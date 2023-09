¿Es el desarrollo sostenible un oxímoron? Ocho años después del lanzamiento de los ODS, apenas se ha avanzado.

Los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas declaran nobles ambiciones.

PUBLICIDAD

Los 17 ODS -y los cientos de metas que engloban- pretenden "liberar a la raza humana de la tiranía de la pobreza y la miseria y sanar y proteger nuestro planeta".

Desde la reducción de la desigualdad social a la construcción de nuevos hospitales o la rápida descarbonización, el conjunto de objetivos pretende "transformar" el mundo para las generaciones futuras.

En septiembre de 2015, los líderes de 193 países establecieron esta agenda. Para 2030, la ONU quiere acabar con el hambre, garantizar a todos los niños una educación de calidad gratuita, reducir a la mitad la pobreza extrema y ampliar rápidamente el despliegue de las energías renovables.

Pero ocho años después de su lanzamiento, nos estamos quedando atrás en varios indicadores clave, especialmente en lo que se refiere a "sanar el planeta".

¿Por qué nos estamos quedando atrás y qué hay que cambiar?

¿Van por buen camino los ODS?

Nadie discute que acabar con la pobreza y la desigualdad son objetivos importantes. Pero el progreso se está estancando en estas áreas clave, advierte el secretario general de la ONU, António Guterres.

"El hambre ha aumentado y ha vuelto a los niveles de 2005. La igualdad de género está a unos 300 años de distancia. Sólo 26 personas tienen la misma riqueza que la mitad de la población mundial", afirmó en abril.

El Informe de Progreso de los ODS publicado en abril muestra que sólo el 12% de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible van por buen camino.

El panorama medioambiental es especialmente grave.

Los ODS piden medidas urgentes para abordar el calentamiento global, conservar el océano y fomentar el consumo responsable. Enric Sala/National Geographic Pristine

Los ODS exigen medidas urgentes para hacer frente al calentamiento global, conservar los océanos y fomentar el consumo responsable.

Sin embargo, las concentraciones de dióxido de carbono están en su nivel más alto en 2 millones de años, mientras que más de una de cada cinco especies está amenazada de extinción.

PUBLICIDAD

"Nuestra guerra contra la naturaleza se está acelerando. Las emisiones siguen aumentando, increíblemente", afirmó Gutterres.

Estos fracasos pueden atribuirse en parte a la falta de fondos -descrita por la ONU como un "agujero negro de financiación"- impulsada por la galopante inflación mundial.

Antes de la pandemia, el déficit anual de financiación de los ODS era de 2,3 billones de euros. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), esa cifra es ahora de al menos 3,7 billones de euros. En particular, los compromisos de financiación de la lucha contra el cambio climático están muy por debajo de los niveles prometidos, y faltan fondos para pérdidas y daños.

Cuando se trata de hacer cumplir la financiación de los ODS, la ONU no tiene un palo muy grande que blandir. Los ODS no son jurídicamente vinculantes.

Según un estudio publicado en 2021, hay "pocos indicios" de que los gobiernos persigan activamente estos objetivos.

PUBLICIDAD

Según Frank Biermann, profesor de la Universidad de Utrecht y autor principal del estudio de 2021, "nuestra investigación ha demostrado que los ODS carecen de un impacto considerable en los sistemas políticos".

Sin incentivos legislativos ni financiación adecuada, es difícil pasar de las palabras a los hechos.

¿Pueden convertirse los ODS en un lavado de cara ecológico?

Muchos de los ODS articulan nobles ambiciones. Pero existe el riesgo de que se conviertan en una forma de lavado verde, un caballo de Troya para prácticas no sostenibles.

"El mero discurso puede resultar contraproducente al conferir legitimidad a comportamientos insostenibles, permitiendo a los líderes empresariales ondear banderas de colores de los ODS mientras priman los beneficios por encima de todo", escribió Biermann en un artículo para The Conversation.

El mero discurso puede resultar contraproducente al conferir legitimidad a comportamientos insostenibles

Según el profesor Karl Johan Bonnedahl, de la Universidad sueca de Umeå, los ODS también reflejan el pensamiento "dominante" sobre la crisis climática.

PUBLICIDAD

En pocas palabras, se trata de la idea de que podemos seguir persiguiendo un crecimiento desenfrenado y salvar el planeta al mismo tiempo.

"En la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, existe el compromiso de alcanzar el desarrollo sostenible 'en sus tres dimensiones -económica, social y medioambiental- de forma equilibrada'", afirma.

"Pero la idea de 'equilibrio' es imposible aquí... hay conflictos entre algunos de los objetivos", prosigue.

Los somalíes desplazados por la sequía hacen cola para llenar los bidones de agua. Mohamed Sheikh Nor/AP

Por ejemplo, la construcción de un gran proyecto de carreteras podría ayudar a un país a alcanzar el objetivo 8, que insta a los gobiernos a "mantener el crecimiento económico per cápita". Pero un proyecto de infraestructuras de este tipo también podría causar estragos en un ecosistema local y aumentar las emisiones al fomentar la conducción.

A menudo, los países que obtienen las puntuaciones más altas en el índice de los ODS -el sistema de clasificación que califica a los países en función de sus resultados generales en materia de ODS- tienen huellas ecológicas enormes.

Finlandia, por ejemplo, encabeza el índice de los ODS. Pero los finlandeses consumen alrededor de 29,5 toneladas de material cada año. Necesitaríamos los recursos materiales de cuatro Tierras si todo el mundo consumiera a este ritmo.

El país también emite 13 toneladas métricas de dióxido de carbono per cápita al año, unas 13 veces la cantidad emitida por una persona media en África.

¿Cómo es posible que el país obtenga tan buenos resultados en el índice de los ODS? Porque obtiene puntuaciones muy altas en los indicadores de "desarrollo", aunque se queda corto en los de "sostenibilidad".

Esto no quiere decir que los objetivos de desarrollo como acabar con la pobreza y lograr la igualdad de género no sean también vitales, por supuesto. Pero en lo que respecta a la economía, la obsesión por el crecimiento -incluida en el ODS 8 de la ONU y en toda la Agenda 2030- no es buena para el planeta.

¿Pueden coexistir el desarrollo y la sostenibilidad?

El Producto Interior Bruto es una medida de todos los bienes y servicios finales producidos en un país. Es la métrica con la que muchas organizaciones internacionales (incluida la ONU) miden el crecimiento y el desarrollo.

Pero el PIB no tiene en cuenta el impacto medioambiental. Por ejemplo, invertir dinero en armamento o combustibles fósiles aumentaría el PIB de un país. De hecho, el gasto militar estadounidense representa el 3% del PIB del país.

Pero en un trabajo de investigación publicado en marzo del año pasado, Bonnedahl y sus coautores describen el PIB como "ciego" al medio ambiente.

El discurso del desarrollo sostenible no siempre trata del desarrollo sostenible. Se trata de sostener el desarrollo

Es un buen ejemplo de cómo "desarrollo" y "sostenibilidad" no siempre son fáciles compañeros de cama.

"Hay una frase que me gusta. Dice así: el discurso del desarrollo sostenible no siempre trata del desarrollo sostenible. Se trata de sostener el desarrollo", dijo Bonnedahl.

El experto y sus colegas reclaman nuevos ODS que den prioridad a una "sostenibilidad sólida"; es decir, que tengan en cuenta los límites ecológicos en términos de riqueza y crecimiento de la población humana.

"Los objetivos que se eligen no son neutrales. Reflejan valores particulares", afirma Bonnedahl.

"Entonces, ¿valoramos salvar el planeta?", concluye.