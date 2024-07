Los organizadores de los Juegos Olímpicos de París quieren que sean los más ecológicos de la historia, pero los deportistas dan prioridad a su salud.

Se anunciaron como los "Juegos olímpicos más ecológicos de la historia", pero los sueños de sostenibilidad de París 2024 se desvanecen después de que los organizadores hayan encargado 2.500 aparatos de aire acondicionado.

Originalmente diseñada sin aire acondicionado, la Villa Olímpica, en París, es respetuosa con el medioambiente y cuenta con un sistema de refrigeración geotérmica que bombea agua fría desde las profundidades de la tierra para mantener la temperatura interior en las habitaciones, al menos 6 grados centígrados más baja que en el exterior.

"Quiero que los Juegos de París sean ejemplares desde el punto de vista medioambiental", declaró el año pasado la alcaldesa de París, Anne Hidalgo.

Sin embargo, tras las protestas de las diferentes delegaciones olímpicas, los organizadores de los Juegos de París, dan permiso ahora a los países, para que puedan encargar unidades portátiles de aire acondicionado, que se instalarán mientras dure la cita olímpica. Esta semana se ha anunciado que ya se han encargado 2.500 aparatos.

Imagen de la construcción de la Villa Olímpica, a las afueras de París, en 2023. AP Photo

¿Seguirá siendo los Juegos Olímpicos París 2024 los más ecológicos de la historia?

La capital francesa, sede del pacto climático más importante de la historia, el conocido Acuerdo de París, iba a estar obligada a organizar unos Juegos Olímpicos respetuosos con el medioambiente.

Los organizadores se comprometieron a reducir a más de la mitad las emisiones de carbono, en comparación con Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, limitándolas al equivalente a 1,58 millones de toneladas de CO₂ para los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos, que se disputan en los meses de julio y agosto.

Las innovaciones en materia de sostenibilidad para lograr los recortes incluyen la reducción del número de edificios nuevos y el uso de madera, cemento bajo en carbono y materiales recuperados para las construcciones que son inevitables.

La empresa de infraestructuras digitales Equinix suministra el calor sobrante de los centros de datos para calentar la piscina olímpica de París, que contiene 2,5 millones de litros de agua, y los estadios funcionan con un 100% de energía renovable, algunos de ellos cuentan con sus propios paneles solares.

El catering será en un 80% de origen local, y en un 60% del total, de origen vegetal. Todas las sedes contarán con opciones de transporte con bajas emisiones de carbono. El surf se ha externalizado a Tahití, para animar a la gente a verlo por televisión en lugar de realizar un vuelo para presenciar las pruebas.

Además, en el programa de los organizadores figuraba la controvertida decisión de no incluir aire acondicionado en las habitaciones, que consume el 10% de la electricidad mundial y emite gases de efecto invernadero que calientan el planeta.

"Respeto mucho la comodidad de los deportistas, pero pienso mucho más en la supervivencia de la humanidad", declaró Hidalgo el año pasado sobre esta medida.

Los Juegos Olímpicos París 2024 podrían ser los más calurosos de la historia

Un informe publicado el mes pasado, titulado 'Rings of Fire II: Heat Risks at the 2024 Paris Olympics', describía las temperaturas de 34 grados centígrados que se registraron en los Juegos de Tokio 2021 como la "muestra de una situación alarmante, y que va en aumento, para los Juegos Olímpicos de verano".

El servicio meteorológico francés Météo France pronosticó para este verano, temperaturas superiores a las normales en todo el país, y los deportistas expresaron su preocupación por los posibles efectos del calor extremo, como episodios de calambres, agotamiento, insolación e incluso la muerte.

Las delegaciones deportivas del Reino Unido, Alemania, Italia, Japón, Canadá, Irlanda, Grecia y Australia anunciaron que pagarían sus propios aparatos de aire acondicionado, y el equipo olímpico australiano llegó a indicar que estaba dispuesto a gastar más de 100.000 dólares australianos (unos 62.000 euros) para que sus deportistas no pasaran calor.

Los organizadores de los Juegos de París accedieron a facilitar el suministro, anunciando esta semana que se habían encargado 2.500 unidades de aire acondicionado. "El objetivo era ofrecer una solución muy específica para los deportistas que se enfrentan al partido o la competición de sus vidas, y que pueden necesitar unas condiciones para su comodidad y recuperación superiores a los que necesitarían en un verano normal", afirma el subdirector de la Villa Olímpica, Augustin Tran Van Chau.

Imagen de los cimientos para la construcción de una torre que se utilizará durante las pruebas de surf de los Juegos de París 2024, en Tahití. AP Photo

¿Qué otras polémicas medioambientales rodean a los Juegos Olímpicos de París?

El tema del aire acondicionado no es el único contratiempo medioambiental para los organizadores de los Juegos de París.

La semana pasada se supo que el Sena sigue estando demasiado sucio y contiene infinidad de bacterias fecales para albergar la ceremonia de apertura de los Juegos o algunas de las competiciones de natación previstas, sin poner en peligro la salud de los deportistas.

Además, los organizadores tuvieron que desechar los planes de construir una torre de aluminio valorada en 4,6 millones de euros, con aire acondicionado, para las competiciones que se van a disputar en Tahití, tras las protestas de los ciudadanos locales por el daño que causaría a los arrecifes de coral. Así, se ha construido una torre menos aparatosa y más respetuosa con el medioambiente.