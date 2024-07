Un estudio demostró que la franqueza de la cantante con respecto a sus problemas de imagen corporal podría haber eliminado el estigma y ayudado a sus fans a buscar ayuda.

Taylor Swift ha sido noticia recientemente por su gira mundial Eras Tour, que el pasado mes de mayo vino a Madrid, con la que ha batido récords de ingresos, además de ser criticada por prolongar los efectos de la inflación y por su elevada huella de carbono.

Pero se ha realizado uno de los primeros estudios sobre el impacto de la artista en sus fans, también conocidos como 'swifties', y resulta que la estrella del pop puede ser buena para la salud.

Investigadores de la Universidad de Vermont (UVM), en Estados Unidos, publicaron un trabajo en la revista 'Social Science & Medicine' sobre el impacto de Swift en sus fans en cuanto a hábitos alimenticios e imagen corporal.

"Nuestros hallazgos sugieren que los fans que se sentían muy conectados con Swift se vieron influidos a cambiar positivamente sus comportamientos o actitudes en torno a la alimentación o su imagen corporal debido a las revelaciones y mensajes de Swift en su música", dijo en un comunicado Lizzy Pope, profesora asociada de la UVM y nutricionista dietista.

La cantante también ha tenido problemas con su imagen corporal

Pope y Kelsey Rose, profesora clínica adjunta de la UVM especializada en el tratamiento de trastornos alimentarios, analizaron 200 publicaciones de TikTok y Reddit con un total de 8.300 comentarios en línea.

La cantante ha admitido que también ha tenido problemas con su imagen corporal e incluso que ha sufrido un trastorno alimenticio durante su carrera. En concreto, habló de estos problemas en el documental Miss Americana, estrenado en 2020 en Netflix.

También insinuó que había intentado "matar de hambre a su cuerpo" en su canción 'You're On Your Own Kid' lanzada en 2022.

Los investigadores señalaron que, en general, el hecho de que Swift compartiera sus luchas personales con la alimentación y la imagen corporal ha tenido un impacto positivo en la relación de sus fans con sus propios comportamientos y su recuperación.

La cosificación sigue existiendo

"Los fans parecían inspirarse en el hecho de que Swift se había recuperado de los trastornos alimentarios y posteriormente parecía estar prosperando", dijo Rose.

El análisis también destacó cómo la transparencia de Swift podía tener un impacto positivo a la hora de eliminar el estigma de la gente a la hora de buscar ayuda o tratamiento.

Sin embargo, la investigación también observó que muchos de los comentarios analizados seguían cosificando a Swift e impulsando narrativas centradas en el cuerpo, incluso si estaban motivadas por la admiración con comentarios como "ha ganado peso, ahora parece tan feliz y saludable".

"Incluso si la intención era positiva, los fans seguían comentando, lo que significa que no habían interiorizado por completo su mensaje de 'por favor, no hagas más comentarios sobre los cuerpos de la gente'", afirma Pope.

Existe una larga tradición de cosificar los cuerpos de las mujeres, especialmente de las famosas en eventos como las galas de premios, en las que se elogia a las celebridades femeninas más por su apariencia en la alfombra roja que por sus logros profesionales.

"Taylor Swift puede hacer más por cambiar actitudes con unas pocas frases que nosotras en toda nuestra carrera", afirma Pope y subraya el gran poder que posee Swift. "Por eso es importante estudiar a las personas que tienen ese tipo de impacto", añadió.

Ambos investigadores señalaron también que la actual gira de Swift cuenta con un elenco de bailarines de cuerpos diversos, lo que desafía la idea de que los bailarines expertos deben ajustarse a un único tamaño corporal.