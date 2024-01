Globos de Oro 2024: Los mejores looks de la alfombra roja

Más allá de los aplausos y elogios de la 81ª edición de los Globos de Oro, centrémonos en lo que realmente llama la atención: quién se puso qué para asistir a los premios y lo hizo de forma espectacular en la alfombra roja.

Los Globos de Oro no son sólo una noche de reconocimiento al talento de la industria del cine y la televisión, sino también una pasarela en la que las estrellas mejor vestidas de Hollywood lucen sus mejores galas.

Así que celebremos a las estrellas que no sólo ganaron premios, sino que también acapararon todas las miradas con su fabulosa y divertida moda en los premios de este año.

Gucci Green para Queen Tay Tay

Taylor Swift Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

Una de nuestras elegidas para Personaje del Año 2023, Taylor Swift, deslumbró con un Gucci a medida en verde ácido brillante.

La cantante, nominada al Mejor Logro Cinematográfico y de Taquilla por Taylor Swift: The Eras Tour, acudió a la alfombra roja sin su novio de la NFL Travis Kelce, que estaba ocupado con un partido a tiro de piedra en el estadio SoFi de Los Ángeles.

Domingo el atildado

Colman Domingo Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

Rustin y la estrella de El color púrpura Colman Domingo fueron en una dirección diferente con un look negro personalizado por el nuevo director creativo masculino de Louis Vuitton, Pharrell Williams.

Lo complementó con alfileres de perlas y joyas rojas, y un único pendiente de perlas.

Domingo estaba nominado al premio a la mejor interpretación masculina en una película por su excelente papel en el drama biográfico Rustin, pero perdió ante Cillian Murphy, que se llevó el galardón por su papel en Oppenheimer.

Enamorarse de Hüller

Sandra Huller Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

El look de Sandra Hüller nos enamoró.

La estrella de Anatomía de una caída, nominada a la Mejor Interpretación Femenina en una Película de Drama, eligió un color de Louis Vuitton entre el verde esmeralda y el verde mar en Beverly Hills, California.

Su corpiño, ajustado con tirantes finos, se combinó con una falda de suaves pliegues que caía en cola.

Al igual que Taylor Swift, Hüller también figuraba en nuestra lista de Personajes del Año 2023.

La superestrella de Barbie en la vida real

Margot Robbie Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

Como siempre, Margot Robbie estaba fabulosa.

Robbie, estrella y productora de la taquillera y muy nominada película de Barbie, lució un vestido de Armani de lentejuelas rosa intenso con una boa de tul rosa.

Al igual que en la gira de prensa de Barbie, su look seguía el modelo de una muñeca Barbie del pasado, esta vez la Barbie Superestrella de 1977.

Willy Wonka 'chic'

Timothee Chalamet Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

Timothée Chalamet, el rostro de la última película de Willy Wonka, lució una chaqueta negra deslumbrante con unos pantalones pitillo negros y una camisa negra de botones bajos.

Su diseñador: Celine Homme.

Chalamet estaba nominado a la Mejor Interpretación Masculina en una Película Musical o de Comedia, aunque finalmente el premio fue para Paul Giamatti, de The Holdovers.

Más suerte para la próxima, Timothée, y ¡sigue luciendo tan bien!

Gladstone, glamurosa

Lily Gladstone y Leonardo DiCaprio Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

La recién llegada a la alfombra roja, Lily Gladstone, que se llevó a casa el premio a la Mejor Actriz por su destacada interpretación en Killers of the Flower Moonr, no sólo brilló en el escenario, ¡también llevó el brillo a la alfombra roja!

Con un fabuloso vestido blanco de Valentino combinado con un espectacular chal negro y una gargantilla de diamantes en el cuello, Gladstone añadió un toque de estilo con unos pendientes creados por un miembro de la tribu de los Pies Negros.

Las notas doradas de Dua Lipa

Dua Lipa Credit: AP Photo

La sensación de las listas de éxitos,Dua Lipa, acudió al evento como presentadora y como candidata a la Mejor Canción Original, con un vestido de Schiaparelli de terciopelo negro adornado con una secuencia de "huesos" dorados en el corpiño y una falda con vuelo.

Su look se complementó con un collar de Tiffany & Co. de 1962.

Caída con estilo

Pedro Pascal Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

Pedro Pascal, de The Last of Us, convirtió un inesperado "ouchie" (protector de brazo) en un triunfo de la moda en la 81ª edición de los Globos de Oro.

Luciendo un brazo en cabestrillo cortesía de Bottega Veneta, Pascal reveló a los periodistas que su lesión fue el resultado de una simple "caída".

Dejando a un lado el cabestrillo, el look de Pascal fue todo un éxito, con un ajustado jersey negro de cuello alto adornado con nudos de hilo blanco y combinado con unos elegantes pantalones negros.

¿Quién iba a decir que caerse podía ser tan sexy?

El botín de Saltburn

Barry Keoghan Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

Barry Keoghan, la estrella de Saltburn, arrasó en los Globos de Oro con un impresionante conjunto personalizado de Louis Vuitton.

El actor de 31 años, nominado a la Mejor Interpretación Masculina en una película dramática, lució una creación de Louis Vuitton de la colección Primavera-Verano 2024, una chaqueta de lana roja de Damier, combinada con un pantalón rojo de sastrería y una camisa blanca de cuello redondo con botones de perlas.

También lució un elegante cinturón de cadena dorada, un collar de perlas y pendientes de Tiffany & Co.

Vuelta al cole con Billie

Billie Eilish Credit: AP Photo

La intérprete de "What Was I Made For?", Billie Eilish, con el pelo rojo brillante y negro, se vistió de colegiala con una blusa blanca, falda marrón y una chaqueta negra oversize, gafas en su sitio.

Su look era de Willy Chavarria.

La fantasía floral de Florence

Florence Pugh Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

Florence Pugh nunca falla en la alfombra roja.

Ataviada con un vestido rojo de Valentino salpicado de delicadas rosas, la estrella de Oppenheimer aportó todo su encanto al evento.

Todo un jardín de encanto.

El Oso viste de Prada

Ayo Edebiri Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

Pugh no iba sola de rojo.

Ayo Edebiri, coronada posteriormente como Mejor Actriz de Reparto en una serie musical o de comedia por su papel en El Oso, acaparó todas las miradas con un precioso conjunto rojo sin tirantes de Prada.