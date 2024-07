'Euronews Cultura' echa un vistazo a algunas de las principales tendencias de la temporada de moda más emocionante -y más caliente-.

Tras un comienzo de temporada relativamente frío, por fin estamos listos para abrazar el verano y, naturalmente, la ropa. Aunque algunas tendencias son fijas en el armario de cualquier 'fashionista' para los meses cálidos, cada año aportan algo ligeramente diferente. A continuación te mostramos lo que llevarán las personas más 'trendy' mientras el mercurio sigue subiendo, y los looks en los que puedes inspirarte...

Atrévete con los looks en blanco impoluto

El Festival de Canneses uno de los acontecimientos de moda del año, en el que podemos inspirarnos para el próximo verano. En la alfombra roja, una tendencia se hizo notar especialmente. Ya estamos acostumbrados a que los tejidos transparentes se impongan en verano, pero esta temporada el blanco es el color del día.

Izabel Goulart, Ella Hunt y Elle Fanning eligieron este look en Cannes, y todas consiguieron darle un toque seductor a este color angelical. Pruébalo tú misma, aunque no tengas ningún evento de alfombra roja en tu agenda, en la playa o para una cena en el sofocante calor de tu verano europeo. Pero recuerda: ¡no pruebes este look en una boda!

Elle Fanning posa para los fotógrafos al llegar al Festival de Cannes en mayo. Scott A Garfitt/Invision/AP

Todo son rosas

Las flores para el verano no son ninguna novedad. Todos los años, los diseñadores desfilan por sus pasarelas con piezas adornadas con flores, que a su vez influyen en las tiendas. Este año, sin embargo, la delicia floral son las rosas.

Desde Richard Quinn y Alexander McQueen hasta Balmain y Givenchy cubrieron sus prendas de rosas, evocando jardines italianos en pleno verano. Simone Rocha, conocida por hacer la ropa cada vez más romántica, llegó a incorporar rosas de verdad en muchos de sus diseños.

Quizá sea un poco lejos para el aficionado medio a la moda, pero para estar a la última, ¿por qué no elegir un vestido de rosas para un picnic, una comida al aire libre o cualquier actividad veraniega?

¿Quién lleva pantalones cortos? Podrías ser tú.

Esta tendencia viene de lejos, pero ha llegado con fuerza este verano. Kendall Jenner y Hailey Bieber llevan los pantalones cortos desde hace mucho tiempo, a menudo combinados con un blazer oversize para añadir un poco de modestia. En las pasarelas de firmas como Gucci, Prada o Alexander McQueen, la americana se ha dejado de lado para mostrar las piernas.

Si no te apetece lanzarte de cabeza a enseñar las extremidades enteras, lo mejor es que optes por una camisa de lino oversize encima y unas sandalias bronceadas que alarguen las piernas. Cuando te hayas sumergido un poco -o cuando el tiempo sea demasiado caluroso-, ¿por qué no te pones unos micro shorts para ir a la playa y cubrirte el bikini?

No son mucho más grandes que un bañador normal, pero añadirán un toque moderno a tu 'look' costero. Para la noche, inspírate en la pasarela de McQueen y combina tus minishorts con botas hasta el muslo para sentirte un poco menos expuesta en la cena.

Shorts con botas largas por Alexander McQueen SS24 durante la Paris Fashion Week Dave Benett/Getty Images for Alexander McQueen

¿La ropa deportiva sólo para actividades deportivas? Este verano no

No cabe duda de que 2024 será un verano deportivo. Desde el clásico cinematográfico de temática tenística Challengers hasta la Eurocopa, pasando por Wimbledon y los Juegos Olímpicos de París, todo lo relacionado con el deporte es ineludible. Es probable que los grandes diseñadores también hayan pensado en ello, ya que los 'looks' atléticos están por todas partes esta temporada.

Lejos quedan los días en que los pantalones cortos, los polos y las zapatillas deportivas se reservaban para los campos y las canchas; basta con echar un vistazo a las pasarelas de Miu Miu, Louis Vuitton y JW Anderson para empezar.

La última chica deportiva: Zendaya posa para los fotógrafos en su llegada a la premiere de la película 'Challengers' en Londres. Vianney Le Caer/Invision/AP

Con esta tendencia hay para todos los gustos. Las chicas de empresa llevan a diario sambas Adidas con pantalones elegantes y te desafiamos a que encuentres a alguien que no disfrute echándose una chaqueta de chándal al hombro en una tarde un poco fría. Aunque los 'looks' deportivos son quizás un resabio de los días de encierro en los que no se iba a ninguna parte, es absolutamente posible conseguir un equilibrio athleisure chic con esta tendencia. ¿Trabajas en casa? Prueba unos leggings cortos con un top 'oversize' con cremallera a lo Gucci para conseguir un 'look' cómodo y a la vez elegante.

¿Metálico para el verano? Rompedor

Si piensas en prendas metalizadas, lo más probable es que pienses en Navidad o, al menos, en la temporada de fiestas. Este verano, sin embargo, puedes reutilizar tus elegantes conjuntos dorados y plateados, ya que han llegado como una de las tendencias cromáticas de la temporada.

Keen lleva prendas metálicas para el día a día? Coge la inspiración de la colección Miu Miu's de Primavera/Verano de 2024. Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

Un básico en las pasarelas de Chloé y Ralph Lauren, la opción obvia para llevar metalizados cuando hace calor es como traje de noche. Aunque te sientan de maravilla en una cena al aire libre y te diferencien de los blancos y brillantes de un armario de verano tradicional, merece la pena probar esta tendencia también de día.

Inspírate en las propuestas de las pasarelas de Rabanne y Miu Miu y quítale importancia a las piezas de jazz con accesorios desenfadados y capas discretas para conseguir un look diurno perfecto.