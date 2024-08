La familia del actor Alain Delon no sacrificará a su perro Loubo ni lo enterrará con él, como deseaba la estrella francesa. La noticia de que Loubo no pasaría un mal día fue bien recibida por los defensores de los animales.

La familia de Alain Delon ha anulado el deseo del fallecido actor de matar a su perro para que pueda ser enterrado con su perro Loubo. No, no es una broma. Se acaba de evitar una película snuff sobre perros.

El actor francés, famoso por películas como 'La Piscine' y 'Le Samourai', falleció el domingo a los 88 años. Había declarado anteriormente que quería compartir la tumba con su malinois belga de 10 años.

De hecho, Delon habló a 'Paris Match' en 2018 sobre su relación especial con Loubo, y declaró: "Si muero antes que él, le pediré al veterinario que nos lleve juntos. Lo pondrá a dormir en mis brazos. Prefiero eso a saber que se dejará morir en mi tumba con tanto sufrimiento".

"Es mi perro del final de mi vida... Le quiero como a un hijo. He tenido 50 perros en mi vida, pero tengo una relación especial con éste. Me echa de menos cuando no estoy", dijo Delon.

Pero Loubo ha esquivado la eutanasia tras la reacción de los defensores de los derechos de los animales en Francia. La SPA, organización francesa dedicada a la protección de los animales, condenó en un comunicado el deseo de Delon de aplicar la eutanasia a su perro.

"La vida de un animal no debe estar condicionada a la de un ser humano", afirmaron antes de añadir que estarían dispuestos a acoger a Loubo y encontrarle un nuevo hogar y una nueva familia.

La Fundación Brigitte Bardot, una organización de defensa de los derechos de los animales fundada por el icono francés, intervino en Instagram: "No os preocupéis por Loubo", añadiendo que los seres queridos de Delon confirmaron que cuidarían del buen chico.

"Muchos de ustedes nos han enviado mensajes sobre el destino de Loubo", dijo la fundación. "Tiene su casa y su familia, y la familia de Alain Delon nos ha confirmado que cuidarán de él. Por supuesto, Loubo no será sometido a eutanasia".

La hija de Delon, Anouchka, publicó una foto de Loubo en Instagram el año pasado, con el pie de foto: "Allí donde hay un desgraciado, Dios envía un perro. Gracias, Loubo, por estar ahí para tu amo".

En Francia no hay ninguna ley que prohíba a los dueños sacrificar a sus mascotas, sanas o enfermas. En España la ley del Bienestar Animal prohíbe sacrificar a animales sanos.

Ahora la gente podrá dejar de acosar a Loubo y a la familia de Delon.