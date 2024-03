Cinco datos que hay que conocer sobre el Día de la Mujer

Por David Mouriquand

El lema de este año #InspireInclusión hace hincapié en el reconocimiento de la importancia de la diversidad y el empoderamiento en diversas esferas de la sociedad, y subraya el papel fundamental de la inclusión en la promoción de la igualdad de género.

Cada año, el 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer para conmemorar los logros de las mujeres, concienciar sobre las disparidades de género y la discriminación, así como promover el apoyo mundial a las mujeres.

Pero, ¿qué hay que saber sobre esta jornada especial?

¿Desde cuándo se celebra el Día Internacional de la Mujer?

Clara Zetkin fundó el Día Internacional de la Mujer en 1910 CORBIS / HULTON DEUTSCH

El 28 de febrero de 1909, el entonces activo Partido Socialista de América celebró el primer Día Nacional de la Mujer para conmemorar a las 15.000 mujeres que protestaron en Nueva York contra las duras condiciones de trabajo y los salarios más bajos.

En 1910, Clara Zetkin, defensora de los derechos de la mujer y líder de la Oficina de la Mujer del Partido Socialdemócrata alemán, propuso la idea de un Día Internacional de la Mujer a escala mundial. El 19 de marzo de 1911 se celebró el primer Día Internacional de la Mujer, en el que participaron más de un millón de personas en Austria, Dinamarca, Alemania y Suiza.

Hubo que esperar hasta 1975 para que las Naciones Unidas reconocieran y empezaran a celebrar esta jornada. Desde entonces, la ONU ha sido el principal patrocinador del evento anual, animando a más países a reconocer "los actos de valor y determinación de mujeres corrientes que han desempeñado un papel destacado en la historia de sus países y comunidades".

Y para quienes se lo pregunten y se sientan excluidos, existe un Día Internacional del Hombre, que se celebra el 19 de noviembre en más de 80 países de todo el mundo, incluido el Reino Unido. Se empezó a conmemorar en los años 90 y no está reconocido por la ONU.

¿Cuál es el símbolo y el color del Día Internacional de la Mujer?

El Día Internacional de la Mujer se celebra cada 8 de marzo Getty Images

El símbolo del Día Internacional de la Mujer es un símbolo de género femenino. Suele ir acompañado de los colores morado, verde y blanco.

Según el sitio web del Día Internacional de la Mujer, el morado representa la dignidad y la justicia, el verde la esperanza y el blanco la pureza. "Los colores tienen su origen en la Unión Social y Política de Mujeres (WSPU) del Reino Unido en 1908".

¿Es festivo?

"Colectivamente, forjemos un mundo más inclusivo para las mujeres." IWD - https://www.internationalwomensday.com

El propósito varía según el país. Hay casos en los que es un día de protesta, mientras que en otros es un medio para promover la igualdad de género. En algunos países, el Día Internacional de la Mujer se celebra como fiesta nacional. Entre ellos Armenia, Bielorrusia, Camboya, Cuba, Georgia, Laos, Mongolia, Montenegro, Rusia, Uganda, Ucrania y Vietnam.

En Albania, Macedonia, Serbia y Uzbekistán, el Día de la Mujer se ha combinado con el Día de la Madre, una fusión para resaltar ambos aspectos.

En China, muchas mujeres disfrutan de medio día libre en el trabajo, mientras que en Italia la Festa della Donna se celebra regalando mimosas.

¿Por qué es una celebración histórica en Rusia?

Mujeres manifestándose en Petrogrado el 8 de marzo de 1917 Getty Images

En 1917, la celebración del Día de la Mujer en Rusia supuso el derecho al voto para ellas.

Ese año, las rusas conmemoraron la jornada declarándose en huelga por "el pan y la paz" para protestar contra la Primera Guerra Mundial y hacer campaña por la igualdad de género. El zar Nicolás II no estaba nada contento y autorizó al general Jabalov, del distrito militar de Petrogrado, a que fusilara a cualquier mujer que se negara a retirarse. Ellas no se echaron atrás, las protestas se mantuvieron y provocaron la abdicación del zar. El gobierno provisional concedió a las mujeres el derecho al voto como resultado de su acción de protesta.

¿Cuál es el tema principal este año?

El tema de la campaña para el Día Internacional de la Mujer 2024 es #InspireInclusion Canva

Desde 1996, cada Día Internacional de la Mujer tiene un tema oficial. El primero adoptado por la ONU fue "Celebrar el pasado, planificar el futuro".

El año pasado, el tema fue #EmbraceEquity (Abraza la igualdad)), que destacaba los problemas a los que se enfrentan las mujeres debido a los prejuicios de género. Este año, la ONU ha designado el tema 'Invest in Women: Accelerate Progress' ('Invertir en mujeres: acelerar el progreso') para abordar el desempoderamiento económico. El tema de la campaña 2024 es 'Inspire inclusión'.

"Cuando inspiramos a otros a entender y valorar la inclusión de las mujeres, forjamos un mundo mejor", afirma el sitio web de IDW. "Y cuando las propias mujeres se inspiran para ser incluidas, hay un sentido de pertenencia, relevancia y empoderamiento. Colectivamente, forjemos un mundo más inclusivo para las mujeres", prosigue.

A través de esta campaña, se hace hincapié en el reconocimiento de la importancia de la diversidad y el empoderamiento en diversas esferas de la sociedad, y se subraya el papel fundamental de la inclusión en la promoción de la igualdad de género.

"Cuando las mujeres no están presentes, debemos preguntar: Si no, ¿por qué no? Cuando las mujeres son discriminadas, debemos denunciar las malas prácticas. Cuando el tratamiento de las mujeres no es equitativo, debemos actuar. Y debemos hacerlo cada vez, cada vez", recalca.

Según la página web, la gente puede inspirar a otros para ayudar a forjar un mundo inclusivo mediante la búsqueda de la inclusión de las mujeres y el intercambio de conocimientos. Las organizaciones pueden contratar, retener y desarrollar diversos talentos, así como apoyar a las mujeres en puestos de liderazgo. Otras áreas incluyen ayudar a las mujeres a tomar decisiones sobre su salud, proporcionar a las mujeres y niñas acceso a educación y capacitación de calidad, así como promover el talento deportivo, creativo y artístico.

La organización agrega que compartir tu imagen #InspireInclusion en las redes sociales usando #IWD2024. Esta etiqueta el tema de la campaña también.