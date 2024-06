Las mejores cosas que hacer y ver en Europa esta semana

Una crucifixión con perchas, la nueva anti-comedia romántica de Glen Powell y uno de los mejores festivales de música de Francia.

¡Feliz mes del Orgullo! Por un mes de junio lleno de sol, arco iris, sonrisas y... ¡las elecciones europeas! Sin embargo, hay muchas cosas divertidas en marcha, como la temporada de festivales, la presentación de nuevas exposiciones y los éxitos de taquilla del cine de verano.

Entremos de lleno.

Exposiciones

'Materialism and Mach' de David Mach en Anise Gallery (Londres, Reino Unido)

La imagen que encabeza este artículo no es de extrañar, pero se trata de una figura de tres metros hecha con perchas, cuyos cables sobresalen de una figura crucificada llamada "El ladrón", con el rostro distorsionado por el dolor.

Se trata de una presencia formidable que ensombrece los pensamientos y estremece las percepciones. Realizada con minucioso detalle por el escultor escocés David Mach, nominado al Premio Turner, se puede contemplar junto a una selección de collages a gran escala de otras de sus obras, conocido por utilizar objetos cotidianos que se convierten en complejas instalaciones artísticas.

No se enfade, pero nos hemos adelantado un poco: se inaugura el 13 de junio y permanecerá abierta hasta el 6 de julio.

Festivales y eventos

Nuits de Fourvière (Lyon, Francia)

Con la colina de Fourvière como telón de fondo, donde duerme un impresionante anfiteatro romano, este festival de música es uno de los más pintorescos y variados de Francia. Además, se celebra a lo largo de dos meses (del 30 de mayo al 25 de julio), con un cartel repleto de emocionantes actuaciones musicales que incluyen (por nombrar sólo algunas) a LCD Soundsystem, Cat Power, Patti Smith, Justice y AIR, junto con otras actuaciones de danza, teatro, comedia y mucho, mucho más.

"Es un acontecimiento realmente vibrante, y lo mejor es que se puede entrar y salir, y dedicar tiempo a explorar Lyon y sus magníficos alrededores mientras se recupera de la noche a la que haya ido", escribió el redactor de Cultura de 'Euronews' David Mouriquand en nuestro resumen de los mejores festivales europeos.**

Películas

'Hit Man. Asesino por casualidad'

En 2001, la revista Texas Monthly publicó un artículo titulado 'Hit Man', de Skip Hollandsworth. En él se detallaba la extraña y fascinante vida de Gary Johnson, un "asesino" encubierto del Departamento de Policía de Houston que ayudó a condenar a quienes buscaban asesinatos a sueldo. Richard Linklater, el director detrás de clásicos como la trilogía 'Before' y 'Dazed and Confused', leyó este artículo en su momento, pero no pudo averiguar adónde iba la historia después de que Johnson se retirara. Casi veinte años después, uno de los hombres más carismáticos y guapos que jamás haya pisado el planeta, Glen Powell ('Top Gun: Maverick' , le devolvió la idea a Linklater y juntos la hicieron realidad. La película resultante es una ingeniosa y encantadora anti-comedia romántica en la que aparecen gatos bautizados con el nombre del modelo estructural de la psique de Freud y la ardiente energía sexual de Powell y Adria Arjona. ¿Qué más se puede pedir?

Series de televisión

'Becoming Karl Lagerfeld' (Disney+)

Fue el cerebro creativo del renacimiento de Channel en los 80, la modernización de la línea de pieles de Fendi y el desarrollo de su propia marca de moda de enorme éxito. También dejó 1,5 millones de dólares (1,38 millones de euros) a su gato. El diseñador alemán Karl Lagerfeld era una leyenda, excéntrica y fascinante. Un nuevo espectáculo, basado en el libro 'Kaiser Karl' de Raphaelle Bacque, documenta su lento ascenso al éxito, que comenzó en París en 1972. Una pieza de época rica en texturas en la que sumergirse. Eso sí, no te pongas pantalones de chándal mientras lo haces (Lagerfeld dijo que son "un signo de derrota").

Música

David Lynch y Chrystabell: 'Sublime amor eterno'

Era el anuncio que todos los fans de David Lynch esperaban con impaciencia después de que el director de 'Cabeza borradora' anunciara la semana pasada que se avecinaba algo "para ver y oír". Aunque no se trata del regreso de 'Twin Peaks' ni de un largometraje, sí es otra emocionante colaboración con Chrystabell, musa de Lynch desde hace mucho tiempo. Su nuevo álbum, titulado 'Cellophane Memories', saldrá a la venta el 2 de agosto. El primer single ya se ha compartido en YouTube, un parpadeo de armonías inquietantes que te sumergen en un inquietante paisaje onírico de belleza y fatalidad. No esperábamos menos.