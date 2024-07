Todo lo que debes saber sobre el 'breaking', el nuevo deporte olímpico

En un gran hito para esta forma de baile, el 'breaking' hará su debut olímpico en París, donde los mejores 'b-boys' y 'b-girls' del mundo se enfrentarán en un duelo épico.

Se acercan los Juegos Olímpicos de Verano de París y un nuevo deporte está emergiendo: El 'breakdance'. Conocido comúnmente como 'breakdance', este movimiento surgió de la cultura hip-hop en Nueva York en los años 70 y hará su debut olímpico por primera vez el mes que viene.

En total, 32 breakers -16 mujeres y 16 hombres- competirán durante dos días, del 9 al 10 de agosto, en la emblemática Place de la Concorde, una plaza pública de París transformada en escenario al aire libre para los Juegos.

Juntos, además de perseguir una medalla, tratarán de mostrar su deporte al mundo e inspirar a una nueva generación para que se lance a la pista y pruebe el 'breaking'.

"Estoy muy emocionada por representar mi baile, mi forma de arte, y por llevar la cultura del hip-hop a los Juegos Olímpicos. Vamos a aportar algo nuevo, vamos a traer vibraciones, vamos a traer paz, amor y unidad", dice el 'breaker' Victor Montalvo, también conocido como 'B-Boy Victor' que competirá con el equipo estadounidense.

Si términos como 'windmills', 'Bronx step' y 'throwing down' no te resultan familiares, no temas. Aquí tienes la guía definitiva para conocer este deporte antes de que ilumine el mayor escenario deportivo del mundo.

De cultura callejera a fenómeno mundial

El hip-hop nació en el sur del Bronx en la década de 1970, y con él llegó el auge del 'breaking', uno de los cuatro elementos fundacionales del movimiento. Los otros elementos son el DJ, el MC (o rap) y la escritura de graffiti.

En esencia, el 'breaking' nació del deseo de los jóvenes de bailar durante las enérgicas pausas instrumentales de los discos de funk y soul que pinchaban DJ pioneros como Kool Herc en las fiestas de barrio.

Chicos bailando Breakdance entre la 5ª avenida y la calle 52 en Nueva York el 20 marzo de 1984 Credit: AP Photo/Mario Cabrera

Hay ejemplos clásicos de breaks en discos como 'Apache' de Incredible Bongo Band, 'Just Begun' de Jimmy Castor Bunch y 'The Mexican' de Babe Ruth. Los primeros pinchadiscos ponían dos copias del mismo disco y reproducían hábilmente estos breves fragmentos uno tras otro para crear un ritmo continuo.

El baile en sí evolucionó a partir de una combinación de estilos y movimientos ya existentes, como el enérgico zapateado de la salsa, las maniobras acrobáticas de las artes marciales y el físico de los bailarines de soul y Motown como James Brown.

Luego llegaron los 80, una década que catapultó el 'breaking' a la corriente dominante. The Rock Steady Crew, un legendario grupo neoyorquino de 'breakdance', publicó en 1983 el tema clásico 'Hey You', en el que aparecían bailarines pioneros como Crazy Legs, Ken Swift y Kuriaki exhibiendo sus movimientos.

Ese mismo año, el grupo de rap RUN DMC lanzó el videoclip de su tema 'It's Like That', en el que aparecían bailarines de breakdance luchando entre sí, y este arte apareció también en la popularísima película Flashdance. Estas exhibiciones ayudaron a que el 'break' ganara atención en el extranjero, sobre todo en Europa y el Sudeste Asiático.

Aunque el interés general, al igual que el del monopatín, decayó a finales de los 80, el 'break' siguió creciendo en las escenas clandestinas y en las comunidades locales.

Selección olímpica: ¿Por qué ahora?

Desde su nacimiento, el 'breaking' ha pasado de ser un baile de fiesta a convertirse en una forma de arte competitivo mundial con cientos de eventos, como el Red Bull BC One, en todo el mundo, gracias en parte al auge de Internet y las redes sociales, que ayudaron a impulsar su alcance global.

Hyun Joon Kim, conocido como B-Boy "H," compite durante la Red Bull BC One el 12 agosto 2023, e Nueva York Credit: Frank Franklin II/AP

Se introdujo por primera vez en el escenario olímpico en los Juegos Juveniles de Verano de 2018 en Buenos Aires, donde su éxito llevó al Comité Olímpico Internacional a incluirlo en el cartel de 2024.

Logan Edra, conocida como B-Girl Logistx, compitiendo en la final mundial de B-girl Red Bull BC One en Hammerstein Ballroom el sábado 12 noviembre 2022 Credit: Andres Kudacki/AP

Los organizadores han declarado que la inclusión de este deporte forma parte de una misión más amplia para atraer a "los jóvenes y recompensar la creatividad y el rendimiento atlético."

El skateboard, el baloncesto 3x3 y el BMX freestyle también tendrán lugar junto al 'breaking' en la Place de la Concorde, que ha sido descrita como "el corazón palpitante de los deportes urbanos y las culturas urbanas".

¿Cómo funciona el 'breaking' en competición?

Los jueces de las Olimpiadas puntuarán a los 'breakers' según el sistema Trivium, que valora la creatividad, personalidad, técnica, variedad, performatividad y musicalidad. Las puntuaciones pueden fluctuar a lo largo de la batalla en función de cómo respondan los bailarines a sus oponentes.

Los bailarines competirán en batallas de uno contra uno, cada una de las cuales constará de dos lances de 60 segundos. Los DJ pondrán la música (una mezcla de funk, soul y hip-hop contemporáneo), mientras que un presentador manejará el micrófono. Nueve jueces votarán al final de cada batalla para determinar el ganador.

"No se trata de ver quién gira más rápido o quién salta más alto. Si es la primera vez que ves 'breaking', intenta verlo más como un arte que como un deporte. Intenta sentir el carácter de la gente cuando baila y simplemente disfrútalo", dice Menno van Gorp, un 'b-boy' de competición que competirá por Holanda en París.

Menno Van gorp, conocido como B-Boy Menno, compitiendo en el mundial de 'breaking' en Leuven, Bélgica, domingo, 24 septiembre 2023 Credit: Geert Vanden Wijngaert/AP

Conocido en todo el mundo simplemente como Menno, es uno de los mejores 'b-boys' de competición, habiendo ganado casi todos los títulos importantes en solitario.

En una entrevista concedida a Red Bull, declaró: "He conseguido todo lo que se puede conseguir en el mundo del 'breaking'. Una cosa con la que estaría muy bien terminar mi carrera es con una medalla en el escenario más alto (refiriéndose a los Juegos Olímpicos de París)".

Terminología clave

Antes de que empiece la emoción en París, merece la pena familiarizarse con algunos términos clave y con la jerga de los rompedores si es la primera vez que se acerca a este deporte:

'B-boy/b-girl' - Hombre o mujer que practica el baile del 'break'.

- Hombre o mujer que practica el baile del 'break'. 'Throw down' - Cuando un b-boy o b-girl golpea el suelo y empieza a romper, está haciendo un 'throw down'.

- Cuando un b-boy o b-girl golpea el suelo y empieza a romper, está haciendo un 'throw down'. 'Powermoves' - Movimientos que se basan en la velocidad, el impulso y los elementos acrobáticos para su ejecución. Los movimientos de potencia más comunes incluyen giros de cabeza, bengalas, bengalas aéreas y molinetes.

- Movimientos que se basan en la velocidad, el impulso y los elementos acrobáticos para su ejecución. Los movimientos de potencia más comunes incluyen giros de cabeza, bengalas, bengalas aéreas y molinetes. 'Toprock' - Movimiento de pies realizado de pie, que sirve como muestra inicial de estilo. Los pasos 'toprock' más comunes son el paso indio, el paso Bronx y el Charlie rock.

- Movimiento de pies realizado de pie, que sirve como muestra inicial de estilo. Los pasos 'toprock' más comunes son el paso indio, el paso Bronx y el Charlie rock. 'Downrock '- Cualquier movimiento en el suelo en el que las manos sostienen al bailarín tanto como los pies. Los movimientos 'downrock' más comunes son los suicidas, los 'moonwalks' y los deslizamientos de manos.

'- Cualquier movimiento en el suelo en el que las manos sostienen al bailarín tanto como los pies. Los movimientos 'downrock' más comunes son los suicidas, los 'moonwalks' y los deslizamientos de manos. 'Freezes' - Técnica que consiste en detener todos los movimientos del cuerpo, a menudo en una posición interesante o que requiere mucho equilibrio en respuesta a la música.

- Técnica que consiste en detener todos los movimientos del cuerpo, a menudo en una posición interesante o que requiere mucho equilibrio en respuesta a la música. Repetir - Si se acusa a un 'breaker' de "repetir" en una batalla, significa que su oponente está diciendo que está haciendo un movimiento que ya ha realizado durante esa competición.

- Si se acusa a un 'breaker' de "repetir" en una batalla, significa que su oponente está diciendo que está haciendo un movimiento que ya ha realizado durante esa competición. Morder - Si un 'b-boy' o 'b-girl' es acusado de 'morder' o 'ser un mordedor' significa que alguien está diciendo que ha robado o copiado sus movimientos o estilo de otro breaker.

Los Juegos Olímpicos de París 2024 comienzan el 26 de julio y duran hasta el 11 de agosto.