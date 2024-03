Tiphaine Auzière, abogada de 40 años e hijastra del presidente francés Emmanuel Macron, ha publicado su primera novela, "Assises", en la que aborda la violencia doméstica y la ley.

PUBLICIDAD

Tiphaine Auzière, la hija menor de Brigitte, la esposa del presidente francés Emmanuel Macron, publicó este miércoles su primera novela, un drama judicial que explora las ramificaciones legales y las respuestas al maltrato doméstico.

La abogada francesa se ha ceñido al adagio "escribe lo que sabes" para su novela "Assises", que hace referencia al término francés para tribunal penal. En ella, una joven abogada del norte de Francia defiende a una mujer acusada de asesinar a su marido maltratador. Auzière dedicó el libro a su famoso padrastro, escribiendo: "A Emmanuel, que me enseñó que nada es imposible".

En una entrevista con la revista francesa Paris Match antes de la publicación del libro, Auzière habló sobre la relación de su madre con Macron, uno de los pocos casos en los que ha comentado el polémico comienzo de la pareja.

Macron tenía 15 años cuando se enamoró de su profesora de teatro, Brigitte Auzière, que entonces tenía 40 años. Laurence, la hermana mayor de Tiphaine, era entonces compañera de clase de Macron.

Tiphaine Auzière, hija de Brigitte Macron, con el padrastro y presidente francés Emmanuel Macron. Gonzalo Fuentes/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Su matrimonio rompió su familia, dice Auzière, aunque ahora mantiene buenas relaciones con Macron. Auzière admite que los rumores en el pueblo que rodeaban a su madre y a Macron fueron hirientes en aquel momento, cuando ella sólo tenía 9 años.

"Aprendí mucho sobre la naturaleza humana", declaró a la revista. "Los ataques, las calumnias, los juicios. Aún no estábamos en la era de las redes sociales, pero estábamos en un pueblo pequeño. Todo el mundo lo sabía todo". Dice que sacó muchas lecciones de este doloroso capítulo de su vida.

"Salí de allí con una mente más abierta, la voluntad de seguir adelante sin hacer ruido, más tolerancia hacia los demás. Una separación familiar puede ser una pena y una oportunidad. Reconstruirla puede enriquecer tu vida. Tengo un padre y un padrastro muy queridos".

Tiphaine Auzière (izquierda) y su madre, Brigitte Macron (derecha). AP Photo

Auzière también respondió a los comentarios que sugerían que su madre es transexual. En 2022, Brigitte Macron presentó una demanda contra dos mujeres que afirmaban que había nacido varón.

"Me preocupa la sociedad cuando oigo que en las redes sociales se difunden rumores de que mi madre es un hombre", dijo. "La audacia de lo que se afirma y el peso que se da a estas afirmaciones. Cualquiera puede decir cualquier cosa de cualquiera, y se tarda mucho en dar marcha atrás". En cuanto a su novela, Auzière dice que estaba nerviosa antes de enseñársela a su madre, que es profesora de francés.

"Me hizo el mayor de los cumplidos diciéndome que le había encantado y admitiendo también que estaba disgustada consigo misma por no haber reconocido mi talento para la escritura durante todos estos años", declaró. El Presidente, admitió, aún no ha leído el libro: "Como pueden imaginar, en este momento está un poco ocupado".

La novela "Assises" de Tiphaine Auzière ya está a la venta en Francia.