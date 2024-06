La generación Z quiere 'guapos con cara de ratón', y lo dicen muy claro. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se califica? ¿Y en qué sentido es un cumplido que te comparen con un roedor?

A internet le encanta etiquetar, a menudo de formas ligeramente desconcertantes, y un nuevo término se ha hecho viral últimamente: 'Guapos con cara de ratón' (del original en inglés, 'hot rodent men'). Al parecer, cualquiera que entre en esa categoría es lo más deseable del momento.

Entonces, ¿qué significa este inusual cumplido? ¿Y deberíamos preocuparnos? A continuación, toda la verdad.

¿Qué es un 'hombre roedor'?

Un 'hombre roedor' o 'guapo con cara de ratón' (o un 'novio rata sexy', según en qué rincón de la red de redes hayas aterrizado) es el nuevo término para los hombres favoritos de internet.

Esta categoría parece referirse sobre todo a hombres que se parecen un poco a ratones o ratas. Si se profundiza un poco más, describe a hombres atractivos poco convencionales que parecen compartir algunos rasgos físicos comunes:

Esbeltos en lugar de musculosos

Estructura facial angulosa

Orejas prominentes

Ojos hundidos o saltones

Cabello descuidado

Pálidos, hasta el punto de que podrían tener un déficit de calcio.

¿Y la personalidad? ¿O todo gira en torno a la apariencia?

Sobre todo por el aspecto, pero parece que el físico va unido a una cierta vibración, una equivalencia que afirma que si no eres estereotípicamente guapo o masculino en el sentido tradicional (sea lo que sea lo que eso signifique), el hombre es una apuesta segura y se siente menos amenazador. Y puede que te escriba un poema.

En ese sentido, un 'Hot Rodent Man' podría compararse con la moda Tik Tok del 'novio golden retriever', que describe a alguien leal y abiertamente cariñoso. Por lo demás, parece el equivalente de la generación Z a lo que los millennials denominarían 'hipster' o chico 'indie'.

¿Quién es un 'Hot Rodent Man'?

Matty Healy, del grupo '1975'; Jeremy Allen White, de 'The Bear'; Barry Keoghan; el reparto de 'Challengers' (Josh O'Connor y Mike Faist)... Básicamente, un montón de estrellas actuales, muy blancas, que no encajan en el arquetipo tradicional del rompecorazones de Hollywood, pero que aparentemente están llamando la atención de todo el mundo.

Así que, básicamente, fuera Chris Hemsworth y su cara convencionalmente perfecta y su cuerpo esculpido, y dentro Adam Driver y el ejército de larguiruchos guapos.

Josh O’Connor y Mike Faist. Rebecca Cabage/Invision/AP

¿Y Timothée Chalamet?

Es un ángel. No le metas en esto. Todos somos roedores comparados con el nivel que impone ese joven. Pero si hay que meterlo en una categoría, sería más felino que otra cosa.

¿De dónde viene esta nueva obsesión?

Es difícil de decir, pero parece que el mérito es de un tuit viral de 2023, que sugería que los hombres pueden ser cuatro tipos de atractivos: Guapo como un águila, guapo como un oso, guapo como un perro y guapo como un reptil.

¿Se sienten bien los 'guapos con cara de ratón'?

Esto está por confirmar. No es el término más halagador y les hace parecer un experimento científico con ratas fuera de control.

La tendencia ha suscitado algunas críticas en internet, sobre todo por la sensación de que el término es un cumplido a la inversa, y porque todos los hombres mencionados bajo el paraguas del 'guapo con cara de ratón' son más blancos que Britney Spears en una tormenta de nieve.

Algunos lo han llamado "mediocridad blanca", o han denunciado la elevación de los estándares de mediocridad que no se concede a las mujeres. La modelo y actriz Julia Fox destacó que ojalá "las mujeres se permitieran el mismo lujo", poniendo de relieve el doble rasero de la imagen corporal en los medios de comunicación y la sociedad.

¿Deberíamos estar preocupados por un caliente verano de roedores atractivos?

No, todo va bien. No hace falta que bajemos la guardia ni que invirtamos en sprays repelentes contra las alimañas. No es más que la última moda en citas de la generación Z, y esto también (como el elusivo término cariñoso "so babygirl) pasará.

Después de todo, internet tiene la capacidad de atención de un mosquito especialmente distraído, así que no pasará mucho tiempo hasta que aparezca la siguiente obsesión efímera. Probablemente será otra extraña comparación con animales, pero si se trata de celebrar las diferencias y de cómo no hace falta ser convencionalmente guapo para ser apreciado como atractivo, ¿quiénes somos nosotros para quejarnos?

Estos términos virales que categorizan el atractivo de los hombres tienden a reivindicar rasgos que tradicionalmente podrían considerarse menos atractivos, como, por ejemplo 'Dad Bod' y 'Short King'. Así que hay algo que celebrar en la adopción de una desviación de los significantes tradicionales de la masculinidad.

Pero, por ahora, prepárate para un verano de hombres roedores atractivos. Y usad protector solar. Especialmente vosotros, 'guapos con cara de ratón': vosotros y vuestra piel privada de melanina, lo necesitaréis.