Era el cuarto matrimonio de Jennifer Lopez y el segundo de Ben Affleck, pero parece que la poderosa pareja no consiguió que funcionara en su segundo intento.

Tras dos décadas de relación, dos noviazgos, dos bodas y demasiados titulares para contarlos, López ha solicitado el divorcio de Affleck. La demanda presentada por López ante el Tribunal Superior de Los Ángeles sitúa la fecha de separación el 26 de abril de 2024.

La relación del músico y el cineasta había estado en primera línea de las columnas de cotilleos cuando se reavivó en 2021. La pareja comenzó su relación en 2001 en el rodaje de la película 'Gigli' y se enamoraron.

Apodada "Bennifer" por la prensa -una tendencia que se copiaría con otras parejas como Brangelina-, la sonada pareja no pudo durar y se separó en 2004, anunciando que habían cancelado su compromiso, en parte, debido a la "excesiva atención mediática".

Cuando Bennifer volvió a estar juntos en 2021, algunos lo vieron como una señal de que el amor verdadero era posible. La pareja siempre había hablado bien el uno del otro tras su separación. En abril de 2022 volvieron a comprometerse.

"El amor es hermoso. El amor es amable. Y resulta que el amor es paciente. 20 años de paciencia", escribió López, anunciando su primera y rápida boda en Las Vegas ese julio, y firmando como Jennifer Lynn Affleck.

"Quédate el tiempo suficiente y puede que encuentres el mejor momento de tu vida en un túnel del amor en Las Vegas a las 12:30 de la mañana con tus hijos y la persona con la que pasarás toda la vida", escribió en su boletín.

Ben Affleck, a la izquierda, y Jennifer López aparecen en el estreno de su película 'Gigli', en Los Ángeles, el 27 de julio de 2003. RENE MACURA/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.

La pareja había volado a Las Vegas, hizo cola con su licencia junto a otras cuatro parejas y se casaron poco después de medianoche en la capilla A Little White Wedding, donde López dijo que un altavoz Bluetooth reprodujo su breve marcha hacia el altar. Para ella, fue la mejor noche de su vida.

Un mes después, celebraron una boda mucho más grandiosa en la casa de Affleck en Georgia, ante amigos y familiares. Ambos habían estado casados anteriormente. Affleck, de 52 años, se casó en 2005 con Jennifer Garner, con la que comparte tres hijos. Se divorciaron en 2018.

López, de 55 años, había estado casada tres veces antes. Estuvo brevemente casada con Ojani Noa de 1997 a 1998 y con Cris Judd de 2001 a 2003. Ella y el cantante Marc Anthony estuvieron casados durante una década, habiéndose casado en 2004, y comparten gemelos de 14 años.

Empezó a salir con el exjugador de béisbol Alex Rodríguez en 2017, pero la pareja canceló su compromiso en 2021. López protagoniza la próxima película 'Unstoppable', bajo el sello Artists Equity de Affleck y Matt Damon.

Jennifer Lopez y Ben Affleck llegan al estreno mundial de 'Air'. Ashley Landis/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

En mayo, protagonizó la película de Netflix 'Atlas'. A finales de mes, canceló repentinamente su gira norteamericana de 2024, diciendo que estaba "desconsolada y devastada" por decepcionar a susfans, pero que la decisión era necesaria. "Jennifer se toma un tiempo libre para estar con sus hijos, su familia y sus amigos más cercanos", explicaron los organizadores en un comunicado.

La gira iba a ser la primera en cinco años, en apoyo de su primer álbum en solitario en una década, 'This Is Me.... Now' y la película que lo acompaña, una mirada ficticia a su larga vida amorosa, y un documental.

Según ella, el álbum se inspiró en su nueva relación con Affleck. Pero la película trata más "de tu viaje como persona, del viaje de una persona y de lo que se necesita para pasar del desamor al amor". O el viaje de un romántico empedernido en su búsqueda del amor".