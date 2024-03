Se anuncia un histórico cartel del festival de Glastonbury

Dua Lipa, Coldplay y SZA encabezan el cartel de Glastonbury de este año. Será la primera vez que dos de los tres cabezas de cartel sean mujeres. Pero el anuncio del cartel se produce cuando más de 20 festivales británicos han sido cancelados o suprimidos por completo.

Aunque nos encanta quejarnos de Glastonbury y de cómo la experiencia de lo mejor de Worthy Farm es a veces un dolor de cabeza, no se puede discutir con la gran cantidad de talento que reservan - y el anuncio de hoy de su alumbre 2024 es asombrosamente bueno.

Los pálidos y masculinos cabezas de cartel del año pasado -Arctic Monkeys, Guns 'N' Roses y Elton John- dejaron mucho que desear, e incluso dieron pie a que se hablara de cómo la coorganizadora del mayor festival del Reino Unido, Emily Eavis, tenía un serio problema a la hora de contratar actuaciones femeninas de primer nivel. Sin embargo, este año no sólo se ha reequilibrado la balanza, sino que se han ofrecido actuaciones de gran clase.

La extraordinaria cantante de pop Dua Lipa, la sensación del R&B SZA y Coldplay (no podemos ganar todos) encabezarán el emblemático Pyramid Stage este verano. Shania Twain, por su parte, actuará en el codiciado "espacio de leyendas". Será la primera vez que dos de los tres cabezas de cartel sean mujeres.

Dua Lipa, fotografiado en los Premios BRIT 2024 en marzo. Alberto Pezzali/Invision/AP

Será el debut de Dua Lipa en el Pyramid Stage, y la noticia llega tras sus actuaciones en los BRITs y los Grammys a principios de año. También llega un día después de que revelara detalles de su primer nuevo álbum en cuatro años.

En efecto, la cantante dio a conocer los detalles de su tercer álbum, 'Radical Optimism', que saldrá a la venta el 3 de mayo. Se dice que el álbum está inspirado en la energía de la ciudad natal londinense de Dua Lipa y en la "crudeza, honestidad, confianza y libertad del britpop de los 90".

SZA acepta el premio a la mejor canción de R&B para 'Snooze' durante el 66º Grammy Awards anual en febrero. Chris Pizzello/Invision/AP

También será el debut de SZA, que es "muy posiblemente el acto de hip-hop / R&B más caliente del planeta", según los organizadores. Y tanto que sí.

En cuanto a Coldplay, su actuación en 2024 les convierte en el primer grupo en encabezar el cartel cinco veces, tras haberlo hecho en 2002, 2005, 2011 y 2016. Su inclusión será una especie de decepción, ya que muchos pronosticaban que Madonna podría completar un trío femenino histórico, o que Bruce Springsteen haría una aparición bienvenida. Pero basta de quejas, sobre todo cuando Shania Twain está aquí.

Shania Twain en la Gala de los Grammy en febrero. Richard Shotwell/Invision/AP

La estrella canadiense, ganadora de cinco premios Grammy, compartió un vídeo en Instagram en el que decía que estaba preparando sus botas de agua, su chubasquero y su sombrero de cowboy.

"Otra joya de mi corona", escribió, "¡me siento muy honrada y emocionada por esta ocasión! Ya estoy pensando en qué ponerme... Hagamos historia este verano con esta actuación de ensueño". Twain sigue los pasos de las "leyendas" Diana Ross, Dolly Parton y Kylie Minogue, y su actuación será sin duda uno de los momentos estelares de la edición de este año.

¿Qué otros artistas acudirán a Glasto?

El cartel está repleto de estupendas actuaciones femeninas, lo que demuestra que el mensaje ha calado hondo en Eavis y compañía.

Están nuestras favoritas Little Simz y Jessie Ware; la inigualable PJ Harvey (que se lo está currando de verdad en los festivales de este verano); la legendaria Cyndi Lauper; y las siempre brillantes Janelle Monáe, Corinne Bailey Rae y Arlo Parks.

Little Simz compartió el cartel de Glastonbury y dijo: "El único festival en el que estaré este verano. En la Pirámide, en la granja. Big big glasto you knowwww what a wow. Nos vemos allí".

Otras actuaciones destacadas de este año son las de LCD Soundsystem, Michael Kiwanuka, The National, Justice, Danny Brown, Black Pumas, Nitin Sawhney, Fontaines DC, The Breeders, Bonobo y Kneecap.

Compruébelo usted mismo: la lista es impresionante:

Emily Eavis comunicó la noticia de los cabezas de cartel y dijo que habría "aún más en las próximas semanas". Teniendo en cuenta que el festival tiene fama de incorporar artistas sorpresa de primera fila y actuaciones secretas, los asistentes tendrán las manos, perdón, los oídos, ocupados este año.

Por desgracia, y como siempre ocurre con Glastonbury -una de nuestras principales quejas, sobre todo en comparación con otros festivales europeos y su enfoque mucho más sensato de la accesibilidad-, las entradas para la edición de este año ya se han agotado.

Se compraron en menos de una hora cuando se pusieron a la venta en noviembre, antes de que se revelara ningún nombre. La reventa de las entradas canceladas o devueltas está prevista para abril. Así que mucha suerte. El año pasado, la reventa de entradas para Glasto 2023 se agotó en sólo seis minutos...

Y en caso de que no consigas hacerte con ninguna entrada, no te preocupes: te contamos cuáles son los mejores festivales de música europeos (excluido Glasto) a los que todavía puedes acudir.

Menos buenas noticias para los festivales británicos

Aunque el cartel de Glastonbury domina hoy los titulares, merece la pena mencionar que ya son 21 los festivales británicos que han sido cancelados o aplazados, y que 100 corren un riesgo permanente si no se toman medidas.

Según informa la Asociación de Festivales Independientes (AIF): "El momento en que se ha producido este hito sugiere que el número de cancelaciones de festivales este año superará con creces el de 2023, cuando un total de 36 festivales cancelaron antes de su celebración".

Su declaración continuaba: "Sin intervención, se prevé que el Reino Unido podría ver desaparecer más de 100 festivales en 2024 debido al aumento de los costes. Sin haber tenido una sola temporada estable desde la pandemia en la que recuperarse, los festivales del país están bajo más presión financiera que nunca."

A principios de este año, la AIF lanzó una campaña -El 5% para los festivales- cuyo objetivo era una reducción del IVA en las entradas de los festivales que salvaría a muchos promotores de eventos del cierre.

John Rostron, Director General de la AIF, declaró en un comunicado de prensa: "Con gran preocupación volvemos a dar la voz de alarma al Gobierno al superar este hito crítico. Los festivales británicos están desapareciendo a un ritmo preocupante, y nosotros, como nación, estamos siendo testigos de la erosión de uno de nuestros sectores de la industria cultural más exitosos y únicos".

Y prosiguió: "Hemos hecho la investigación: una reducción del IVA al 5% en las entradas de los festivales durante los próximos tres años es una medida conservadora, selectiva y temporal que salvaría a casi todas las empresas de festivales que probablemente se queden en el camino este año y a muchas más en los años venideros. Necesitamos esta intervención ahora".

Así pues, mientras usted se apresura desesperadamente a conseguir entradas para Glasto, tenga en cuenta que la situación actual es alarmante en lo que respecta a la salvación de la escena musical británica.

Glastonbury se celebrará del 26 al 30 de junio en Worthy Farm, en Pilton (Somerset).