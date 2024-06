Las mejores cosas que hacer y ver en Europa esta semana

Desde grandes burbujas en Venecia hasta una horrible cura para la depresión del siglo XVIII en 'El baño del diablo', esta semana hay mucho material interesante en el que sumergirse.

Las estrellas que actúan en el festival de Glastonbury no son las únicas que están rodeadas de abanicos: dos de ellos proporcionan una ligera brisa mientras se teclea esta introducción.

De hecho, mientras la ola de calor empieza a invadir Europa, le recomendamos que se mantenga fresco visitando exposiciones y cines con aire acondicionado (desde' Kinds of Kindness', de Yorgos Lanthimos, hasta 'A Quiet Place: El primer día a 'Horizonte').

Si prefiere estar al aire libre, hoy 29 de junio se celebra en Londres el desfile del Orgullo, mientras continúa la fase de grupos de la Eurocopa (siempre es una buena excusa para tomar unas copas con los amigos y decir cosas como "¿viste el ridículo espectáculo de anoche?"').

Decida lo que decida, no deje de visitar lo siguiente:

Exposiciones

'Burbujas venecianas' de Jiří Georg Dokoupil en la Biblioteca Nazionale Marciana (Venecia, Italia)

Burbujas de Jiří Georg Dokoupil Tom Wagner

No habrá estallido de burbujas en esta mágica exposición 'Burbujas venecianas' del artista checo-alemán Jiří Georg Dokoupil. Una cautivadora muestra de pinturas de burbujas de jabón en 3D se sitúa en el centro del escenario junto a ocho de las primeras grandes obras escultóricas en vidrio de Dokoupil, siete pinturas a gran escala y una serie de obras creadas en papel. Innovadoras y juguetonas, estas obras revelan la diversión que supone traspasar los límites de la fabricación del vidrio, a la vez que comentan la resbaladiza fugacidad de la existencia. Sumérjase en su enjabonada magia escultórica hasta el 18 de agosto de 2024.

Festivales y eventos

Festival de Glastonbury (Somerset, Reino Unido)

Drones vuelan sobre Pyramid Field en el Festival de Glastonbury Festival en Reino Unido Scott A Garfitt/Invision/AP

Glastonbury, posiblemente el mayor festival del Reino Unido, está en pleno apogeo y, afortunadamente, hace menos calor con el refrescamiento de las temperaturas. ¿Sol en un festival de música del Reino Unido? ¡Inaudito! Coldplay, Cyndi Lauper, Little Simz, The Streets, Bloc Party, Jessie Ware, Gossip, The National, Avril Lavigne y un largo etcétera se dan cita este fin de semana. Incluso la famosa artista conceptual serbia Marina Abramović, que pedirá al público que guarde silencio durante siete minutos.

Incluso si no tiene entradas, los residentes en el Reino Unido pueden seguir gratis las actuaciones en directo a través de iPlayer de la 'BBC'. También puede seguir las actualizaciones de 'Euronews Culture' a través de Jonny Walfisz, que se encuentra sobre el terreno y lleva un poncho estupendo.

Películas

'Des Teufels Bad' ('El baño del diablo')

Ahora en streaming en Shudder y dirigida por el dúo austriaco Veronica Franz y Severin Fiala('Goodnight Mommy', 'The Lodge'), 'El baño del diablo' se basa en registros judiciales históricos y arroja luz sobre un capítulo hasta ahora inexplorado de la historia europea, que vio a cientos de personas -en su mayoría mujeres- "curarse" de su depresión llevándose a sí mismas al asesinato.

En su crítica, el crítico de cine de 'Euronews Culture' David Mouriquand escribe: "Un retrato desolador pero fascinante de la depresión femenina en la Austria del siglo XVIII y de los pecados del dogma religioso que persisten hasta nuestros días". Lea su crítica completa aquí (inglés).

Series de televisión

'El Oso', temporada 3 (Disney+)

¿Estás preparado para más tensiones relacionales y sueños quemados por traumas familiares y gastronómicos?

"¡Sí chef!"

Bien, porque 'El Oso' está de vuelta. Protagonizada por Jeremy Allen White en el papel de Carmen "Carmy" Berzatto, una chef con talento pero atormentada que se hace cargo de la gestión del restaurante de Chicago de su difunto hermano, esta tercera temporada sirve como de costumbre, con Ayo Edebiri(Bottoms), Ebon Moss-Bachrach(Girls) y el resto del elenco de actores que regresan para hacer frente a las pruebas y tribulaciones de poner en marcha un restaurante con estrella Michelin, al tiempo que tratan de evitar que sus vidas personales hiervan.

Música

Megan Thee Stallion: 'Megan'

Megan Thee Stallion, de 29 años, es una de las raperas más jóvenes de Estados Unidos. La rapera estadounidense de 29 años lleva un tiempo anunciándolo: en noviembre de 2023 lanzó su primer single, 'Cobra', en enero 'Hiss' y, más recientemente, 'Boa', un tema con una fuerte influencia de la cultura pop que samplea 'What You Waiting For?' de Gwen Stefani y se inspira en la película de Edgar Wright Scott Pilgrim contra el mundo para el vídeo musical.

En declaraciones a 'L'Officiel', Megan definió este álbum como un "renacimiento", con experimentación de diferentes sonidos y una exploración de todas las emociones. Prepárate para escuchar "womp, womp, womp, womp, womp, womp, womp, womp" durante todo el fin de semana.