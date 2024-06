Las mejores cosas que hacer y ver en Europa esta semana

Art Basel, 'Inside Out 2' de Pixar, y el regreso a Poniente con una nueva serie de 'La Casa del Dragón': esto es lo que hay que ver, hacer y escuchar este fin de semana.

Empezando por romper el hielo: ¿Sabías que 'Super Freaky Girl' de Nicki Minaj es aparentemente la canción más popular en las listas de reproducción de sexo de la gente?

Y en otras noticias no menos serias, Taylor Swift anunció el final de su gira Eras Tour, mientras que los británicos se volvieron locos por una pequeña cabra de cerámica hecha por el rey Carlos III hace 55 años.

Lo que queremos decir es que han sido tiempos extraños. Y nuestras emociones están a flor de piel (la culpa es de 'Del revés 2'), así que probablemente sea mejor que nos sumerjamos en las recomendaciones de esta semana.

Exposiciones

Art Basel en el centro de convenciones Messe (Suiza)

'The artwork Pumpkin' (2018) de Yayoi Kusama en Art Basel Georgios Kefalas/Keystone via AP

Art Basel, una de las mayores ferias internacionales de arte del mundo, se celebra anualmente desde hace 54 años en Suiza y se ha expandido a Miami Beach y París. La edición de 2024 se celebra hasta el 16 de junio y cuenta con 285 expositores de todo el mundo, entre ellos obras multimillonarias de Jean-Michel Basquiat, Yayoi Kusama y Alberto Giacometti.

El resto de la ciudad también participa: la artista conceptual Agnes Denes presenta en la Messeplatz una nueva versión de su icónico campo de trigo, realizado por primera vez en 1982, y la instalación de Petrit Halilaj 'When the sun goes away' adorna el Hotel Merian. Más información aquí.

Películas

'Del revés 2'

Prepárate para sentirte emocionado con la llegada a los cines de la secuela de Pixar de la película de 2015 'Inside Out' ('Del revés'), que espera traer algo de felicidad a las cifras de taquilla en el proceso.

Seguimos en el cuartel general emocional de Riley (Kaitlyn Dias), siguiendo a la alegría, la ira, la tristeza, el miedo y el asco, que lograron guiarla a través de las pruebas de mudarse a San Francisco en la película anterior. Esta vez, sin embargo, Riley tiene trece años, lo que significa que se avecina toda una serie de nuevas emociones impulsadas por las hormonas. Empieza la ansiedad.

'Treasure'

Esta es una de las que hay que evitar, según nuestro crítico de cine residente David Mouriquand. Escribe que 'Treasure', que se estrenó a principios de año en el Festival Internacional de Cine de Berlín, es una "frustrante 'road movie' sin rumbo que intenta ahondar en el trauma hereditario y el legado del Holocausto". Y añade: "Sus esfuerzos bienintencionados se ven socavados por un guión que hace que el protagonista central sea completamente insufrible" - a pesar de los mejores esfuerzos de Stephen Fry para mantener las cosas a flote. Lea su crítica completa aquí.

Series de TV

'La casa del dragón', 2ª temporada (HBO)

Ha parecido una eternidad desde que se emitió la primera temporada de 'La casa del dragón' en 2022, y menudo 'cliffhanger' nos dejó, con Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) enterándose del asesinato de su hijo y dirigiéndose a la cámara con esa mirada. Sí, se avecina una guerra civil en Poniente mientras la reina Rhaenyra lucha por mantener su reinado sobre el rey Aegon. Habrá mucha violencia, mucho incesto y muchos dragones malvados, como es de esperar cuando se vuelve a entrar en la imaginación de George R. R. Martin. Sólo esperamos que esta vez no haya tantas escenas de partos, o tendremos que replantearnos la hora de cenar.

Música

John Grant: 'El arte de la mentira'

El nuevo álbum de John Grant, 'The Art of the Lie', llega con un sonido espectacular de ciencia ficción. Se trata del séptimo trabajo en solitario de este cantautor estadounidense de 55 años, antiguo miembro del grupo de rock alternativo The Czars. El álbum, que se mueve entre temas de baile funky de los 80 y melodías de sintetizador como 'The Child Catcher', es una exploración emocional de la agitación del siglo XXI en el techno.

Everything But The Girl: 'Amplified Heart'

Cada mes elegimos tres grandes álbumes que celebran aniversarios importantes. En junio, concretamente el 13 de junio de 1994, elegimos 'Amplified Heart' de Everything But The Girl. Aunque es más conocido por temas como 'Missing', otras canciones destacadas son el trío inicial 'Rollercoaster', 'Troubled Mind' y 'I Don't Understand Anything'.

"Las melodías del álbum son discretas y pegadizas al instante, hasta el punto de que parece que lleven contigo toda la vida", escribe David Mouriquand, de 'Euronews Culture'.

Teatro

'Romeo y Julieta' en el Duke of York's Theatre de Londres (Reino Unido)

The poster for the play Copyright The Jamie Lloyd Company

'Romeo y Julieta' se representa hasta el 3 de agosto en el Duke of York's Theatre de Londres. Aunque, por supuesto, ha habido muchas, muchas adaptaciones de la historia de Shakespeare de amantes separados por el destino, el atractivo de esta es su emocionante reparto y director. Tom Holland ('Spider-Man: Sin regreso a casa') y Francesca Amewudah-Rivers son los protagonistas, mientras que Jamie Lloyd, que ha trabajado recientemente en 'Sunset Boulevard', ganadora de un premio Olivier, se encarga de la dirección.

Lloyd, conocido por sus adaptaciones minimalistas de pruebas clásicas y por trabajar con grandes estrellas de Hollywood, ha enmarcado su iteración de la obra de Shakespeare de 1597 en fragmentos, como si se viera a través de un sueño. Advertencia: No es probable que queden muchas entradas y las que queden serán caras.