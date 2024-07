Alemania emprende reparaciones ferroviarias en todo el país

Por Kristina Jovanovski

Las dos ciudades más grandes del país tendrán su ruta temporalmente cerrada el próximo año por reparaciones.

La compañía ferroviaria alemana Deutsche Bahn está realizando un esfuerzo en todo el país para mejorar el sistema ferroviario, con la concurrida ruta de Fráncfort a Mannheim cerrada por reparaciones hasta diciembre.

Deutsche Bahn afirma que se centrará en las rutas más utilizadas. La ruta entre Hamburgo y Berlín, las dos ciudades más grandes del país, se cerrará el año que viene por reparaciones.

Sin embargo, algunos siguen disfrutando de la libertad y accesibilidad que ofrece el tren. Frank Cordes dice que él y su mujer, Karin, que va en silla de ruedas, prefieren viajar en tren a otros medios de transporte, aunque sigue planteándoles algunas dificultades.

"Ya no utilizamos ciertas rutas porque los trenes ya no circulan por ellas", explica Cordes. "Muchos de los trenes nocturnos entre el norte y el sur de Alemania, que utilizábamos regularmente cuando viajábamos a Múnich, por ejemplo, ya no están disponibles". Encontrar alternativas se ha convertido en un reto importante para nosotros".

Deutsche Bahn es conocida por su notoria reputación de tardanza, que suscitó críticas internacionales durante la Eurocopa 2024. La puntualidad ha empeorado este año en comparación con el anterior, continuando una tendencia que comenzó en 2021. La compañía ferroviaria espera que las muy necesarias reparaciones de unas vías obsoletas inviertan esta tendencia.

"Difícil pero necesario"

Los funcionarios ferroviarios dicen que los cierres serán difíciles para los pasajeros, pero son necesarios.

"Los Gobiernos anteriores han descuidado el ferrocarril, y no sólo durante unos años, sino durante décadas, así que lo que tenemos ahora son problemas que no se pueden resolver en dos o tres meses", dijo Sabrina Wendling, portavoz de Pro-Rail Alliance / Allianz Pro Schiene. "Tenemos que superarlo y hacer frente a este difícil momento".

Las obras también incluirán renovaciones de estaciones en toda Alemania que, según Deutsche Bahn, ofrecerán más comodidad a los pasajeros.

Por el momento, se está ofreciendo a los pasajeros autobuses de sustitución para las rutas cerradas, pero puede que esto no alivie la situación para todos. "No sé hasta dónde se puede llegar, muchas cosas ya se están desviando y hay autobuses que circulan, pero nos resulta difícil cogerlos", afirma Frank Cordes.