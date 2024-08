Por Euronews con AP

Kennedy Jr. es hijo del fallecido fiscal general y senador Robert Kennedy y sobrino del presidente John F. Kennedy, ambos pesos pesados en la historia del partido demócrata. Reconoció que su decisión de apoyar a Trump había provocado tensiones en su familia.

Robert F. Kennedy Jr. suspende su candidatura presidencial independiente y en su lugar apoya a Donald Trump en la carrera de noviembre por la Casa Blanca. Kennedy Jr. comentó en un discurso el viernes que buscará retirar su nombre de la papeleta en los estados disputados porque cree que su presencia en la carrera ayudaría a su rival demócrata Kamala Harris.

"Hace muchos meses, prometí al pueblo estadounidense que me retiraría de la carrera si me convertía en un aguafiestas. Un aguafiestas es alguien que va a alterar el resultado de las elecciones, pero no tiene ninguna posibilidad de ganar. En mi fuero interno, ya no creo que tenga un camino realista hacia la victoria electoral ante esta implacable censura sistemática y el control de los medios de comunicación", declaró.

"Nuestras encuestas mostraban sistemáticamente que permaneciendo en la papeleta electoral en los estados disputados, probablemente entregaría las elecciones a los demócratas, con quienes discrepo en las cuestiones más existenciales: la censura, la guerra y las enfermedades crónicas".

Kennedy Jr. dijo que sus partidarios pueden seguir apoyándole en la mayoría de los estados donde es poco probable que influyan en el resultado. Ha tomado medidas para retirar su candidatura en al menos dos estados a finales de esta semana, Arizona y Pensilvania.

Dijo que la medida se tomó tras conversaciones con Donald Trump en las últimas semanas y dijo a los periodistas que ahora está lanzando su "apoyo al presidente Trump".

Tensiones en la familia Kennedy por este apoyo a Trump

Antes del discurso, su campaña había dicho en una presentación ante un tribunal de Pensilvania que apoyaría a Trump para presidente. Sin embargo, un portavoz de Kennedy Jr. dijo que la presentación judicial se había hecho por error.

Cinco familiares de Kennedy emitieron el viernes un comunicado en el que calificaban su apoyo a Trump de "triste final para una triste historia" y reiteraban su apoyo a Harris. En campaña en Las Vegas, el candidato presidencial republicano Donald Trump dijo que era un "gran honor" recibir el respaldo de Kennedy.

El candidato presidencial republicano, el expresidente Donald Trump, habla con los periodistas en un acto de campaña en Las Vegas, el 23 de agosto de 2024. Julia Nikhinson/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Quiero dar las gracias a Bobby, ha sido muy amable. Ha sido muy bonito. Eso es grande. Es un gran tipo, respetado por todo el mundo Donald Trump

Las campañas de Kennedy Jr. y Trump han intensificado sus elogios mutuos en las últimas semanas. Ambas campañas llevan meses acusando a los demócratas de instrumentalizar el sistema judicial en su propio beneficio.

Y ambas han insinuado públicamente que podrían estar dispuestas a unir fuerzas, con el objetivo común de limitar las posibilidades de Harris. Las elecciones presidenciales estadounidenses tendrán lugar el 5 de noviembre.