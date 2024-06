En un libro que saldrá a la venta a finales de este mes, Trump comenta el aspecto de Taylor Swift y cuestiona sus convicciones políticas, en un momento en que la campaña del presidente Biden está buscando activamente el apoyo de la cantante.

Es espeluznante. Muy espeluznante. El expresidente estadounidense Donald Trump ha compartido sus opiniones sobre la estrella mundial del pop Taylor Swift, describiéndola como "inusualmente bella".

Fue preguntado por Swift, la "mayor celebridad de nuestro tiempo", que se encuentra actualmente en la etapa europea de su gira Eras Tour, para el libro de próxima publicación 'Apprentice in Wonderland: How Donald Trump and Mark Burnett Took America Through The Looking Glass' ('Aprendiz en el país de las maravillas: Cómo Donald Trump y Mark Burnett llevaron a América a través del espejo'), del coeditor jefe de 'Variety' Ramin Setoodeh.

En lugar de comentar los logros de Swift como artista, Trump se centró, como era de esperar, en su físico. "Creo que es guapa, ¡muy guapa! Me parece muy guapa. Creo que es liberal. Probablemente no le guste Trump. He oído que tiene mucho talento", dijo. "Creo que es muy guapa, de hecho, ¡inusualmente guapa!", añadió.

Dejando a un lado la referencia sociópata en tercera persona, son cinco "guapas" y una "progresista", para quien lleve la cuenta. En un extracto publicado en 'Variety', Trump continuó. "Ella es liberal, ¿o es solo una actuación?", le preguntó a Setoodeh durante la entrevista. "¿Es de verdad progresista? ¿No es una actuación? Me sorprende que una estrella del country pueda tener éxito siendo progresista". Tres "progresistas" más. Su amplitud de vocabulario es realmente impresionante.

Taylor Swift en el estadio Murrayfield de Edimburgo el 7 de junio de 2024 Jane Barlow/PA/AP

Swift ha mantenido en general un calculado silencio sobre sus opiniones políticas, y recientemente ha sido criticada por su falta de comentarios sobre la crisis humanitaria de Gaza. Se había rumoreado que era republicana durante el ciclo electoral de 2016, antes de compartir públicamente sus opiniones políticas por primera vez cuando apoyó a dos candidatos del partido demócrata allá por 2018 para las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

"En el pasado he sido reacia a expresar públicamente mis opiniones políticas, pero debido a varios acontecimientos en mi vida y en el mundo en los últimos dos años, ahora me siento muy diferente al respecto", escribió en Instagram en ese momento. "Siempre he votado y siempre votaré en función del candidato que proteja y luche por los derechos humanos que creo que todos merecemos en este país".

A continuación, apoyó a Joe Biden y Kamala Harris en 2020, apuntando a Trump tras las protestas de George Floyd ese mismo año. "Después de avivar el fuego del supremacismo blanco y el racismodurante toda su presidencia, ¿tiene el descaro de fingir superioridad moral antes de amenazar con la violencia? ¿'Cuando empiezan los saqueos empiezan los disparos'? Te expulsaremos en noviembre", tuiteó a Trump.

Swift aún no ha dado su apoyo a las próximas elecciones de 2024, y se ha informado de que la campaña del presidente Biden está buscando activamente el apoyo de Swift, lo que ha puesto en pie de guerra a la multitud 'MAGA'.

El 31 de mayo, Trump fue declarado culpable de los 34 cargos de falsificación de registros comerciales en relación con un pago a la actriz porno Stormy Daniels en vísperas de las elecciones de 2016.

Trump sale de la sala del tribunal después de que un jurado lo condenara por delitos graves por falsificar registros comerciales Seth Wenig/AP

En otras noticias de celebridades del mundo de la cultura que arremeten contra Trump, el célebre escritor Stephen King ha llamado "senil" al expresidente tras un extraño desvarío sobre tiburones en un acto de campaña el pasado fin de semana. Prepárense, porque seguir esta línea de pensamiento exige una cierta reconfiguración cerebral.

Trump habló de coches y barcos eléctricos, afirmando que "ellos" quieren que los barcos sean eléctricos, sin más detalles sobre quiénes son "ellos" o a qué política se refería. A continuación, recordó una conversación que tuvo con un vendedor de barcos: "¿Qué pasaría si el barco se hundiera?". Luego vienen los tiburones. "La batería (del barco) está ahora bajo el agua y hay un tiburón que está aproximadamente a 10 metros por allí. Por cierto, últimamente hay muchos ataques de tiburones", divagó Trump. "¿Me electrocuto... o salto junto al tiburón y no me electrocuto? Porque os diré que él no sabía la respuesta".

Trump dijo que "elegiría la electrocución, todas y cada una de las veces" antes que ser hipotéticamente asesinado por un tiburón. ¿Todavía con nosotros? Bien, porque nos cuesta.

"Esto es como escuchar a tu tío senil en la mesa después de tomarse la tercera copa", escribió King. Realmente lo es. Vale la pena señalar que Trump siempre ha tenido una extraña fascinación por los tiburones. Ya lo abordó en 2013, cuando escribió en Twitter: "Lo siento amigos, simplemente no soy un fan de los tiburones. Y no se preocupen, estarán por aquí mucho después de que nos hayamos ido". El candidato republicano a la Casa Blanca, obsesionado con los tiburones, señoras y señores.