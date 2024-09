Esta idea ha surgido como forma de esquivar la censura del régimen de Nicolás Maduro que se ha recrudecido desde los cuestionados comicios del 28 de julio.

Se ha hablado mucho de los peligros que puede entrañar la inteligencia artificial. Sin embargo, esta revolucionaria tecnología también tiene un lado positivo. Muchas voces críticas con el chavismo han encontrado en ella un forma de evitar la censura del régimen de Nicolás Maduro.

Según informan varios medios de comunicación de la región, un grupo de periodistas ha creado dos presentadores virtuales para que puedan informar sobre temas sensibles para el Gobierno chavista del país.

La Chama y El Pana

Los informadores han sido bautizados como La Chama y El Pana. Al no ser personas reales, no pueden ser perseguidos por las Fuerzas policiales del país. Varios periodistas han sido detenidos desde que comenzaron las protestas tras las controvertidas elecciones del 28 de julio cuyo resultado oficial no ha sido reconocido por la mayor parte de la comunidad internacional.

"En menos de dos semanas, más de 1.000 personas han sido detenidas y al menos 23 han muerto durante las protestas", ha llegado a decir uno de los presentadores, dando una información que no se está transmitiendo en los medios de comunicación que emiten en abierto en el país, afines al régimen.

Presentadores virtuales La Chama y El Pana. Operación Retuit.

La realidad es que los avatares forman parte de un proyecto llamado Operación Retuit, del que forman parte unos 20 medios de comunicación venezolanos no oficialistas. Casi 100 periodistas se han sumado al mismo.

La censura en Venezuela lleva años sufriéndose. El Gobierno ha retirado licencias de televisión a canales críticos como 'NTN24'. Una de las periodistas de este medio ha denunciado en 'Euronews' la falta de libertades.

"Su intención es apagar todas las voces e ir a un 'black out' informativo total, donde solo se escuche la voz del régimen en los medios que ellos tienen en sus manos. Twitter es una plataforma a través de la que los venezolanos se informan", dice Idania Chirinos.

La persecución va más allá de los medios tradicionales y ha llegado también a las redes sociales. Nicolás Maduro anunció hace semanas la suspensión de la red social de Elon Musk, X, en el país, tras varias discusiones públicas con el empresario.

Las redes sociales son para los venezolanos el medio más eficaz y eficiente de comunicar porque no hay medios de comunicación libres, los portales más importantes son bloqueados así que las redes son la única forma de comunicarnos", dice Chirinos.

Según la ONG venezolana Foro Penal, el número de detenidos supera ya los 1.700. Mientras la represión continúa, la Fiscalía ha emitido una orden de detención contra el candidato de la oposición Edmundo González Urrutia, que habría ganado los comicios según las actas electorales.

La última decisión de Nicolás Maduro ha sido adelantar las celebraciones de Navidad para calmar los ánimos y evitar nuevas protestas. En eso, Amnistía Internacional denuncia la violación de derechos humanos en el país.