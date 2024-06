Billie Eilish es la tercera artista en alcanzar los 100 millones de oyentes mensuales en Spotify

Billie Eilish sigue a The Weeknd y Taylor Swift en alcanzar el hito de superar la barrera de los 100 millones de oyentes mensuales en el servicio de música, pódcasts y vídeos digitales. Con 22 años, se convierte en la más joven en hacerlo.

Billie Eilish se ha convertido en la tercera estrella musical en alcanzar los 100 millones de oyentes mensuales en Spotify, y lo ha conseguido con una lista de 82 canciones.

La cantante de 22 años, ganadora de dos Premios Óscar, sigue a The Weeknd, que encabeza la clasificación con 107 millones de oyentes mensuales en la plataforma de servicio de música, pódcasts y vídeos digitales, y a Taylor Swift, que tiene 102 millones de oyentes mensuales por medio de Spotify.

The Weeknd y Taylor Swift tienen más del doble de canciones en Spotify que Eilish, ya que esta última solamente cuenta con 82 canciones en la plataforma. La estadounidense también ha hecho historia al ser la más joven en alcanzar los 100 millones de oyentes mensuales.

Jeremy Erlich, director mundial de música de Spotify, ha hablado sobre este logro en la revista 'Billboard'. "Spotify ha formado parte de la historia de Billie Eilish desde el principio. Desde 'Ocean Eyes', no ha dejado de aumentar su número de seguidores en todo el mundo. Lo que ella, y su hermano y colaborador, Finneas,hanlogrado desde 2016 es notable. Todo esto a la edad de 22 años".

Billie Eilish Jordan Strauss/Invision/AP

Eilish tiene actualmente ocho canciones en el denominado 'Billions Club' de la plataforma: 'Lovely' con Khalid (2.8000 millones de reproducciones hasta la fecha), 'Bad Guy' (2.500 millones), 'When the Party's Over' (1.800 millones), "Everything I Wanted" (1.600 millones), "Ocean Eyes" (1.400 millones), "Happier Than Ever" (1.300 millones), "Idontwannabeyouanymore" (1.090 millones) y "Bury a Friend" (1.010 millones).

Su tercer álbum, 'Hit Me Hard and Soft', salió a la venta en abril y sigue a 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?', y a su segundo álbum, 'Happier Than Ever'.

A principios de este año, Eilish se unió a grandes nombres de la música como Stevie Wonder, Robert Smith, Nicki Minaj y más de 200 artistas para firmar una carta abierta en la que se pedía que se pusiera fin al 'depredador uso' de la inteligencia artificial, IA, en la industria musical. En la carta, aunque se reconocen las posibilidades creativas de la nueva tecnología de IA, se señala: "No nos equivoquemos. Creemos que, cuando se utiliza de manera responsable, la IA tiene un enorme potencial para hacer avanzar la creatividad humana, y de una manera que permita el desarrollo y el crecimiento de nuevas y emocionantes experiencias para los aficionados a la música en todas partes".

"Desafortunadamente, algunas plataformas y desarrolladores están empleando la IA para sabotear la creatividad y socavar a los artistas, compositores, músicos y titulares de derechos. Cuando se utiliza de forma irresponsable, la IA plantea enormes amenazas a la capacidad para proteger nuestra privacidad, nuestras identidades, nuestra música y nuestros medios de vida", sostienen los artistas en la carta.

Esto ha llevado a algunos de los mayores sellos discográficos del mundo a demandar a dos nuevas empresas de IA, Suno y Udio, por supuesta infracción de los derechos de autor. En este histórico caso se alega que las nuevas empresas están explotando a una escala "casi inimaginable" las obras grabadas de los artistas.

La Recording Industry Association of America anunció a principios de esta semana las demandas presentadas por discográficas como Sony Music Entertainment, Universal Music Group y Warner Records. Alegan que el programa informático de Suno y Udio roba música para realizar obras similares, y piden una indemnización de 150.000 dólares estadounidenses, unos 140.000 euros, por obra.