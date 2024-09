Por Euronews en español

Edmundo González podría obtener el espaldarazo del Congreso de los Diputados al sumarse al Partido Popular el voto del Partido Nacionalista Vasco.

El Parlamento español votará si reconoce a Edmundo González como legítimo ganador de las elecciones presidenciales venezolanas. Una validación que tendrá a priori una probable mayoría al contar la oposición a Pedro Sánchez, el Partido Popular, con los votos favorables del Partido Nacionalista Vasco. Votarán también a favor la extrema derecha de Vox, Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, en el Congreso que entiende que el Gobierno no haya tomado partido por Edmundo González, pero también dijo que es evidente "que se ha producido la victoria de la oposición mientras que Maduro no ha hecho nada fehacientemente por demostrar lo contrario". Esteban lamentó durante su comparecencia esste martes que Venezuela "desgraciadamente" está siendo utilizada como arma política en la pelea entre el PP y el PSOE y pidió sacar el tema de la "pugna política interna" española.

Mientras se debatían los argumentos de los distintos grupos parlamentarios en el pleno del martes, los partidarios de González se concentraron fuera del Congreso de los Diputados para apoyar la propuesta que defiende el Partido Popular. Algo que fue subrayado por la líder opositora en Venezuela María Corina Machado.

Ante la ausencia de actas, la UE y el Gobierno español no se pronuncian

La posición del Gobierno español así como de la Unión Europea es aplazar la decisión mientras no da el reconocimiento a ninguno de los dos candidatos. Todo ello a la espera de una difícil negociación para la que se dan hasta fin de año. Aún no se han publicado la totalidad de las actas de la votación. El ministro de Relaciones Interiores de Venezuela, Diosdado Cabello aseguró "nosotros damos resultados, no actas".

Tanto el candidato opositor Edmundo González como el presidente venezolano Nicolás Maduro, han proclamado su victoria en las elecciones del 28 de julio. Tras una orden de detención de la fiscalía de Caracas, González huyó al exilio tras recibir asilo político en España. Sánchez ha defendido la acogida del líder opositor, que vino a España a bordo de un avión de las Fuerzas Armadas españolas, como "un gesto de humanidad" tras recibir una lluvia de críticas por parte del Partido Popular por no haber reconocido la victoria de la oposición venezolana.