Por Euronews con AP

El grupo sueco ABBA es el último de una larga lista de músicos que piden a Donald Trump que deje de utilizar, sin permiso, su música en su campaña presidencial.

PUBLICIDAD

Por una vez, ABBA no da las gracias por la música. El grupo de pop sueco ha pedido a Donald Trump que deje de utilizar sus canciones en los mítines de campaña, pero el equipo de campaña del candidato presidencial republicano dice que tiene permiso.

"ABBA ha descubierto recientemente el uso no autorizado de su música y vídeos en un acto de Trump a través de vídeos que aparecieron en Internet", dice un comunicado a The Associated Press de la banda, que ganó el Festival de Eurovisión en 1974 con 'Waterloo' y pasó a convertirse en uno de los grupos más exitosos de la historia.

Como resultado, ABBA y su representante han solicitado rápidamente la retirada y eliminación de dicho contenido. No se ha recibido ninguna solicitud; por lo tanto, no se ha concedido ningún permiso o licencia

En respuesta, un portavoz de la campaña deTrumpdijo que había obtenido una licencia. "La campaña tenía licencia para reproducir música de ABBA a través de nuestro acuerdo con BMI y ASCAP", dijo el portavoz a Associated Press.

ABBA en la premier de último disco 'Voyage' (2022) Alberto Pezzali/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

ABBA es solo el último de una larga lista de artistas que se han opuesto a que Trump utilice sus canciones. Antes de las elecciones de 2020, entre ellos estaban:

Bruce Springsteen

Rihanna

Phil Collins

Pharrell

John Fogerty

Neil Young

Eddy Grant

Panic! at the Disco

R.E.M.

Guns N' Roses

Celine Dion

Beyoncé

Sinead O'Connor

Isaac Hayes

En este ciclo, Celine Dionha pedido al candidato que deje de utilizar 'My Heart Will Go On', mientras que Beyoncéimpidió que Trump utilizara su canción 'Freedom' en un vídeo de campaña.

El patrimonio de Sinéad O'Connor también ha exigido a Trump que deje de utilizar la canción de la fallecida artista 'Nothing Compares 2 U' en los mítines políticos, junto con la familia de la leyenda del soul Isaac Hayes, que presentó una demanda exigiendo 3 millones de dólares por daños y perjuicios.

Lo que dice la ley estadounidense sobre el uso de canciones

Las campañas no necesitan el permiso expreso de un artista para tocar sus canciones en los mítines, siempre que la organización política o el lugar de celebración hayan obtenido lo que se conoce como una licencia general de las organizaciones de derechos de ejecución ASCAP y BMI.

El diario sueco Svenska Dagbladet dijo que su reportero asistió en julio a un mitin de Trump en Minnesota en el que sonó 'The Winner Takes it All'. Universal Music en Suecia dijo que habían aparecido vídeos de la música de ABBA sonando en al menos un acto de Trump.

ABBA, que llegó a tener 20 canciones en el Billboard Hot 100, la mayoría en los años 70 y 80, publicó un álbum de regreso, 'Voyage', en 2021.