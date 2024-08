La aplicación para compartir vídeos ha desvelado sus 'Canciones del verano 2024', clasificadas por el total de creaciones durante el verano de 2024 en la plataforma. ¿Quiénes ocupan los primeros puestos en las listas mundial?

TikTok ha desvelado sus 'Canciones del verano 2024', declarando que "el verano ha sido icónico para la música".

La aplicación para compartir vídeos continúa: "Veranos de mocosos y bailes ochenteros, estrellas emergentes y el regreso de grandes nombres de la industria, nuevas eras para el pop femenino y excitantes géneros urbanos rompedores: los mayores momentos musicales del verano han saltado a TikTok".

El primer puesto mundial oficial es para 'Gata Only' de FloyyMenor y Cris Mj, mientras que la canción del verano en el Reino Unido fue 'Nasty' de Tinashe, que también fue número dos en la lista mundial.

Más de 10 millones de visitas

En relación con el premio, Tinashe declaró: "¡Gracias a todos mis increíbles fans que han hecho de 'Nasty' la canción número uno del verano en el Reino Unido y la número dos en todo el mundo! Ha sido tan divertido e increíble ver todos los vídeos que habéis hecho en TikTok. ¡Me encantan todos! Estoy súper agradecida por vuestro continuo apoyo y espero que todos disfrutéis haciendo más contenido del resto de mi álbum 'Quantum Baby'.

La canción de Tinashe fue la banda sonora de más de 10 millones de vídeos en TikTok, donde la expresión "match my freak" se convirtió en un eslogan popular.

Otros artistas que aparecen en el Top 10 de la lista mundial son Billie Eilish y Sabrina Carpenter, que también figuran en la lista del Reino Unido.

Estas son las listas completas:

Top 10 canciones en todo el mundo

1. ‘Gata Only’ – FloyyMenor and Cris Mj

2. ‘Nasty’ – Tinashe

3. ‘Million Dollar Baby (VHS)’ – Tommy Richman

4. ‘Birds Of A Feather’ – Billie Eilish

5. ‘Alibi’ (con Pabllo Vittar & Yseult) – Sevdaliza

6. ‘Please Please Please’ – Sabrina Carpenter

7. ‘ESTE’ – El Alfa, Nfasis

8. ‘Tell Ur Girlfriend’ – Lay Bankz

9. ‘Si no quieres, no’ – Luis R Conriquez, Neton Vega

10. ‘Si antes te hubiera conocido’ – Karol G

FloyyMenor explicó: "Estoy muy feliz con todo lo que se ha logrado con 'Gata only'. Sabía desde el principio que esta canción sería un éxito mundial y su éxito me llena de orgullo. Estoy agradecida con la comunidad de TikTok por su papel en ayudar a que la canción llegue a una audiencia global".

Top 10 de canciones en el Reino Unido

1. 'Nasty' – Tinashe

2. 'Champagne Coast' – Blood Orange

3. 'Million Dollar Baby (VHS)’ – Tommy Richman

4. 'Pink Lemonade (Str8 Reload)' – Leostaytrill & Mr Reload It

5. 'Please Please Please' – Sabrina Carpenter

6. 'Birds Of A Feather' – Billie Eilish

7. 'Band4band' – Central Cee & Lil Baby

8. 'Stargazing' – Myles Smith

9. 'KEHLANI' – Jordan Adetunji

10. 'Espresso' – Sabrina Carpenter

Ole Obermann, jefe global de Desarrollo de Negocios Musicales de TikTok, dijo en un comunicado: "Una vez más, la lista de Canciones del Verano de TikTok demuestra maravillosamente cómo la magia de TikTok ayuda a nuestra comunidad global a descubrir y promover una diversa gama de artistas increíblemente talentosos y su música".

Obermann continuó: "La música latina es uno de los géneros más populares en TikTok, por lo que no es ninguna sorpresa ver a Gata Only encabezar nuestra lista global, junto a otros increíbles artistas emergentes como Sevdaliza y Tommy Richman, así como superestrellas como Billie Eilish".

"La lista 'Canciones del Verano' es la prueba de que tanto los artistas nuevos como los emergentes de todos los géneros, de cualquier parte del mundo, pueden conectar con más de mil millones de fans de la música TikTok cada día, construir sus carreras e impactar en la cultura musical".

Bronca entre Universal y TikTok

A principios de este año, TikTok se enfrentó a la discográfica Universal, que amenazó con retirar millones de canciones de TikTok por cuestiones como la música deepfake generada por IA y la compensación a los artistas.

La disputa se resolvió en mayo, con un nuevo acuerdo de licencia entre ambas partes, y artistas de Universal Music Group, como Drake, Adele, Bad Bunny, Billie Eilish y Taylor Swift, volvieron a TikTok.

La plataforma sigue siendo vital para que los artistas promocionen sus obras, como demuestra el álbum 'Brat' de Charli XCX, que capturó el 'zeitgeist', el espíritu del momento, cuyo lanzamiento se realizó a través de la aplicación y se convirtió instantáneamente en meme.