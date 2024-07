El célebre escritor estadounidense Stephen King se ha unido a otras celebridades para criticar al Presidente Joe Biden en vísperas de las elecciones presidenciales estadounidenses de este año. ¿Quiénes son las figuras de Hollywood que piden la dimisión de Biden y qué importancia tiene su apoyo?

¿Ha llegado el momento de dimitir? Algunas voces importantes de Hollywood y de la industria del entretenimiento parecen pensar que sí. El presidente estadounidense Joe Biden, que cumplirá 82 años en noviembre, se ha enfrentado a intensas críticas en las últimas semanas tras un debate muy publicitado con el ex presidente Donald Trump.

Durante el debate, el octogenario presidente tuvo una pobre actuación, mostrando signos de confusión y pareciendo perder el hilo en varias ocasiones. En un momento viral, el comandante en jefe tuvo problemas para nombrar Medicare cuando respondía a una pregunta sobre los impuestos a los ricos.

La actuación de Biden ha hecho que muchos de sus partidarios pongan en duda su idoneidad para el cargo y su capacidad para presentarse a la reelección, especialmente con unos bajos índices de aprobación y unas encuestas que le sitúan por detrás de su oponente, un delincuente recientemente condenado.

El Presidente Joe Biden habla durante un debate presidencial con el candidato presidencial republicano, el ex Presidente Donald Trump - 27 Junio 2024 AP Photo/Gerald Herbert

El presidente en funciones está perdiendo el apoyo crucial de sus colegas, donantes y varias celebridades de renombre. De hecho, parece que Biden está perdiendo una parte importante del voto demócrata: Hollywood, con varias celebridades que le piden que se haga a un lado.

El célebre escritor estadounidense Stephen King es la última celebridad que se ha sumado a estos llamamientos. King ya apoyó a Biden en las últimas elecciones y ahora ha pedido al Presidente que se aparte.

"Joe Biden ha sido un buen presidente, pero ya es hora de que anuncie que no se presentará a la reelección, por el bien de los Estados Unidos a los que tanto ama", compartió en X. Como era de esperar, Elon Musk se apresuró a responder con un post troll: "¡Incluso Stephen King vota a Trump!".

King no es el primer nombre importante del mundo del espectáculo que pide a Biden que se aparte en las últimas semanas. El presentador Stephen Colbert, en su primer programa Late Night desde el debate, dijo que ver la desastrosa actuación de Biden "me quitó un año de vida".

Durante el programa, dijo: "Creo que (Biden) es un hombre suficientemente bueno. Es un presidente lo suficientemente bueno como para anteponer las necesidades del país a las de su ego. Y por doloroso que sea, es posible que ceder el liderazgo a una generación más joven sea lo correcto para el bien común".

Del mismo modo, el director de 'Cuando Harry encontró a Sally...', Rob Reiner, compartió: "Si gana el delincuente convicto, perdemos nuestra democracia. Joe Biden ha servido eficazmente a EE.UU. con honor, decencia y dignidad. Es hora de que Joe Biden dimita".

El director Michael Moore('Bowling for Columbine', 'Fahrenheit 9/11') dio un giro diferente a su argumentación contra Biden. Durante una aparición en 'MSNBC', Moore acusó al partido demócrata de cometer "abuso de ancianos" al presionar a Biden para que continuara con la campaña electoral.

"El problema aquí es que creo que se está cometiendo una forma de abuso de ancianos en la que el Partido Demócrata y la gente que forma parte del aparato le están empujando y presionando para que se quede", dijo Moore.

"No sé a ustedes, pero a pesar de mis críticas con Biden, ver el debate de hace una semana fue desgarrador", continuó. "Fue como, imagina que ese era tu padre ahí arriba. Pensaba, ¿por qué nadie hace nada? ¿Por qué le dejaron salir al escenario en estas condiciones? ¿Quién vela por él? ¿Quién vela por él ahora mismo?".

El escritor y productor ejecutivo Damon Lindelof Richard Shotwell/Invision/AP

Otra voz ha sido la del co-creador de Lost, Damon Lindelof, que también ha pedido la dimisión de Biden: "Biden tiene que irse y los demócratas tienen que despertar", escribió en una columna para Deadline. Instó a otros a retener sus donaciones al partido demócrata hasta que "haya un cambio en la cúpula".

"Soy demócrata de toda la vida y amo a mi complicado y glorioso país", dijo en el artículo de opinión. "No escribo esto de forma anónima porque pido a otros en posiciones de influencia que hagan lo mismo. No sé si lo que tengo que decir importará, pero sé lo que me dicen mis ojos, mis oídos y mi corazón. He estado dormido al volante y es hora de despertar de una puta vez".

"Propongo un DEMbargo. Sin cheques escritos. Ningún enlace de ActBlue pulsado. Para nadie". El llamamiento al boicot de las donaciones al Partido Demócrata tuvo eco en la heredera de Disney Abigail Disney -sobrina nieta de Walt Disney y donante demócrata desde hace tiempo-, que advirtió de que el Partido Republicano ganaría en noviembre si no se producía un cambio de candidato, y añadió: "Tengo la intención de detener cualquier contribución al partido a menos y hasta que sustituyan a Biden al frente de la candidatura".

Una llamada a la dimisión de Biden Noah Berger/AP

Otro de los mayores donantes de los demócratas, el cofundador de Netflix Reed Hastings, declaró en un correo electrónico a 'The New York Times': "Biden necesita hacerse a un lado para permitir que un líder demócrata vigoroso venza a Trump y nos mantenga seguros y prósperos".

A pesar de estos llamamientos y boicots, el actual presidente se ha mantenido desafiante a presentarse a las elecciones e insistente sobre su capacidad para volver a ganar. En una carta abierta enviada a los demócratas el lunes (8 de julio), el presidente dijo que estaba "firmemente comprometido a permanecer en esta carrera, a correr esta carrera hasta el final y a vencer a Donald Trump".

Joe Biden, desafiante. Morry Gash/AP

También dijo que había mantenido "extensas conversaciones con la dirección del partido, los cargos electos, los miembros de base y, lo que es más importante, los votantes demócratas" y que había "escuchado las preocupaciones de la gente, sus temores y preocupaciones de buena fe sobre lo que está en juego en estas elecciones. No estoy ciego ante ellos".

Y añadió: "No volvería a presentarme si no creyera absolutamente que soy la mejor persona para vencer a Donald Trump en 2024.Tuvimos un proceso de nominación demócrata y los votantes han hablado clara y decisivamente. Los votantes -y solo los votantes- deciden el candidato del Partido Demócrata".

Así que no está previsto el paso de la antorcha. Queda por ver si Biden puede capear el temporal, hasta qué punto los seguidores famosos determinan los votos, y si puede reunir a sus fervientes partidarios una vez más a tiempo para las elecciones de noviembre.

Sin embargo, si sigue perdiendo el apoyo crucial de las principales voces y donantes de la industria del entretenimiento, seguirá creciendo el temor de que su presencia en la candidatura esté dando a Donald Trump un segundo mandato en la Casa Blanca.