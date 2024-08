La Unión Europea de Radiodifusión (EBU) y el concursante neerlandés descalificado en la última edición de Eurovisión, Joost Klein, han dado su opinión tras el archivo de la investigación policial sobre un incidente entre bastidores en la final del certamen en la ciudad sueca de Malmo.

Tras la noticia de que la Fiscalía sueca ha retirado la investigación sobre el concursante neerlandés de Eurovisión Joost Klein por presuntas acciones inapropiadas en el Festival de Eurovisión 2024, la Unión Europea de Radiodifusión (EBU, por sus siglas en inglés) ha emitido un comunicado en el que reitera que se han infringido sus normas.

Jean Philip De Tender, director general adjunto y director de Medios de Comunicación de EBU, declaró: "La decisión de descalificar al Sr. Klein del certamen de este año se tomó en estricta conformidad con las normas del Festival de Eurovisión y los procedimientos de gobernanza, tras una investigación interna. Paralelamente, la Policía sueca decidió abrir una investigación formal sobre la conducta del Sr. Klein durante la Segunda Semifinal, que entendemos se ha cerrado hoy sin más acciones".

"Se trataba de una investigación sobre si se cometió un acto delictivo y no sobre si el Sr. Klein se comportó de forma inapropiada e infringió las normas y procedimientos del certamen. Por lo tanto, este nuevo desarrollo no tiene ningún impacto en nuestra decisión, que mantenemos completamente".

Klein reacciona a la noticia: "No hay ningún caso contra mí, porque nunca lo hubo"

Por su parte, Klein se valió de Instagram para dar a conocer sus sentimientos. "Los dos últimos meses han sido terribles. Aunque me encanta actuar en cualquier parte del mundo, algo no me parecía bien. ¿Por qué tuvimos que esperar tanto para obtener una respuesta? Todos los días me sentía inseguro mientras sabía la verdad. No hay ningún caso contra mí, porque nunca lo hubo".

Y continuó: "Todos deberíamos cuidarnos los unos a los otros, todos deberíamos apoyarnos y TODOS deberíamos unirnos. Las empresas solo quieren proteger su dinero e intentaron utilizarme como escudo. Un pueblo contra la ciudad... ¿Adivina qué? EL AMOR SIEMPRE GANA. ¡¡¡¡¡CONFÍA EN EL PROCESO!!!!! AUNQUE HAYA PERDIDO TODA ESPERANZA".

Klein, cuya canción 'Europapa' era una de las favoritas del concurso, fue descalificado del Festival de Eurovisión 2024 el día de la gran final de Malmo debido a acusaciones de comportamiento inapropiado hacia un fotógrafo de Eurovisión entre bastidores. El incidente supuso la primera descalificación tras llegar a la gran final en los 68 años de historia del certamen.

El fiscal sueco archivó la investigación por falta de pruebas: "La investigación ha llegado a la conclusión de que el hombre hizo un movimiento que golpeó la cámara de cine de la mujer. El curso de los acontecimientos fue rápido y los testigos del incidente lo percibieron de forma diferente. He cerrado la investigación porque no puedo probar que el acto fuera capaz de causar miedo grave o que el hombre tuviera tal intención".

La cadena de televisión neerlandesa AVROTROS acogió con satisfacción la decisión sueca, diciendo que no había "ninguna prueba de conducta criminal". "Desde el principio dijimos que esta descalificación era innecesaria y desproporcionada", comunicó el medio, que añadió que planeaba reunirse pronto con el organizador para tratar el asunto. "Esta descalificación injustificada será central en esta conversación", dijo en un comunicado enviado a la agencia AP.

Hace dos meses, Klein añadió el lema "Eurovisión 2025" a sus redes sociales. Esto llevó a especular con la posibilidad de que intentara volver a participar en el concurso el año que viene en Suiza.