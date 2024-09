"No necesitamos otra guerra, en este caso, comercial. Necesitamos tender puentes entre la UE y China", dijo Pedro Sánchez en Shanghái.

El presidente español, Pedro Sánchez, ha pedido abiertamente a la Comisión Europea y a los otros 26 Estados miembros de la Unión Europea que "reconsideren" los aranceles propuestos a la importación de vehículos eléctricosfabricados en China, dejando al descubierto las grietas políticas antes de una votación decisiva que podría convertir los aranceles en un elemento fijo durante al menos cinco años.

Los aranceles pretenden compensar las subvenciones que las autoridades de Pekín inyectan en este lucrativo sector, lo que se traduce en unos costes artificialmente bajos. Tras una investigación de meses, la Comisión descubrió que el dinero público se reparte por toda la cadena de suministro, con lo que los competidores europeos corren el riesgo de sufrir pérdidas económicas insostenibles.

Por ello, Bruselas propuso unos derechos adicionales, que oscilan entre el 7,8% y el 35,3%, según la marca y su nivel de cooperación con la investigación, y que vendrían a sumarse al actual tipo del 10%. De este modo se garantizaría una competencia más leal en el mercado.

Hacer frente a las prácticas comerciales desleales

Pero, para Sánchez, este enfoque podría no ser el mejor, sobre todo si desencadena medidas de represalia contra los productos porcinos, un sector muy valioso y delicado para España. "Tenemos que reconsiderar todos, no sólo los Estados miembros, sino también la Comisión, nuestra posición ante este movimiento", dijo el presidente del Gobierno español en Shanghai, última escala de su visita oficial de cuatro días a China.

"Como he dicho antes, no necesitamos otra guerra, en este caso, una guerra comercial. Necesitamos tender puentes entre la Unión Europea y China", prosiguió. "Y desde España, lo que vamos a hacer es ser constructivos y tratar de encontrar una solución, un compromiso, entre China y la Comisión Europea. Si me preguntan, responderé que estamos reconsiderando nuestra posición".

La declaración representa un giro significativo para España, que suele apoyar la línea de actuación de la Comisión. Al parecer, el país votó a favor del arancel durante una consulta no vinculante celebrada en julio y se esperaba que mantuviera esa posición positiva en la próxima votación, que tendrá lugar en algún momento antes de noviembre.

La votación se perfila como una prueba decisiva de la voluntad de la UE de hacer frente a las prácticas comerciales desleales de China, un antiguo punto de fricción. Francia e Italia se consideran partidarios de los aranceles adicionales, mientras que Hungría lidera la oposición. Alemania está sometida a una intensa presión por parte de la industria local para que desbarate la medida, pero la coalición gobernante no se ha decidido. Se necesitará una mayoría cualificada para detener los aranceles.

Se ha acusado a China de aplicar una estrategia de divide y vencerás para dividir a los Estados miembros, enfrentarlos entre sí y frustrar decisiones colectivas que perjudicarían los intereses de Pekín. Alcanzar el liderazgo mundial en el sector de los vehículos eléctricos se considera una de las principales prioridades del Partido Comunista, un objetivo político que, según Bruselas, alimenta las generosas inyecciones financieras a la fabricación nacional.

La Comisión Europea no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Las palabras de Sánchez coinciden con una reunión entre funcionarios de la Comisión y de China en Bruselas para discutir la investigación antisubvenciones y los aranceles propuestos.

La carne de cerdo, entre dos fuegos

Durante su rueda de prensa, Sánchez dijo que España y China tenían más temas de acuerdo que de desacuerdo y subrayó la necesidad de mantener el diálogo al "más alto nivel". A continuación, reconoció que hay que "reequilibrar" las relaciones bilaterales por el déficit comercial entre la UE y China, una preocupación compartida por otros países.

"No queremos una guerra comercial que no beneficiaría a nadie", dijo Sánchez a los periodistas. El primer ministro insistió varias veces en su deseo de desempeñar un "papel constructivo" entre Bruselas y Pekín y en su esperanza de que finalmente se alcance un "compromiso", aunque no especificó qué forma debería adoptar esa solución.

Preguntado por la perspectiva de represalias contra el sector porcino, Sánchez dijo que ambas cuestiones no deben interrelacionarse. El Ministerio de Comercio chino inició en junio una "investigación antidumping" sobre las importaciones de "carne de cerdo y subproductos porcinos relevantes" procedentes de la UE, pocos días después de que la Comisión diera a conocer su primera propuesta de aranceles.

La medida del Ministerio podría allanar el camino a restricciones comerciales. España, Países Bajos, Dinamarca, Alemania y Bélgica se consideran los más vulnerables a estas represalias. "Hemos expresado nuestra sorpresa por el hecho de que estas negociaciones comerciales se hayan enredado con posibles sanciones contra un sector que no tiene nada que ver con el de la automoción", dijo Sánchez sobre su reunión con el presidente Xi Jinping.

"Creo que la población china y el Gobierno chino son muy conscientes del valor del sector porcino", añadió. "El sector porcino puede tener la garantía de que el Gobierno español, por supuesto, defenderá sus intereses". Las exportaciones europeas de brandy también están bajo la lupa de Pekín, que ha suspendido los aranceles provisionales a la espera de la votación final de la UE sobre los vehículos eléctricos.