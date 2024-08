Por Euronews con AP

Tras ser liberada en el intercambio de presos con Estados Unidos, Skochilenko y su pareja han empezado una nueva vida en Alemania, lejos de la persecución rusa del activismo LGBTIQ+.

Sasha Skochilenko y Sonya Subbotina quieren casarse. Algo que no era una opción en su país natal, Rusia, es posible ahora que viven en Alemania, un país que reconoce los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Al anunciar la noticia a The Associated Press, Skochilenko, de 33 años, sonríe y mira con cariño a Subbotina. "No sabemos cómo ni en qué ciudad lo haremos, pero ese es el plan", dice.

La pareja se reunió hace menos de dos semanas en Alemania, poco después de que Skochilenko y otros disidentes rusos fueran liberados de la cárcel en el histórico intercambio de prisioneros negociado por Moscú y Washington, el más grande desde la Guerra Fría.

Skochilenko, artista y música, fue encarcelada por protestar contra la invasión rusa de Ucrania, mientras Subbotina dedicó su vida a hacer campaña por la liberación de su pareja, al tiempo que intentaba hacer que su vida tras las rejas fuera lo más tolerable posible.

La indignación pública como arma

También hablaron de matrimonio cuando vivían en Rusia, dicen. Pero los matrimonios entre personas del mismo sexo están prohibidos en su país natal, y el activismo LGBTIQ+ en general ha sido proscrito por extremista en medio de la campaña del Kremlin por los "valores tradicionales", impulsada por su poderoso aliado: la Iglesia ortodoxa.

"Siento que estoy en un país realmente libre", dice Subbotina, mientras la pareja hace planes para su vida juntos en la pacífica y tranquila ciudad de Coblenza, en el oeste de Alemania.

Skochilenko fue arrestada en su natal San Petersburgo en abril de 2022, apenas unas semanas después de que Rusia enviara sus tropas a Ucrania, por unas etiquetas de precios en un supermercado que ella había reemplazado con eslóganes contra la guerra.

Sasha Skochilenko y su pareja. Michael Probst/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Tuvo problemas en la cárcel, ya que sufría múltiples enfermedades crónicas, incluida la enfermedad celíaca, lo que significaba que no podía comer alimentos que contuvieran gluten.

Subbotina empezó a ir a la cárcel de Skochilenko al menos dos veces por semana para llevarle comida, medicinas y otros artículos de primera necesidad. Ella y sus otros amigos también se aseguraron de que el caso de Skochilenko, que inmediatamente provocó mucha indignación pública, siguiera siendo noticia en los medios de comunicación.

Las parejas homosexuales exigen los mismos derechos

Durante un año entero, los dos no se vieron; sobre el papel no eran parientes, por lo que los investigadores hicieron de Subbotina testigo en el caso y se negaron a permitirle visitar o recibir llamadas telefónicas de Skochilenko.

"Conozco a muchas parejas de presos políticos. Principalmente son mujeres que esperan a sus hombres. A menudo, se casan en el centro de detención preventiva o en la colonia penal… Les da derecho a visitas prolongadas, les da derecho a recibir llamadas telefónicas, visitas breves, porque tienen un cierto estatus a los ojos de las autoridades. Nunca hemos tenido esta oportunidad", dice Subbotina.

En la cada vez más conservadora Rusia, los matrimonios entre personas del mismo sexo fueron efectivamente ilegalizados en 2020, cuando el presidente Vladímir Putin impulsó una reforma constitucional para extender su mandato. Una de las cláusulas de la reforma estipulaba que el matrimonio sólo podía ser oficiado entre un hombre y una mujer.

Mi relación con Rusia ha terminado Sasha Skochilenko

En 2022, Putin firmó otra ley que restringe los derechos de los homosexuales, prohibiendo cualquier respaldo público a las relaciones LGTBIQ+.

Skochilenko, que hace años salió a las calles para protestar contra leyes similares, dice que hablar abiertamente sobre el tema se convirtió para ella en una forma de activismo. "La gente a menudo tiene opiniones distorsionadas sobre la comunidad LGTBIQ+ porque no conoce a nadie (en persona) o conoce a alguien que no dice (que es gay)", afirma.

Recuerda que su compañera de celda le confesó una vez que otras reclusas le habían dicho que Skochilenko violaba a sus compañeras de celda y que durante un tiempo tuvo miedo de dormir en la misma celda que ella, pero luego descubrió que la artista era una "muy buena persona".

Siete años de cárcel por protestar contra la guerra

En noviembre de 2023, Skochilenko fue declarada culpable y condenada a siete años de prisión, un veredicto severo que causó conmoción en todo el mundo. Poco antes del intercambio, mientras esperaba una audiencia sobre su apelación en un centro de detención de San Petersburgo, la artista recuerda que se sentía particularmente desesperada por cumplir una sentencia tan larga.

Ese mismo día, un funcionario de la prisión se acercó a Skochilenko y le sugirió que escribiera una solicitud de indulto presidencial. La artista dice que no lo habría hecho si eso significara admitir su culpabilidad, pero el funcionario le dijo que podía explicar la situación simplemente por su salud.

Varios días después, fue trasladada fuera de su centro de detención sin explicación y conducida a Moscú. En el mismo furgón que ella viajaba estaba Andrei Pivovarov, un político de la oposición encarcelado que también sería liberado en el intercambio.

Se conocían desde hacía mucho tiempo; no había prácticamente ninguna razón para que los dos fueran trasladados a Moscú al mismo tiempo, por lo que les hizo pensar que tal vez algo bueno estaba sucediendo. Luego siguieron varios días largos en Moscú.

En la famosa prisión de Lefortovo, donde Skochilenko pasaba frío y hambre, no pudo comer la mayor parte de la comida que le dieron. Subbotina, que debía visitarla en el centro de detención de San Petersburgo, se enteró del traslado y corrió a Moscú con un paquete de ayuda, llamando a las puertas de todos los centros de detención que se le ocurrieron.

La "primera buena noticia" desde el comienzo de la guerra

El resto se convirtió en lo que muchos rusos críticos del Kremlin describen como la primera buena noticia desde el comienzo de la guerra. Skochilenko y otras 15 personas fueron metidas en un autobús, conducidas a un aeropuerto, subidas a un avión y trasladadas a Ankara, en Turquía, donde fueron intercambiadas por ocho rusos, en su mayoría espías y un sicario.

Desde Ankara, los disidentes rusos fueron trasladados a Alemania, donde el canciller Olaf Scholz los recibió en la pista. Al día siguiente, Skochilenko pudo finalmente abrazar a Subbotina, que voló a Alemania en el momento en que escuchó la noticia.

Sasha Skochilenko Michael Probst/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Los días que han pasado desde entonces han sido "eufóricos", dice la artista, llenos de pequeños placeres de los que se vio privada tras las rejas: caminar, comprar los alimentos que quiere, pero también pasar tiempo con la persona que ama.

Subbotina disfruta especialmente de la libertad de poder tomar la mano de Skochilenko y besarla en público sin tener que preocuparse por las reacciones negativas. En Alemania, dice, es algo "normal". Ahora, la pareja quiere ver más de Alemania, aprender alemán y comenzar una nueva vida.

Ambas admiten que, si bien nunca habían esperado irse de Rusia de esa manera, es lo mejor. "Mi relación con Rusia ha terminado. Tengo que aceptarlo. Me alegro de que haya una nueva vida", añade Skochilenko.