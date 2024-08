Por Euronews

El candidato republicano ha afirmado durante su campaña que podría poner fin a la guerra en un día si es reelegido presidente.

Donald Trump piensa que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, es el culpable de la invasión rusa de Ucrania, según dijo en una entrevista en la red social X con el multimillonario Elon Musk el lunes.

En un mordaz ataque al actual presidente, Trump dijo que Rusia nunca habría invadido el país si Biden no hubiera estado en el cargo. El candidato republicano argumentó que su "fuerte" relación con Putin podría haber evitado el conflicto, diciendo que incluso le había dicho a Putin que no entrara en acción.

"Me llevaba muy bien con Putin y él me respetaba", dijo Trump a Musk, añadiendo: "Hablábamos de Ucrania. Era la niña de sus ojos. Pero le dije que no lo hiciera".

"Rusia derrotó a Alemania con nosotros, y derrotaron a Napoleón. Llevan mucho tiempo entre nosotros. Son una gran fuerza de combate, y es muy injusto (...) Estamos en una posición muy mala. Y no voy a culparle (a Biden), exclusivamente, pero puedo decirles que podría haberlo evitado", dijo Trump.

El expresidente estadounidense también habló sobre la ayuda a Ucrania, pareciendo sugerir que la UE debería igualar su gasto al de Estados Unidos.

"Yo digo: '¿por qué no van a igualar? Por qué no están pagando lo mismo que nosotros?". dijo Trump a Musk. "¿Por qué Estados Unidos está pagando desproporcionadamente más para defender a Europa que Europa? Eso no tiene sentido. Es injusto, y es algo que conviene abordar".

También criticó las normas comerciales de la UE, afirmando que "se aprovechan mucho de Estados Unidos en el comercio". "(Las restricciones) no son tan duras como las (que ha impuesto a) China, pero son malas", añadió.

"Fue muy honorable conmigo"

A continuación, Trump ha elogiado al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, al que ha calificado de "honorable" por la forma en que gestionó la llamada telefónica con Trump en 2019.

"Quiero decir, honestamente, no hay nadie que se sienta peor por la situación de Ucrania que yo, porque sé que nunca habría sucedido", dijo Trump. "Conozco a Zelenski. Fue muy honorable conmigo (...) fue una llamada perfecta".

Los comentarios de Trump sobre Ucrania se producen después de que se filtraran mensajes de texto entre su candidato a la vicepresidencia, J.D. Vance, y el teórico de la conspiración de extrema derecha Charles Johnson, en los que Vance menospreciaba el apoyo estadounidense a Ucrania.

Según el 'Washington Post', Vance le dijo a Johnson: "Amigo, ni siquiera acepto llamadas de Ucrania". Las conversaciones de texto están fechadas en octubre de 2023 y coincidieron con el intento de los republicanos del Congreso de obstruir un paquete de ayuda para Ucrania.