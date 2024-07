Actores de primera fila, cantantes y otras celebridades han rendido homenaje a Joe Biden y han apoyado a la vicepresidenta Kamala Harris después de que Biden anunciara su retirada de la carrera presidencial estadounidense

PUBLICIDAD

El mundo del espectáculo ha reaccionado a la sorprendente noticia de que Joe Biden abandona la carrera presidencial estadounidense, y Hollywood ha rendido un sentido homenaje al actual presidente de Estados Unidos.

Biden anunció su decisión ayer (domingo 21 de julio), explicando que "lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me centre únicamente en cumplir mis obligaciones como Presidente durante el resto de mi mandato".

Pleno apoyo y respaldo a Kamala Harris

Biden ofreció su "pleno apoyo y respaldo" a la vicepresidenta Kamala Harris para que sea la próxima candidata presidencial demócrata. El histórico movimiento se produce en medio de una intensa presión de los líderes demócratas, donantes e incluso celebridades que pidieron a Biden que renunciara.

Ahora, varias estrellas han tomado las redes sociales para dar las gracias a Biden y mostrar su entusiasmo por la posible candidatura de Harris como aspirante demócrata. El actor de 'La Guerra de las Galaxias', Mark Hamill, declaró que Biden tiene "un historial de logros sin parangón con ningún presidente en nuestra vida".

"Restauró la honestidad, la dignidad y la integridad en el cargo tras cuatro años de mentiras, crímenes, escándalos y caos", escribió Hamill. "Gracias por su servicio, señor Presidente. Ahora es nuestro deber como estadounidenses patriotas elegir al demócrata que honrará y promoverá su legado".

Barbra Streisand escribió que Biden "pasará a la historia como un hombre que consiguió logros significativos en sus 4 años de mandato", y añadió: "Deberíamos estar agradecidos por su defensa de nuestra democracia".

El director Jon Favreau dijo que fue una "decisión valiente y desinteresada". "El presidente hizo lo que ha hecho durante los últimos cuatro años: escuchó al pueblo estadounidense y puso los intereses del país por delante de los suyos. Justo lo contrario que Donald Trump".

La oscarizada actriz Octavia Spencer publicó un emotivo mensaje de agradecimiento: "Gracias por ser un verdadero patriota y servidor público de este país. Puedes retirarte sabiendo que tus electores te tienen un tremendo afecto y por todo lo que has sacrificado. Has reconstruido unos Estados Unidos mejores. Gracias".

Y añadió: "DEMÓCRATAS... ¡ASAMBLEA!"

En otro lugar, Finneas -el productor y hermano de Billie Eilish- escribió en Instagram: "Hoy veo a una persona que pone a la gente por delante de sí misma y de su orgullo y por eso, tengo una enorme cantidad de respeto", mientras que el presentador de talk shows y cómico Jon Stewart reaccionó a la noticia con un post de una sola palabra en X: "Leyenda".

La actriz Julianne Moore declaró: "Gracias presidente por su servicio y décadas de liderazgo. Y por liderar la administración de seguridad de armas más fuerte de la historia de EEUU".

Kamala Harris es ampliamente vista como la demócrata con más posibilidades de ocupar el lugar de Biden, y el vicepresidente recibió votos de confianza de las celebridades. "Una vez más una sista viene al rescate", escribió el director Spike Lee en Instagram.

Mientras que la oscarizada actriz Jamie Lee Curtis dijo: "Apoyo incondicionalmente a Joe Biden y su decisión de dimitir y apoyo sin reservas a Kamala Harris".

La rapera Cardi B se regocijó en X, diciendo: "LETS GOOOOO I TOLD YALLL KAMALA WAS SUPPOSED TO BE THE 2024 candidate", en referencia a un vídeo que había publicado el 30 de junio.

"Quiero honrar a nuestro presidente Joe Biden. Ha servido a nuestra nación admirablemente durante décadas, es un hombre decente y honorable, un presidente enormemente exitoso y un patriota. Ahora unámonos detrás de Kamala Harris y derrotemos a Donald Trump en noviembre", escribió en X el actor de Star Trek George Takei.

PUBLICIDAD

El crítico de Trump, Robert de Niro, agradeció a Biden su "acto de astucia política y patriotismo desinteresado" en una declaración a The Hill. "Joe Biden se hace a un lado para despejar el camino para que otro demócrata se convierta en presidente porque no hay nada más importante para nuestro país que derrotar a Donald Trump", dijo.

En cuanto al actor Mark Ruffalo, declaró: "Muy bien todo el mundo, ahora tenemos nuestras órdenes de marcha y es hora de salir a correr. No a Trump/Vance. No a la derechización religiosa cristiana de nuestra nación. No hay nada malo en el cristianismo; sólo que no debería dirigir una nación nacida de la libertad religiosa".

Los republicanos también reaccionan

Mientras tanto, los republicanos han compartido una opinión similar a la del locutor británico Piers Morgan, que publicó: "Si Biden no es apto para seguir en la carrera presidencial, entonces seguramente tampoco lo es para seguir siendo presidente". Meghan McCain, hija del fallecido senador y ex candidato presidencial republicano John McCain, declaró: "La política no es más que un brutal deporte sangriento f******".

Antes de la noticia de que Biden abandonaba la carrera, hubo varios llamamientos del mundo del espectáculo para que el presidente dimitiera, especialmente tras su desastroso primer debate presidencial contra Trump el 27 de junio.

PUBLICIDAD

Stephen King y Stephen Colbert sugirieron que dimitiera, mientras que el actor George Clooney escribió un artículo de opinión publicado por el 'New York Times' en el que afirmaba que los demócratas no podrían ganar a Trump con Biden en la candidatura. Trump reaccionó a la columna de Clooney diciendo que debería "volver a la televisión".