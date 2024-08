El expresidente Donald Trump ha compartido imágenes falsas generadas por IA que sugieren que Taylor Swift y sus fans le apoyan... y los Swifties no están contentos.

PUBLICIDAD

Donald Trump ha vuelto a hacer de las suyas. El expresidente de EE.UU. ha compartido imágenes falsas generadas por inteligencia artificial (IA) que sugieren que cuenta con el respaldo de Taylor Swift y sus fans para las próximas elecciones.

Anoche, el exmandatario compartió una serie de mensajes en su cuenta de Truth Social, en los que incluía capturas de pantalla de imágenes de IA de Swifties vistiendo camisetas con el lema "Swifties For Trump".

Una de las imágenes muestra una foto manipulada de Swift vestida con un traje al estilo del Tío Sam, con el texto "TAYLOR QUIERE QUE VOTES A DONALD TRUMP". Compartió un collage de fans de la cantante, claramente etiquetado como "sátira", añadiendo las palabras: "¡Acepto!"

Trump accepts Truth Social

Además, Trump compartió un artículo en el que se afirmaba falsamente que los fans de Swift "se están pasando a Trump" tras el reciente complot terrorista contra sus conciertos en Viena.

Estas maniobras para hacer creer a sus seguidores que la superestrella del pop aboga por votar a Trump han sido vistas como ridículas y como un intento desesperado de Trump por apuntalar su campaña. Algunos fans han pedido que se tomen acciones legales.

Taylor Swift no ha apoyado oficialmente a ningún candidato a la presidencia estadounidense en las elecciones de 2024. En general, ha mantenido un calculado silencio sobre sus opiniones políticas, y recientemente ha sido criticada por su falta de comentarios sobre la crisis humanitaria en Gaza.

Se había rumoreado que era republicana durante el ciclo electoral de 2016, antes de compartir públicamente sus opiniones políticas por primera vez, cuando apoyó a dos candidatos del partido demócrata en 2018 para las elecciones de mitad de mandato en EE.UU.

"En el pasado he sido reacia a expresar públicamente mis opiniones políticas, pero debido a varios acontecimientos en mi vida y en el mundo en los últimos dos años, ahora me siento muy diferente al respecto", escribió en Instagram en ese momento. "Siempre he votado y siempre votaré en función del candidato que proteja y luche por los derechos humanos que creo que todos merecemos en este país".

En 2020, dio su apoyo a Joe Biden y Kamala Harris, señalando a Trump a raíz de las protestas por la muerte de George Floyd ese mismo año.

Swift criticó a Trump por "avivar el fuego de la supremacía blanca y el racismo" y por desfinanciar el Servicio Postal de EE.UU. en 2020, una medida que describió como la elección de "engañar descaradamente y poner en riesgo la vida de millones de estadounidenses en un esfuerzo por aferrarse al poder".

A principios de este mes, una foto compartida en la cuenta de Instagram de Swift desató especulaciones de que estaba a punto de apoyar a Kamala Harris. Especulaciones que fueron desmentidas rápidamente.

Trump también hizo comentarios sobre Swift a principios de este año. En una entrevista con Ramin Setoodeh, redactor jefe de Variety, para su libro "Apprentice in Wonderland: How Donald Trump and Mark Burnett Took America Through the Looking Glass" (Aprendiz en el país de las maravillas: cómo Donald Trump y Mark Burnett llevaron a América a través del espejo), cuestionó si la cantante de pop era realmente liberal.

"¿Es liberal, o es sólo una actuación?", le preguntó a Setoodeh durante la entrevista. "¿Es liberal de verdad? ¿No es una actuación? Me sorprende que una estrella del country pueda tener éxito siendo liberal".

Según la CNN, se especula con la posibilidad de que Swift actúe esta semana en la Convención Nacional Demócrata de Chicago, aunque no hay confirmación al respecto. Por el momento, Swift cerrará hoy su gira The Eras Tour con una actuación en el estadio londinense de Wembley.