En una entrevista exclusiva con 'Euronews', Yashin ha hablado sobre su estancia en una prisión rusa y contó lo que hará caer a Putin.

El activista de la oposición rusa Ilya Yashin fue liberado el 1 de agosto después de dos años y medio en una cárcel rusa como parte de un intercambio histórico de prisioneros. Habló con 'Euronews' en Berlín sobre la situación actual de su país y su tiempo entre rejas.

"Es muy importante mantenerse en un buen estado emocional y físico; de lo contrario, simplemente te derrumbarás. Además, dos años no es un periodo crítico. Se dice que los cambios irreversibles ocurren después de tres años entre rejas. Después de eso, las personas desarrollan graves problemas de salud: se les caen los dientes, se les cae el pelo", cuenta Yashin.

El opositor asegura que estaba bastante bien preparado para ir a prisión. Sabía que lo arrestarían si no abandonaba el país. En una entrevista de 2022, le dijo al videobloguero ruso Yuri Dud, mejor conocido como 'wDud', que el dentista le arregló los dientes para prepararle para las duras condiciones de la cárcel.

"Probablemente tuve suerte en muchos sentidos porque recibí mucho apoyo y había muchas cartas", dice Yashin sobre el apoyo de sus seguidores. "Sabía que mucha gente estaba preocupada por mí. Por supuesto, eso me dio fuerzas y ganas de vivir y en cierto modo me estimuló y me motivó a cuidarme a mí mismo".

Ocho años y medio de prisión por criticar la invasión de Ucrania

Después de ser sentenciado a ocho años y medio de prisión el 9 de diciembre de 2022 por difamar a las Fuerzas Armadas rusas, ocasionalmente cumplió en régimen de aislamiento en el llamado bloque de castigo PKT en su prisión de Smolensk, en el oeste de Rusia, pero generalmente pasó su sentencia en el sistema penal general.

El traslado a una celda del PKT se considera el castigo disciplinario más alto en las prisiones rusas. Allí, los presos están completamente aislados de otros reclusos y del resto de la instalación y no pueden moverse libremente, visitar la biblioteca o ir a la iglesia a orar.

Ilya Yashin Euronews

"Hay bloques especiales donde la gente está aún más aislada, por lo que no tienen teléfonos móviles ni otros privilegios que puedan introducirse clandestinamente en la prisión", afirma Yashin, describiendo su confinamiento en régimen de aislamiento. El mayor adversario de Putin, y probablemente la figura más destacada de la oposición rusa, Alexéi Navalni, permaneció en ese bloque de castigo hasta que murió el 16 de febrero en circunstancias extrañas en el "Lobo Polar", una de las colonias penales más duras de Rusia en Siberia.

Yashin admite que simplemente tuvo suerte en comparación con muchos otros presos políticos en Rusia. Dice que no fue torturado ni maltratado. "En general, a veces incluso me encontré con simpatía por parte del personal (de la prisión). Me parece que las rígidas instrucciones de aislarme y crearme condiciones insoportables a menudo fueron incluso saboteadas por los ejecutores", comenta.

"Todos entendieron que yo no era un criminal. Y los empleados regulares entendieron muy bien que no estaba en prisión por ningún delito, no había matado a nadie, estaba allí por mis opiniones, por mis palabras. Creo que eso generó respeto entre los prisioneros e incluso entre el personal", añade.

Los presos políticos reciben un trato diferente

"En general, los presos políticos reciben un trato diferente", afirma con una cara de preocupación. "Por supuesto, lo que más me preocupa es Alexéi Gorinov. Porque es un hombre que, en mi opinión, fue encarcelado para intimidarme a mí, para expulsarme del país. Ya estoy libre, pero él todavía está en prisión", dice.

Gorinov es un hombre mayor, con 63 años y problemas de salud bastante graves, explica el opositor. El político ruso fue condenado a siete años de prisión el 8 de julio de 2022 por sugerir durante una reunión en el Consejo de Diputados del distrito de Krasnoselsky de Moscú que se guardara un minuto de silencio por los niños asesinados en Ucrania. Yashin ahora quiere hacer todo lo posible para sacarlo de prisión.

Los presos políticos bielorrusos están bajo mucha más presión que nosotros

Durante el intercambio de prisioneros no fue liberado ni un solo preso político bielorruso. La forma en que se presiona a los políticos de este país es aún peor, afirma Yashin. "Están bajo mucha más presión que nosotros".

Durante años, los abogados no pudieron comunicarse con los encarcelados. "No sabemos qué está pasando con Syarhej Tsikhanouski desde hace casi dos años. No sabemos qué está pasando con Maryja Kalesnikawa. Fueron torturados y maltratados durante casi dos años. No sabemos si siguen vivos", afirma.

El videobloguero bielorruso Syarhei Tsikhanouski fue condenado a 18 años de prisión en diciembre de 2021 por una manifestación no autorizada. La activista bielorrusa de derechos civiles y política opositora Maryja Kalesnikawa, rostro del movimiento democrático en Bielorrusia, fue condenada a once años de prisión.

Una manera de esquivar la censura

Yashin tiene un canal de YouTube con más de 1,6 millones de seguidores. Allí intenta informar a los ciudadanos rusos sobre los crímenes de guerra del Kremlin, incluida la masacre en Bucha. Las fuerzas rusas están acusadas de matar violentamente a civiles allí durante la Batalla de Kiev en la primavera de 2022.

Después de que el Ejército ruso se retirara, se encontraron allí un total de 458 cadáveres. 419 de ellos presentaban señales de tortura. El hecho de que haya hablado de ello fue el motivo formal de su arresto, dijo Yashin. Pero el encarcelamiento no le impidió decir la verdad. Encontró una manera de continuar con su canal de YouTube desde prisión, a pesar de los controles y la estricta censura.

"Podía comunicarme con otros mediante el intercambio de cartas. Y a veces los censores dejaban pasar algunas cosas", explica a 'Euronews'.

A menudo las cosas se filtraron. Así fue cómo pude transmitir cierta información en mis cartas

"Por supuesto, hubo momentos en que mis textos fueron eliminados o algo fue tachado. Pero aún así, cuando hay una gran cantidad de cartas, y yo tenía una gran cantidad de cartas, es más difícil", afirma y asegura que recibió más de 30.000 cartas y postales en los dos años y medio que estuvo en prisión.

"A menudo las cosas se filtraron. Así fue cómo pude transmitir cierta información en mis cartas. Información de importancia pública que quería publicar en mis redes sociales o pedí a mi equipo que hiciera un video de ella en YouTube", añade.

¿Cuántos rusos apoyan realmente a Putin?

La semana pasada, una semana después de su liberación, Yashin se reunió con sus seguidores en la capital alemana para seguir su campaña contra la invasión de Ucrania. "La oposición rusa debería implicarse en la educación contra la guerra", dijo y añadió: "Si salvan a Ucrania, ayudarán a una Rusia libre".

Ilya Yashin. Euronews

En su entrevista con 'Euronews', el opositor asegura que no cree "que haya tanta gente que apoye ideológicamente a Putin y que esté dispuesta a seguirlo incondicionalmente". Añade que "hay tantos partidarios de Putin como opositores".

"La sociedad rusa está formada en gran medida por gente que adopta una actitud de espera", afirma. "La situación económica y social de la sociedad rusa se está deteriorando. Y la gente, me parece, hace cada vez más comparaciones. Las asocian con la política de Putin. Por cierto, el caso de Prigozhin del verano pasado fue una auténtica rebelión, a pesar de la reacción histérica de Putin. La sociedad reaccionó con bastante indiferencia. No hubo manifestaciones a favor de Putin", dice.

La gente en Rusia no puede expresar sus opiniones abiertamente en este momento. La resistencia civil en Rusia sólo es posible de forma clandestina, afirma Yashin. "Porque cada crítica abierta a las autoridades, cada declaración contra la guerra, significa en el fondo una criminalización.

El poder de Putin se basa en "la propaganda, la manipulación y, por supuesto, en el uso de la violencia", afirmó Yashin. Cada vez hay más gente insatisfecha que está dispuesta a actuar. Yashin está convencido: "Si existe la oportunidad de expresar legalmente su protesta, esta gente sin duda aprovechará esta oportunidad".