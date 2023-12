Las cinco películas nominadas a la Mejor Película Europea de 2023 en los Premios del Cine Europeo son de las más fuertes del año. Analizamos las nominadas y damos nuestras predicciones.

Los Premios del Cine Europeo, que honran los mayores logros del cine europeo, se acercan rápidamente.

La ceremonia, que tendrá lugar el próximo fin de semana

—sábado 9 de diciembre— en Berlín, se retransmitirá en directo a través de Euronews Culture, y estaremos en el lugar para mantenerle informado de todos los resultados.

Y este año es particularmente fuerte...

De las películas nominadas este año al prestigioso premio a la Mejor Película Europea, tres de las nominadas se estrenaron en Cannes, donde ganaron importantes premios: ‘Anatomía de una caída’ - Palma de Oro; ‘La zona de interés’ - Gran Premio de Cannes y el Premio FIPRESCI; ‘Hojas caídas’ - Premio del Jurado. Los otros dos nominados se estrenaron en Venecia este año: ‘Frontera verde y ‘Yo Captain’, que también llegaron a casa con trofeos: Premio Especial del Jurado y Mejor Actor, respectivamente.

Es una carrera apretada y cada participante podría llevar a casa el premio principal.

Echemos un vistazo a los nominados a la Mejor Película en detalle, antes de empezar a hacer algunas predicciones.

Anatomía de una caída (Anatomie d'une chute)

Dirigida por Justine Triet (Francia)

La ganadora de la Palma de Oro de este año cuenta la convincente historia de un posible asesinato alpino que se transforma en un cautivador drama judicial, impulsado por una actuación estelar de Sandra Hüller (que está nominada a la Mejor Actriz dos veces este año - por ‘Anatomía de una caída’ y ‘La zona de interés’).

El largometraje no convencional de la directora francesa Justine Triet trata sobre la paternidad nudosa y las cargas de responsabilidad en las relaciones. Especialmente cuando la relación se disecciona en público para que todos la vean, algo que a su vez permite al director utilizar el sistema judicial como trampolín para exponer prejuicios misóginos arraigados.

El personaje principal, Sandra (Hüller) no es la víctima ideal luchando por su inocencia para ser escuchada; habla con naturalidad sobre la imperfección de sus relaciones, y se siente completamente humana, a diferencia de la figura estereotipada del mártir irreprochable que lucha por la supervivencia.

Lo más impresionante del guion es que en lugar de ir por una ruta más sensual, ‘Instinto básico’ (Sandra, una novelista bisexual acusada de asesinato, podría parecer Catherine Tramell de Sharon Stone en papel), la película se revela mucho más interesada en meditaciones profundas sobre la percepción y la narración. Como tal, la sensación envolvente de incertidumbre se vuelve adictiva en todo momento.

La película ya está emergiendo como una favorita de los premios, habiendo conseguido el Mejor Guion y Mejor Película Internacional en los Gotham Independent Film Awards, así como la Mejor Película en Lengua Extranjera en los New York Film Critics Circle Awards.

Hay muchas razones para creer que ganará en todas sus categorías en los European Film Awards: Mejor película, Mejor director, Mejor guionista y Mejor actriz. Además, los EFAs no están en contra de otorgar varios premios a la misma película, como vimos el año pasado para ‘Triangle of Sadness’, que ganó cuatro premios: Mejor Película, director, Guionista y Actor.

Sin embargo, si bien ‘Anatomía de una caída’ es un drama que invita a la reflexión con la profundidad emocional adecuada, no parece que tenga el poder de permanencia de los anteriores ganadores de Cannes. Dicho esto, al público internacional le encanta, y no nos sorprendería que saliera de Berlín con muchos trofeos.

Esperemos que los ganadores del sábado sean un poco más diversos que el año pasado, para que más películas puedan verse.

‘Hojas caídas’ (Kuolleet Lehdet)

Dirigida por Aki Kaurismäki (Finlandia, Alemania)

Aki Kaurismäki ha ofrecido este año al Festival de Cannes una de sus mejores películas de competición. ‘Hojas caídas’ ganó el tercer premio del jurado, y ha sido seleccionada como candidata finlandesa al Oscar a la Mejor Película internacional en 2024.

Para su primera película en seis años y el cuarto capítulo de su 'trilogía de la clase obrera' (‘Shadows in Paradise’, ‘Ariel’, ‘The Match Factory Girl’), el inexpresivo maestro finlandés presentó lo que podría ser la comedia romántica más sombría de 2023. Y resulta que la felicidad finlandesa es extrañamente adictiva.

La narrativa básica de dos almas perdidas forjando un vínculo extraño y hermoso a pesar de las probabilidades, marca muchos lugares comunes de Hollywood. Sin embargo, la melancolía tragicómica aquí funciona de maravilla, ya que el director forma un romance de clase obrera que se desarrolla como una farsa alegre con todas las características inconfundibles de Kaurismäkian: el desapego silencioso que refleja las emociones profundas que los personajes no pueden expresar; comentarios irónicamente divertidos y chistes ingeniosos; varios tributos astutos a sus héroes de cine —Ozu y Bresson en particular—; y los compuestos, retratos de sombras y colores realzados que critican la continua colaboración del director con el director de fotografía Timo Salminen.

Los fans del director no encontrarán nada nuevo aquí, pero es una alegría absoluta de experimentar. Sirve como un recordatorio de que rendirse a los encuentros casuales y abrazar el amor sin tener un pie fuera de la puerta es la única cosa cuerda que hacer cuando el mundo a tu alrededor se desmorona. Y necesitamos más de eso estos días...

Está nominada a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guionista, Mejor Actor y Mejor Actriz. En cualquier otro año, sería una oportunidad para ganar en la mayoría de estas categorías. Sin embargo, tenemos la sospecha de que será eclipsado por ‘Anatomía de una caída’.

‘Frontera verde’ (Zielona Granica)

Dirigida por Agnieszka Holland (Polonia, Francia, República Checa, Bélgica)

‘Frontera verde’ es una acusación emocionalmente devastadora de una continua crisis de la UE y una de las mejores películas de Agnieszka Holland.

El título se refiere a los bosques que componen la tierra de nadie entre Bielorrusia y Polonia. Allí, los refugiados de Oriente Medio y África tratan desesperadamente de llegar a la Unión Europea y se encuentran atrapados en un absurdo vaivén supervisado por los Gobiernos bielorruso y polaco.

Los refugiados son atraídos a la frontera, con la promesa de un paso seguro a la UE. La realidad es que son peones políticos en un juego amañado orquestado por el dictador bielorruso Alexander Lukashenko; son brutalmente desalojados entre las dos partes, ninguna de las cuales reivindica ninguna responsabilidad y continúa, condenándolos a un horrendo limbo finito.

‘Frontera verde’ es una de las películas más apasionantes que verás el próximo año (aún no se ha estrenado en la mayoría de las pantallas europeas). Es un incisivo y cinematográficamente potente cri-du-coeur que da una voz a los sin voz.

Holland lo dijo mejor en las notas de su directora: "Vivimos en un mundo donde se necesita mucha imaginación y coraje para enfrentar todos los desafíos de los tiempos modernos. La revolución de las redes sociales y la inteligencia artificial han hecho cada vez más difícil que se escuchen voces genuinas. En mi opinión, no tiene sentido participar en el arte si uno no lucha por esa voz, si uno no lucha para hacer preguntas sobre temas importantes, dolorosos, a veces irresolubles ante las elecciones dramáticas."

La película es nuestra elección para el premio principal de este año, no solo por su mensaje oportuno, sino porque raras son las películas que logran mezclar tan hábilmente la ira justa y el cine inteligente; narración de una historia humana que no se convierte en una repetición, que podría alimentar la fatiga de la audiencia cuando se trata de narrativas de migrantes en la pantalla.

Al denunciar las políticas inhumanas de Polonia y hacer preguntas vitales sobre la responsabilidad colectiva en un panorama geopolítico en el que Europa se encuentra, la película ha sido objeto de mucho odio. Por ejemplo, el ministro de Justicia de Polonia Zbigniew Ziobro calificó a ‘Frontera verde’ de "propaganda del Tercer Reich", sin haber visto la película. El veneno de la derecha dirigido a Holanda y su película fue contrarrestado por el apoyo de la Federación de Directores de Cine Europeo (FERA) y la Academia de Cine Europeo (EFA).

¿Qué mejor manera de honrar una película deslumbrante y compasiva, y enviar un mensaje que concediendo a ‘Frontera vede’ el premio a Mejor Película este año?

Yo Capitán (Io Capitano)

Dirigida por Matteo Garrone (Italia, Bélgica)

Otro título fuerte en el Festival de Venecia de este año fue ‘Yo capitán’, del director italiano Matteo Garrone, que pone cara a la crisis de los inmigrantes.

Lo hace centrándose en Seydou (Seydou Sarr) —que podría haber sido un verdadero contendiente en la categoría de Mejor Actor— que no tiene experiencia náutica ni de navegación, pero un contrabandista se encarga de tomar el manto del capitán y dirigir un barco con 250 personas a través del Mediterráneo.

‘Yo capitán’ se inspira en acontecimientos de la vida real, y es una mirada sólida a un descenso al Hades, que refleja la difícil situación de tantos que toman el peligroso viaje a Europa, soñando con crear una vida mejor para sí mismos.

Al igual que ‘Frontera verde’, es increíblemente actual. Sin embargo, se siente como la más débil de las cinco películas nominadas a la Mejor Película. Si bien vale la pena verla, dudamos que llegue a casa con el premio principal este año.

La zona de interés

Dirigida por Jonathan Glazer (Reino Unido, Polonia, Estados Unidos)

El angustioso drama del Holocausto de Jonathan Glazer, ‘La zona de interés’, lidera las nominaciones a la EPT este año, y ha sido seleccionada como la entrada oficial del Reino Unido para los Oscar de 2024, en la categoría de Mejor Largometraje Internacional. Es una película profundamente perturbadora y audaz que te dejará desconcertado una vez la veas en los cines en enero.

Basada libremente en la novela de 2014 de Martin Amis, ‘La zona de interés’ es el primer largometraje de Glazer en 10 años, tras’ Under The Skin’ de 2013. Sigue al comandante del campo de Auschwitz Rudolf Höss (Christian Friedel) y su esposa Hedwig (Sandra Hüller), quienes construyen una vida de ensueño para su familia en su casa situada al otro lado del muro del campo de concentración. Observamos la cotidianeidad de la familia: visitas amistosas, sirvientes que mantienen la casa impecable, Hedwig cuidando su ‘jardín paradisíaco’ edénico y apreciando el espacio vital que ha construido, junto a uno moribundo.

Cientos de películas han abordado el tema del Holocausto, pero pocas han logrado lo que el director británico Jonathan Glazer tiene con’La zona de interés’.

Muchos como la ‘Lista de Schindler’ y el ‘Hijo de Saúl’ han evocado los horrores inimaginables de lo que sucedió dentro de las paredes de los campos de concentración y varios han tocado lo que Hannah Arendt llamó la "banalidad del mal". Sin embargo, pocos han tomado ese concepto y lo han llevado a la pantalla de una manera tan escalofriante, explorando no solo la banalidad detrás del mal, sino la humanidad inquietantemente identificable detrás de las vidas de aquellos que perpetran los crímenes más indecibles.

La película de Glazer es, a nivel formal, un audaz golpe maestro que rompe las expectativas convencionales cuando se trata de premisas similares. Los estudiantes de cine estarán cenando en este durante los próximos años, analizando (entre muchas otras cosas) la forma en que el encuadre y las tomas itinerantes escasamente utilizadas transmiten tanto, así como el efecto creado por las pantallas monocromáticas repentinas con sonidos de alarma del compositor Mica Levi, que parecen emanar de las entrañas más profundas del Hades.

Hay mucho que apreciar y deshacer en la audaz representación de Glazer de la ‘Solución Final’. Ya ha entrado en nuestra lista de las mejores películas europeas del siglo XXI, y si se hubiera estrenado en los cines europeos este año, hay muchas posibilidades de que hubiera conseguido el primer puesto para nuestra Mejor Película de 2023. Hay una posibilidad de que sea demasiado atrevido para los espectadores, y aunque estaríamos encantados si se llevara a casa la ejor pelíPcula el sábado, estaríamos maldiciendo el cielo si Glazer no es recompensado con el mejor director.

Predicciones

Sacamos nuestras bolas de cristal para predecir los ganadores de la 36ª edición de los Premios del Cine Europeo. Como se puede deducir de lo anterior, es un año difícil de predecir, ya que muchas de las películas merecen ser premiadas.

Dicho esto, allá vamos:

Película Europea:

Ganará: ANATOMÍA DE UNA CAÍDA (ANATOMIE D'UNE CHUTE) - Dirigida por Justine Triet (Francia)

Debería ganar: FRONTERA VERDE (ZIELONA GRANICA) - Dirigida por Agnieszka Holland (Polonia, Francia, República Checa, Bélgica)

Director europeo:

Ganará Agnieszka Holland por FRONTERA VERDE

Debería ganar Jonathan Glazer por LA ZONA DE INTERÉS

Actriz europea:

Ganará: Sandra Hüller por ANATOMÍA DE UNA CAÍDA / LA ZONA DE INTERÉS

Debería ganar: Sandra Hüller por ANATOMÍA DE UNA CAÍDA / LA ZONA DE INTERÉS

Actor Europeo:

**Ganará:**Josh O'Connor en LA CHIMERA

Debería ganar: Mads Mikkelsen en LA TIERRA PROMETIDA

Guionista europeo:

Ganará: Justine Triet & Arthur Harari por ANATOMÍA DE UNA CAÍDA

Debería ganar: Aki Kaurismäki por HOJAS CAÍDAS

Documental europeo:

Ganará: CUATRO HIJAS (LES FILLES D'OLFA) - Dirigido por Kaouther Ben Hania (Francia, Túnez, Alemania, Arabia Saudí)

Debería ganar: CUATRO HIJAS (LES FILLES D'OLFA) - Dirigida por Kaouther Ben Hania (Francia, Túnez, Alemania, Arabia Saudí)

Descubrimiento Europeo - Prix FIPRESCI

Ganará: HOW TO HAVE SEX dirigida por Molly Manning Walker (Reino Unido, Grecia)

Debería ganar: VINCENT DOIT MOURIR dirigida por Stéphan Castang (Francia)

Los ganadores de los Premios del Cine Europeo 2023 se anunciarán en Berlín el sábado 9 de diciembre. Euronews Cultura le ofrece una cobertura completa de la velada y entrevistas exclusivas. Y tal vez aplaudirnos por cuántas categorías hemos acertado.