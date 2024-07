Qué planes culturales tenemos disponibles esta semana a nivel destacado en Europa.

La mayoría de los que estáis leyendo esto probablemente ya tenéis planes para el fin de semana: ver la final de la Eurocopa 2024. Pero no es hasta el domingo por la noche, así que aún nos queda el resto del fin de semana (y de la semana que viene) para distraernos.

Desde exposiciones de Barbie hasta un Nicolas Cage de pesadilla, hay mucho que celebrar (o lamentar) en el resumen cultural de esta semana.

Exposiciones

'Su alquimia' en la Galería HOFA (Londres, Reino Unido)

Jade Ching-yuk NG, 'Neither Nor', 2024. HOFA Gallery

La Galería HOFA (House of Fine Art) presenta la mayor colección de artistas femeninas de su historia, con 13 artistas internacionales de 10 países diferentes. Entre ellas figuran Ayobola Kekere-ekun, Jade Ching-yuk Ng, Orlanda Broom y Wang Ziling como artistas principales. Al reunir a una gama tan diversa de artistas, la exposición 'Su alquimia' pretende reflejar las distintas formas en que nuestro entorno configura nuestras perspectivas culturales. Hasta el 25 de julio de 2024.

'Cuando nos vemos' en el Kunstmuseum (Basilea, Suiza)

'Two Reclining Women', 2020 por Zandile Tshabalala. Courtesy the Maduna Collection

Organizada en torno a seis temas -Lo cotidiano, Alegría y jolgorio, Reposo, Sensualidad, Espiritualidad y Triunfo y emancipación-, 'Cuando nos vemos' es una extraordinaria exploración de la alegría negra en todas sus diferentes manifestaciones cotidianas. Hay más de 150 obras creadas por talentos destacados y emergentes de la escena artística africana. Es la primera vez que una exposición de arte africano a tan gran escala se exhibe en Europa, y llega desde Sudáfrica a su sede temporal en Suiza, donde permanecerá hasta el 27 de octubre de 2024.

Películas

Pataslargas

Una de las películas de terror más esperadas del año, 'Longlegs' trata sobre una agente del FBI (Maika Monroe) encargada de descifrar una serie de asesinatos cometidos por alguien llamado 'Longlegs' (Nicolas Cage). Ambientada en los años 90, Oz Perkins escribió la película como una oda a su madre (la actriz Berry Berenson), abordando el tema de las mentiras de los padres y cómo pueden convertirse en un trauma generacional, incluso si se dicen con la intención de proteger. Sin embargo, gran parte de la película sigue siendo un misterio, a pesar de la amplia campaña de marketing viral de sus productores, Neon.

Programas de televisión

Sunny (Apple TV+)

La inteligencia artificial (IA) siempre ha sido un elemento clave de la ciencia ficción, pero parece que su presencia en películas y series de televisión ha aumentado en los últimos años, desde la llegada de ChatGPT y similares. En el nuevo programa de Apple TV+, adopta la forma de un simpático robot de cara brillante llamado Sunny, que llega a la puerta de Tokio de una afligida Suzie Sakamoto (Rashida Jones). Sakamoto no tarda en descubrir que este misterioso robot fue creado por su difunto marido, quien, junto con su hijo, desapareció tras un accidente de avión. Sunny es una comedia oscura y profundamente emotiva que da un nuevo giro a las complejidades potenciales de un futuro alimentado por la inteligencia artificial.

Música

Eminem: 'La muerte de Slim Shady'

Adivina quién ha vuelto, otra vez... Slim Shady no está muerto, según el título del nuevo álbum de Eminem. El rapero de 51 años, cuyo verdadero nombre es Marshal Mathers, lanzó el mes pasado su single 'Houdini', que samplea el éxito de 1982 'Abracadabra' de Steve Miller Band. Este es su primer nuevo álbum desde "Music to Be Murdered By" de 2020.