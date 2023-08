Sevilla es una de las ciudades que más cuidan el medioambiente. Según una encuesta, el 79% de los viajeros está dispuesto a pagar al menos un 10% más por viajes sostenibles

Un nuevo estudio ha revelado cuáles son los destinos más sostenibles y hacia dónde se dirigen los viajeros con conciencia ecológica.

El último estudio anual de Euromonitor International -el Índice de Viajes Sostenibles 2023- ha desvelado que los destinos europeos se encuentran entre los más sostenibles del mundo.

También pone de relieve que una elevada proporción de viajeros está dispuesta a pagar mucho más por sus vacaciones si éstas incluyen elementos sostenibles.

¿Qué destinos intentan reducir su impacto ambiental y cuánto están dispuestos a pagar los turistas por reducir su huella de carbono?

¿Qué lugares de Europa son más sostenibles para los viajeros?

Según el informe, la ciudad más sostenible del mundo es Melbourne (Australia).

La segunda ciudad más grande del país ha mantenido su posición de liderazgo del año pasado, en parte gracias al ambicioso objetivo de alcanzar las emisiones netas cero en 2040. El objetivo ha dado lugar a una oleada de iniciativas ecológicas en toda la metrópoli, como la ecologización de calles, la rehabilitación de edificios y la celebración de eventos neutros en carbono.

España también obtuvo buenos resultados, con dos ciudades -Madrid y Sevilla- en segundo y tercer lugar. Ambas ciudades han mejorado sus resultados del año pasado, probablemente gracias al proyecto de la UE Ciudades Neto Cero, cuyo objetivo es ayudar a las ciudades a reducir sus emisiones en un 55% para 2030 y alcanzar la neutralidad climática en 2050.

En cuanto a los resultados nacionales, Europa ocupa un lugar central, ya que los 17 primeros países proceden del continente. Suecia, Finlandia y Austria ocupan los tres primeros puestos, mientras que Estonia (en quinto lugar) es el país que más sube, con cinco puestos más que el año pasado.

Portugal también obtuvo buenos resultados, ganando seis puestos entre 2017 y 2022. El gasto medio por viaje nacional al país ha aumentado y el turismo posee ahora una mayor proporción del PIB del país.

Una entrada sorpresa en la lista es la de Uruguay, que ha entrado en el top 20 por primera vez, subiendo 15 puestos desde 2021. Guatemala y México también mejoraron, aumentando sus posiciones desde 2017.

Sevilla es una de las ciudades más sostenible. Canva

Los viajeros están dispuestos a pagar más por viajes ecológicos

El cambio de mentalidad de los viajeros hacia la conciencia ecológica nunca ha sido tan frecuente.

La encuesta In the Voice of the Consumer: Encuesta de Estilos de Vida, edición 2023, informa de que el 79% de los viajeros está dispuesto a pagar al menos un 10% más por viaje sostenibles, a pesar del aumento del coste de la vida. Entre estas características se encuentran las actividades en la naturaleza y al aire libre, las oportunidades de voluntariado, la inmersión en el arte y la cultura locales y la elección del coche o el tren en lugar del avión.

De los que están dispuestos a gastar más en elementos sostenibles, el 41% afirma que pagaría más del 30% extra por actividades de aventura y ecoturismo.

¿Cómo se clasificaron los destinos sostenibles?

Caroline Bremner, responsable de viajes de Euromonitor International, explica cómo se evalúa cada destino para determinar su clasificación.

"Nuestro Índice de Viajes Sostenibles utiliza 56 indicadores en siete pilares -medioambiental, social, económico, riesgo, demanda, transporte y alojamiento- que determinan el rendimiento comparativo de los viajes y el turismo sostenibles de 99 países mediante puntuaciones y ponderaciones para elaborar una clasificación general", explica.

"Hay tres tipos principales de indicadores. La salud de un destino en relación con la felicidad, la igualdad y la justicia social; después, las repercusiones específicas del turismo en el medio ambiente local, como el consumo energético de los hoteles; y por último, el estado general del turismo, como la calidad de las infraestructuras o la dependencia de la demanda internacional, "asegura.

"Mirando hacia el futuro, el Índice de Viajes Sostenibles destaca la tecnología ecológica y la digitalización del viaje como dos formas seguras de ayudar a conseguir el camino hacia el cero neto. Asociarse con nuevas empresas emergentes en el espacio de la tecnología verde podría ayudar a allanar el camino hacia un futuro de viajes más ecológicos y limpios", concluye.