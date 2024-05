Cada vez son más los personajes públicos que quieren proteger y rentabilizar su identidad solicitando marcas. Algunas solicitudes son más sorprendentes que otras.

Taylor Swift presentó a principios de este mes una marca registrada para una sección de su gira, 'Female Rage: The Musical', que muestra canciones de su nuevo álbum 'The Tortured Poets Department'.

No es la primera vez que la estrella internacional, valorada en más de mil millones de dólares, solicita derechos legales sobre frases relacionadas con su marca.

Además de registrar su nombre, iniciales y títulos de álbumes, Swift también ha sido noticia por solicitudes más oscuras. Utilizar algunas de sus letras, al menos en un contexto comercial, podría meterte en un buen lío.

Las aventuras de Meredith, Olivia y Benjamin Swift

Entre las frases más conocidas figuran 'This Sick Beat', '...Ready For It?' y la ocurrencia de su álbum Reputation: 'The Old Taylor Can't Come To The Phone Right Now'.

El término 'Swiftmas' también está protegido, así como los nombres de sus gatos, Meredith, Olivia y Benjamin Swift. Todos ellos aparecen en fotos en serie y son conocidos por y todos los seguidores de la artista.

¿Máquina de hacer dinero o medida preventiva?

Los personajes públicos no siempre se proponen "convertirse en marcas de productos relacionados con sus actividades principales", explica a 'Euronews Business' Jerry Bridge-Butler, abogado de marcas de Baron Warren Redfern.

"Sin embargo, una vez que su popularidad alcanza cierto nivel, se convierte en una fuerza de atracción muy poderosa que puede utilizarse para desplazar productos. Pon el nombre de la banda 'Taylor Swift' en cualquier pieza de merchandising y se venderá en grandes cantidades a hordas de fans que la adoran".

Millones y millones y más millones

Según la revista 'Forbes', Taylor Swift habría ingresado unos 200 millones de dólares (184 millones de euros) en comercialización de productos derivados en 2023, vendiendo camisetas, insignias y otros muchos artículos en sus conciertos de la gira Eras Tour.

Charlotte Wilding, abogada de marcas del despacho de protección jurídica de la propiedad intelectual, Keltie, también declaró a 'Euronews' que registrar una marca es una medida de protección.

"Puede ser difícil recuperar el control sobre una marca, o un elemento de una marca, si lo obtiene un tercero, por eso es muy recomendable solicitar la protección". Aunque es posible que las figuras públicas recuperen la propiedad de su nombre o marca, no es fácil.

Defensa de nombre propio: de Neymar a Kylie Minogue

En 2019, el futbolista Neymar Júnior ganó un juicio contra el empresario portugués Carlos Moreira, que había intentado registrar el nombre 'Neymar' para vender ropa, zapatos y sombreros. Los representantes de Neymar alegaron que, dada la fama del futbolista, la solicitud se había hecho de "mala fe".

Otra batalla por la propiedad tuvo lugar entre Kylie Jenner y Kylie Minogue en 2017. Cuando Jenner, de profesión estrella de realities, solicitó una marca sobre su nombre de pila en Estados Unidos, el equipo de Minogue se opuso, alegando que podría causar "daños" a la marca de la cantante australiana.

Marcas registradas: Así me gusta

Madonna fue pionera como en tantas y tantas cosas. Fue una de las primeras celebridades, Frank Sinatra al margen, en solicitar derechos para proteger su nombre y marca en la década de 1980, y desde entonces las solicitudes son mucho más frecuentes.

La inevitable en casi cualquier actividad Paris Hilton, chica de primera página por excelencia, ha registrado con éxito su eslogan 'That's Hot', mientras que Donald Trump tiene la propiedad de su lema presidencial 'Make America Great Again'.

Pueden registrarse hasta poses y posturas

Otro ejemplo es Usain Bolt, que el año pasado solicitó en EE.UU. la marca de un logotipo que muestra su característica pose de celebración de la victoria.

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, responsable de las marcas de la UE, declaró a 'Euronews' que acepta la enorme cantidad de solicitudes que recibe.

El organismo recibió unas 175.694 solicitudes en 2023 y registró 161.216 marcas, con lo que la tasa de éxito se situó en el 91%.

Uno de los motivos de rechazo, según Níall Tierney, abogado y consultor de propiedad intelectual en Dublín, es que la marca no pueda describir los productos que se venden.

"Por ejemplo, si un fabricante de jabón solicitara el registro de SOAPY para productos detergentes, se le denegaría", explica.

En Estados Unidos sólo puede concederse una marca si se está utilizando, mientras que en la Unión Europea y el Reino Unido no existe esa condición.

Otra diferencia es que en EE.UU. la existencia de una marca anterior implica el bloqueo automático de las nuevas solicitudes. En el Reino Unido y la UE, corresponde a los titulares de derechos anteriores proteger sus propias marcas.