Amenazado con la exclusión, Israel ha accedido finalmente a cambiar la controvertida participación de su canción...

Tras el rechazo de dos propuestas, consideradas demasiado políticas y, por tanto, contrarias a las normas de neutralidad política, Israel ha aceptado llegar a un compromiso para participar en Eurovisión el próximo mes de mayo.

La Unión Europea de Radiodifusión (UER), organismo que organiza el famoso concurso, había insinuado anteriormente que podría rechazar a la candidata de Israel, la cantante ruso-israelí de 20 años Eden Golan, por el carácter "político" de su canción.

La canción en cuestión, "October Rain", hacía referencia a las víctimas del ataque de Hamás del 7 de octubre contra el sur de Israel, con letras como: "No queda aire que respirar / No hay lugar para mí" y "Todos eran buenos niños, cada uno de ellos". La canción también menciona las "flores", que a menudo se utiliza como código militar para referirse a las víctimas mortales de la guerra.

La emisora israelí KAN dijo inicialmente que se retiraría del concurso de este año si los organizadores del evento intentaban censurar su entrada. El presidente del país, Isaac Herzog, declaró que la voz de Israel debía oírse desde el escenario de Eurovisión.

Desde entonces ha declarado que deben hacerse los "ajustes necesarios" a "October Rain" para que pueda participar en el certamen. Y ahora, la radiotelevisión pública israelí ha presentado una solicitud para cambiar la letra de su canción.

La KAN ha comunicado que ha pedido a los autores de "October Rain" y del segundo finalista, "Dance Forever", que revisen sus letras, preservando al mismo tiempo su libertad artística. A continuación, elegirá oficialmente la canción que enviará al comité de Eurovisión. La radiotelevisión israelí declaró que había accedido a realizar los cambios tras una petición de Isaac Herzog.

"El presidente hizo hincapié en que en este momento en particular, cuando los que nos odian tratan de apartar y boicotear al Estado de Israel de todos los escenarios, Israel debe hacer sonar su voz con orgullo y la cabeza alta y levantar su bandera en todos los foros mundiales, especialmente este año", dijo la KAN. La canción se presentará el 10 de marzo.

La inclusión de Israel hacausado mucha controversia. En enero se envió una carta abierta a la UER, firmada por más de 1.000 artistas suecos, en la que se pedía la retirada de Israel de la competición. Otros países de Eurovisión que han pedido la suspensión de Israel por la guerra de Gaza son artistas de Islandia, Finlandia, Noruega y Dinamarca.

Por otra parte, artistas de la talla de Helen Mirren, Gene Simmons, Sharon Osbourne y Boy George firmaron una carta abierta en la que instaban a los organizadores de Eurovisión a permitir que Israel compitiera este año.

No es la primera vez que la UER obliga a los representantes nacionales a cambiar sus letras; el ejemplo más reciente fue el de Georgia en 2009. De hecho, Georgia se retiró del certamen después de que su propuesta 'We Don't Wanna Put In' fuera rechazada por su obvia referencia al presidente ruso.

La UER se ha autodefinido como "una organización apolítica", "comprometida con los valores del servicio público". Sin embargo, se les ha tachadode hipócritas al prohibir a Rusia competir en 2022 debido a su invasión a gran escala de Ucrania, y de Bielorrusia el año anterior.

El Festival de Eurovisión se celebrará del 7 al 11 de mayo en la ciudad sueca de Malmö.