El exalcalde de Caracas atiende a 'Euronews' el día que el Congreso de los Diputados aprueba una proposición para reconocer a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela.

Este miércoles el Congreso de los Diputados español ha aprobado el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, una iniciativa del Partido Popular que ha contado con el apoyo de Vox, PNV, Coalición Canaria y UPN. En total, 177 diputados han dado luz verde a la proposición no de ley.

Los dos partidos del Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, han votado en contra, alineándose con la postura oficial de la Unión Europea que la semana pasada decidió no reconocer ni a Maduro ni a González hasta que el Centro Nacional Electoral publique las actas, algo que no parece que vaya a suceder como ha reconocido incluso el ministro de Exteriores español.

Tras la llegada de González Urrutia a Madrid, donde ha comenzado sus trámites para recibir asilo político, los principales opositores en el exilio han reforzado su actividad política instando al Gobierno español a que reconozca a Urrutia como presidente legítimo, organizando una manifestación multitudinaria este martes en la Plaza de las Cortes.

En esta protesta, entre otros opositores se encontraba el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma. Él mismo fue preso político y en 2017 llegó a España huyendo del régimen chavista como ahora lo hace Edmundo González. También ha estado presente en la Cámara Baja cuando los diputados debatían el martes sobre la proposición no de ley del Partido Popular.

Entre reunión y reunión durante una mañana muy ajetreada para él y estando en todo momento atento a la votación del Congreso, Antonio Ledezma atiende a 'Euronews' a través de una videollamada.

Antonio Ledezma durante la entrevista con 'Euronews'. 'Euronews'.

"Hoy el Congreso da un paso muy importante por rescatar la democracia en Venezuela", dice con orgullo. No obstante, la votación no ha sido unánime y la postura contraria de PSOE y Sumar no ha contentado a todos los venezolanos. Ledezma reconoce que han mantenido reuniones con miembros del Partido Socialista.

"Tuvimos una buena conversación con la diputada Cristina Narbona. Fue muy cordial y muy comprensiva con nuestro drama" pero tira de las orejas a Pedro Sánchez. "Hay que ser coherente, porque el presidente ordenó rescatar a Edmundo González porque estaba en riesgo su vida" y esa coherencia, según él, pasaría por su reconocimiento como presidente electo.

"Lo que corresponde es apoyar esta resolución y que sea el propio presidente Sánchez, como cabeza del Gobierno de España, debería iniciar un periplo para solicitar a los demás Gobiernos y naciones de Europa a que hagan lo mismo", propone el exalcalde.

El Gobierno de España, al igual que la Unión Europea, sigue instando al Centro Nacional Electoral venezolano a que publique las actas. "No las va a publicar", sentencia Ledezma, "porque casi 8 millones de venezolanos respaldaron a Edmundo González Urrutia en las urnas".

Maduro sigue "escondiendo las actas"

La oposición venezolana cree que insistir en pedir las actas no lleva a ninguna parte. "María Corina Machado cree que no podemos seguir en ese círculo vicioso porque ya han transcurrido prácticamente dos meses de esas elecciones y Maduro sigue escondiendo las actas".

Con o sin actas, España ha dado un paso adelante acogiendo a Edmundo González Urrutia, el mismo diplomático que en su día facilitó el regreso de Felipe González del exilio y al que hoy el Estado parece devolver aquel favor. Pero del expresidente del que hablan ahora los venezolanos es otro: José Luis Rodríguez Zapatero, y no precisamente bien.

Lo lógico sería que, como han hecho otros observadores, Zapatero también se pronunciara Antonio Ledezma Exalcalde de Caracas y opositor venezolano en el exilio

Ledezma lamenta el silencio del líder socialista tras haber sido observador de los controvertidos comicios en Venezuela. "Representa un hecho muy notorio y que ha dado lugar a todo tipo de conjeturas o interpretaciones. Se dice que el que calla otorga. Lo lógico sería que, como han hecho otros observadores, Zapatero también se pronunciara.

Organismos internacionales como el Centro Carter o la misión de la ONU han condenado la falta de transparencia en el proceso electoral. Pero Ledezma prefiere quedarse con otro recuerdo de José Luis Rodríguez Zapatero. "Me quedo con el momento en que fue a Venezuela a gestionar la libertad de los presos políticos. Me quedo con esa imagen, pero me gustaría que él dijera por lo menos una palabra conforme a la realidad: que ganó Edmundo".

En cuanto a la huida de este del país, asegura que "es razonable que venga a ponerse a salvo y así preservar su vida". El mismo Ledezma pasó por ese periplo hace siete años. Pero no es solo una cuestión de seguridad, viene "para poder preservar también la estrategia que queremos hacer efectiva" y cree que es un viaje con fecha de vuelta porque "el próximo 10 de enero regresará a Venezuela a investirse como presidente electo".

"La operación fue concertada"

Aunque el ministro de exteriores José Manuel Albares ha negado la posibilidad de que la salida de Urrutia del país se llevara a cabo bajo un acuerdo entre Moncloa y Miraflores, Antonio Ledezma desconfía y cree que "la operación fue concertada".

"Para que el avión de la Fuerza Aérea Española aterrizara en Venezuela tuvo que haber una conversación previa. Allí no hubiese aterrizado ni una mosca si no tenía previamente la venia del dictador Maduro. Sin duda alguna eso implica una negociación", añade contradiciendo la versión oficial del Gobierno de que no había habido una negociación política.

Terrorismo de Estado en Venezuela

Sea como fuere, con o sin pacto entre ambas naciones, "la imagen de Maduro sale perjudicada, esta es una mancha cada vez más oscura y es la prueba de que, como dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se está desarrollando un terrorismo de Estado en Venezuela".

Según la ONG venezolana Foro Penal, desde que comenzó la violenta represión del régimen se ha detenido a 1793 presos políticos en el país, de los que 59 son menores de edad. "Allí está un Maduro perpetrando detenciones arbitrarias que forman parte de un patrón de conducta", dice.

Amnistía Internacional ha denunciado la violación a los derechos humanos en el país. "No solo hay detenciones, también torturas, asesinatos y ejecuciones extrajudiciales", lamenta Ledezma que conoce bien las cárceles venezolanas tras su paso por prisión en 2017.

Va a presidir Venezuela desde el destierro, mientras que María Corina seguirá allá liderando dentro del territorio nacional Antonio Ledezma Exalcalde de Caracas y opositor venezolano en el exilio

Pese a la situación dramática que atraviesa el país, el exalcalde de Caracas no pierde la esperanza y asegura que Edmundo "va a presidir Venezuela desde el exilio, mientras que María Corina seguirá allá liderando dentro del territorio nacional".

Antonio Ledezma junto a la hija de Edmundo González Urrutia mientras esta leía un comunicado de su padre en la manifestación de Madrid este martes. Andrea Comas/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Él está en contacto permanente con la líder de Vente Venezuela. "He hablado con ella y está convencida de que seguirá desarrollando una lucha interna y adecuando la agenda de lucha en el país aunque de forma clandestina", nos explica descartando la posibilidad de que ella abandone el país.

El padre de millones de venezolanos

También ha hablado con Edmundo, al que describe como un ser humano "de carne y hueso, muy cristiano, de muchos valores centrado en el amor y la devoción con su familia", una familia con la que se ha reencontrado tras semanas de incertidumbre, miedo a su posible detención y mucha distancia. "Pero no solo es el padre de sus hijas, también el de millones de venezolanos".

Ahora está "adaptándose a esta fase en la que por primera vez es un desterrado". Habiendo sido uno de los embajadores más reconocidos de Venezuela, no deja de ser paradójico que ahora llegue a otro país huyendo del Estado al que un día representó. "No es lo mismo ser embajador en otra parte del mundo que ser un líder desterrado", concluye Antonio Ledezma.