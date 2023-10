La estrella del pop estadounidense, que salió con Timberlake entre 1999 y 2002, reveló en sus memorias que abortó porque el cantante "no quería ser padre".

PUBLICIDAD

Es una de las memorias más esperadas de 2023: "La mujer que hay en mí", de Britney Spears, que saldrá a la venta el 24 de octubre.

Según un extracto de las memorias, la cantante escribió que abortó mientras salía con Justin Timberlake hace más de 20 años.

"Si hubiera dependido sólo de mí, nunca lo habría hecho", escribe sobre el procedimiento, según el texto de "The Woman in Me" publicado en la revista People. "Y, sin embargo, Justin estaba tan seguro de que no quería ser padre".

En el extracto publicado en People, ella caracterizó el aborto como "una de las cosas más agonizantes que he experimentado en mi vida."

El embarazo "fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia", afiró, diciendo que había querido formar una familia con Timberlake. "Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes", escribió.

Britney Spears y Justin Timberlake en los Premios Anuales de Música Americana en Los Ángeles, el 8 de enero de 2001 Mark J. Terrill/AP

La cantante tenía 17 años cuando empezó a salir con la estrella de NSYNC, Timberlake, en 1999. La pareja rompió en 2002. No está claro cuándo se produjo el embarazo.

Spears, una prolífica usuaria de las redes sociales, no ha publicado en Instagram ni en X, la plataforma antes conocida como Twitter, desde que se publicaron las historias de People.

Las esperadas memorias de Spears se publicarán el 24 de octubre, pocos meses después de que se anunciara su divorcio de Sam Asghari, y prometen arrojar luz sobre las tumultuosas décadas de la cantante de 41 años. El audiolibro estará narrado por la actriz Michelle Williams.

Siga atento a Euronews Cultura para leer un artículo completo sobre las próximas memorias de famosos que saldrán a la venta este año, incluidas las de Britney Spears, Dolly Parton y Jada Pinkett Smith.