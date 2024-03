Estilo icks: ¿Qué censurarías en el mundo de la moda?

Mientras Corea del Norte censura unos vaqueros, el equipo de Cultura de 'Euronews' se pregunta: ¿Qué querríamos que dejara de estar de moda?

Cuando uno piensa en el jardinero y presentador británico Alan Titchmarsh, de 74 años, que dirige el sano programa de jardinería de la ITV Love Your Garden, la censura no es probablemente la primera palabra que le viene a la mente.

Sin embargo, eso no ha disuadido a la televisión estatal norcoreana Central TV, que ha censurado un episodio de 2010 del programa de jardinería de la BBC 'Alan Titchmarsh's Garden Secrets'.

¿El motivo? Sus vaqueros.

Difuminaron los pantalones del presentador Titchmarsh, ya que los vaqueros se consideran un símbolo del imperialismo occidental en el hermético Estado y, por tanto, están prohibidos.

¡Aparta la vista! Corea del Norte censura un par de jeans en el programa de la BBC 'Alan Titchmarsh’s Garden Secrets. KCTV

Según NK News, con sede en Seúl, las normas norcoreanas que prohíben los vaqueros están en vigor desde la década de 1990. El entonces líder Kim Jong-il declaró que los pantalones vaqueros eran un símbolo del imperialismo occidental, y en concreto estadounidense, que no tenía cabida en un Estado socialista dispuesto a reprimir la cultura occidental.

No está claro cómo el régimen adquirió los derechos de 'Garden Secrets' para emitir el programa, pero los pantalones vaqueros de la presentadora están prohibidos. Esto nos ha hecho pensar en los artículos de moda que irritan nuestra delicada sensibilidad y que nos gustaría prohibir en la vida.

He aquí nuestras propuestas de censura, de la cabeza a los pies:

Mini gorros de pescador

Mini gorros. Canva

¿De qué se trata? El mini gorro pescador.

¿Popular entre? Hombres heterosexuales que afirman ser "directores creativos" en empresas amorfas mientras viven en secreto de las fortunas de sus padres.

¿Por qué hay que difuminarlo? Estos sombreros se aferran a las cabezas de los hombres con el mismo frágil agarre con el que se aferran a sus múltiples noviazgos antes del inevitable ghosting. ¿No quieres comprometerte plenamente con una persona/carrera/estética/subcultura/accesorio de moda? Chico, tenemos el sombrero para ti. Un insulto a la institución de los sombreros, este posavasos de Hackney no evitará que se te moje el pelo, ni te lo quitarás cuando estés dentro de casa. Su único propósito perceptible es proteger la calva de su propietario con un nivel de precisión que sólo servirá para resaltar un cuero cabelludo espartano cuando, finalmente, se lo quite a regañadientes. Hay un propósito más, identificar para todos aquellos en el perímetro que el propietario es alguien tan tomado por una supuesta estética "alternativa" Instagrammable que han renunciado a cualquier de su propia creatividad individual. La ironía es que estos mini 'fishermens' los llevan más a menudo tipos creativos (nepo babies diseñadores gráficos). Las lesbianas marimachos con tatuajes de palo y palo están exentas de esta crítica a la moda. JW

Camisetas para beber

Camisetas temáticas. Amazon

¿De qué se trata? Camisetas con eslóganes que hacen del consumo de alcohol un rasgo de la personalidad.

¿Popular entre? Madres blancas de clase media con gusto por los muebles de terciopelo aplastado y que comparten memes de Facebook como "Beber con responsabilidad significa... No lo derrames".

¿Por qué debería difuminarse? Mira, a nadie le importa si bebes alcohol. No hay nada bonito ni estrafalario en desarrollar una dependencia de una sustancia para sobrellevar otro día más de conciencia maldita en este planeta infernal. Así que, y lo digo como amigo, ¿podemos dejar ya los eslóganes de las camisetas sobre la bebida? El prosecco no te obligó a hacerlo, "vino no" ni siquiera tiene sentido, y tal vez 'be-gin to have fun' cuando consigas ayuda para tu adicción paralizante a los malos juegos de palabras con alcohol. O simplemente alcohol. Espera, ¿estás intentando decirnos algo? AB

Vaqueros 'grunge' de un agujero enorme

Un agujero 'grunge' jeans. Carmar - Rebicoo - Instagram

¿Qué son? Vaqueros que parecen haber sido mutilados por un tigre empeñado en crear un desalentador festival de idiotez.

¿Popular entre? Jóvenes adultos supuestamente "angustiados" que se lanzan a la fama en Instagram, normalmente mujeres que intentan por todos los medios parecer rebeldes o que adoptan lo que creen que es un look de vagabunda perezosa. No tienen ese atractivo grunge, y Kurt Cobain no murió hace casi 30 años por esta tontería.

¿Por qué hay que difuminarlo? Hay algunas tendencias de ropa para las piernas que me dan ganas de arrancarme los ojos. Está el corte de pantalón hipster berlinés que deja ver demasiado calcetín y hace que la gente parezca niños pequeños demasiado grandes... O esos pantalones de paracaídas que gritan "Oh yah, estoy tan metida en el misticismo oriental desde mi gap yaaaaah que era totes bants y taaaan espiritualmente gratificante"... Acepta lo que te favorece y todo eso, pero hay un 'paso en falso' de la moda que me da aún más arcadas. Ya sabes, los vaqueros con un enorme agujero en cada pernera, como si le hubieran hecho la autopsia a un par de Levi's y le hubieran puesto el delantal de carnicero antes de coserlos. Estos vaqueros -o la falta de ellos- son obra de diseñadores que serían más útiles en coma. No se trata de que los agujeros de los pantalones desafíen el propósito mismo de los pantalones en primer lugar o expongan demasiada carne - es el hecho de que las solapas (fácil ahí atrás) deprimentemente caen de tus piernas, exponen los bolsillos, así como el hecho incontrovertible de que podrías estar usando a) nada o b) un par de pantalones cortos, y no te verías tan estúpido. Sin embargo, lo que más me molesta es que este "no-no" de la moda toma un estilo que me encanta (el grunge) y lo abarata exagerándolo hasta el punto de no poder más. Es un look que da mala fama a los queridos vaqueros rotos y desgastados (que siguen siendo un look estupendo). Además, me dan ganas de unirme al coro de chistes terribles de "¿Pagaste menos por tan poco material?". Y nadie necesita eso. De todas formas, con este look no te estás rebelando contra el sistema ni honrando a los 90: sólo estás revelando que eres tan vanguardista como un Babybel. DM

UGGs

UGGs - OUT Canva

¿De qué se trata? La aparentemente invencible bota UGG.

¿Popular entre? Todo el mundo a principios de la década de 2000, y ahora toda una nueva generación de víctimas.

¿Por qué hay que difuminarla? Me gustaría declarar por la presente una prohibición oficial de llevar botas UGG como una declaración de moda. Sí, quiero que desaparezcan esas abominaciones lanudas que inexplicablemente han vuelto a la corriente dominante. Ha llegado su hora. Estas horribles zapatillas sobredimensionadas alcanzaron su punto álgido de popularidad a principios de la década de 2000 y eran un básico de famosas como Paris Hilton y Kate Moss. Pero, como ocurre con la naturaleza cíclica de la moda, pronto cayeron en el olvido. Lamentablemente, en los últimos dos años han resurgido... Ahora, cada vez que salgo de casa, me encuentro por todas partes con gente que arrastra los pies envueltos en piel de oveja de dudosa ética, ajena a los delitos de moda que están cometiendo. Aunque entiendo el atractivo de su comodidad cuando se llevan en casa, lucirlas en público, sobre todo con vaqueros, es un comportamiento inaceptable. Y quienes llevan estas monstruosidades peludas parecen haber olvidado su propósito original. Creadas a finales de los años 70 para que los surferos se las calzaran después de las olas, las botas UGG estaban pensadas para ser funcionales, no para ir a la moda. Y sin embargo, aquí estamos. ¿Y lo peor? Hasta mi novia ha sucumbido a su encanto. Si alguna vez hubo motivos para reconsiderar nuestra relación, sería esto... TF

Así que, básicamente, aquí en 'Euronews Cultura' tendríamos una pesadilla colectiva si nos encontráramos con esta persona (y no sólo porque muestre una cabeza y un par de brazos):

¡Mantente lejos! 'Euronews Culture'

¿Y usted?