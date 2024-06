El medio de comunicación 'NBC' dará a los Juegos Olímpicos de París un giro insólito: una voz generada por la inteligencia artificial.

La cadena estadounidense 'NBC' ha anunciado que ofrecerá a los abonados de su plataforma de streaming Peacock resúmenes de audio y vídeo diarios de los Juegos Olímpicos de París con la voz del veterano comentarista deportivo Al Michaels... pero generado íntegramente por la inteligencia artificial.

El comentarista deportivo ofrecerá resúmenes personalizados de la cobertura del medio de comunicación, todo ello adaptado a los intereses específicos de los aficionados. Cada mañana, el centro de streaming Peacock de la 'NBC' ofrecerá un resumen en vídeo del último día de cobertura, elaborado a partir de clips y una recreación de alta calidad de la voz de Michaels realizada por la IA.

"Cuando me hablaron de esto, me mostré escéptico, pero obviamente me despertó curiosidad", declaró el presentador estrella, citado en un comunicado de prensa de NBCUniversal. "Luego vi una demostración en la que se detallaba lo que tenían en mente y dije: 'Me apunto'".

La 'NBC' espera que durante los Juegos podrían emitirse en Estados Unidos casi siete millones de variaciones personalizadas de "Su resumen olímpico diario de Peacock".

Un grupo humano supervisará los resultados

Aunque la IA generativa puede producir todo tipo de contenidos (texto, imágenes, sonidos), los resultados suelen contener errores factuales. Teniendo esto en cuenta, la cadena ha asegurado que un equipo de editores de 'NBC Deportes' revisará todo el contenido, incluido el audio y los clips, para garantizar la calidad y la precisión antes de que los resúmenes se pongan a disposición de los usuarios.

La noticia llega cuando muchas industrias creativas y artistas se preguntan cómo puede utilizarse la inteligencia artificial. O si debería utilizarse en primer lugar.

Cantantes, actores, actores de doblaje o autores han denunciado el "robo de voces" por parte de la IA, e innumerables han presentado demandas contra varias empresas de IA generativa, entre ellas OpenAI (ChatGPT), acusándolas de utilizar sus obras para entrenar sus modelos de IA.

En abril, más de 200 músicos, entre ellos Robert Smith, Billie Eilish y Nicki Minaj, firmaron una carta abierta en la que pedían que se pusiera fin al uso "depredador" de la IA en la industria musical.

En la carta, aunque se reconocen las posibilidades creativas de la nueva tecnología de IA, se afirma: "No se equivoquen: creemos que, cuando se utiliza de manera responsable, la IA tiene un enorme potencial para hacer avanzar la creatividad humana y de una manera que permita el desarrollo y crecimiento de nuevas y emocionantes experiencias para los aficionados de la música en todas partes".

"Desafortunadamente, algunas plataformas y desarrolladores están empleando la IA para sabotear la creatividad y socavar a los artistas, compositores, músicos y titulares de derechos. Cuando se utiliza de forma irresponsable, la IA plantea enormes amenazas a nuestra capacidad para proteger nuestra privacidad, nuestras identidades, nuestra música y nuestros medios de vida".

Esto ha llevado a algunas de las mayores compañías discográficas del mundo a demandar a dos nuevas empresas de IA, Suno y Udio, por supuesta infracción de los derechos de autor. En este caso histórico se alega que las empresas están explotando a una escala "casi inimaginable" las obras grabadas de los artistas.

Pero la 'NBC' sigue adelante. Su herramienta estará disponible en Peacock a partir del 27 de julio.