, que tradicionalmente golpea a los niños con ramas o les regala carbón. En algunos casos, se los come o se los lleva al infierno.

Dejémoslo en manos de los alemanes.

El nombre del monstruo peludo deriva de la palabra alemana Krampen, que significa "garra", y según la leyenda, es hijo de Hel, el dios nórdico del inframundo.

Así que, cuando se lleva a los niños al infierno, lo que hace es que conozcan a su papá.

Aunque no podemos excusar la lengua de serpiente encadenando a los babas... (Ver más abajo).

Krampus Auktionshaus Markus Weissenböck

La Iglesia Católica intentó prohibirlo por su parecido con el diablo (aguafiestas), y los nazis incluso se atrevieron a prohibirlo por sus orígenes paganos.

Más recientemente, en Austria se ha expresado preocupación sobre si la tradición es apropiada para los niños.

Sin embargo, la popularidad de Krampus sigue viva. Todavía se celebran desfiles tradicionales, especialmente la Krampuslauf (carrera del Krampus), en la que personas disfrazadas de Krampus intentan asustar a los más pequeños con sus payasadas.

La figura y sus celebraciones incluso están experimentando un resurgimiento cultural.

Aunque la tradición centenaria de la Krampusnacht se celebra sobre todo en Alemania y Austria, la espeluznante leyenda se ha introducido en la cultura popular en los últimos años: en la televisión, el cine y los videojuegos.

Krampus (2015) Legendary Pictures

El personaje ha aparecido en episodios de Scooby Doo y American Dad!; en la película de terror de 2015, Krampus, protagonizada por Adam Scott y Toni Collette (no está nada mal); y en una serie de secuelas / spinoffs, como Krampus: The Reckoning, Krampus Unleashed, Krampus: The Devil Returns, e incluso Mother Krampus.

No hemos visto las tres últimas, así que nos reservamos nuestra opinión. Dicho esto, el marketing parece atroz, así que no tenemos esperanzas.

Así que, para todos los que echabais de menos Halloween y necesitáis una opción menos alegre antes de que llegue inevitablemente la alegría estacional, hoy es vuestro día. O debería ser la noche.

Rezad para haber sido buenos y no estar a punto de encontraros con Papá Hel.