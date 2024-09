"Es fácil dar por sentados los retretes, pero junto con el agua limpia y una buena higiene, pueden salvar vidas", afirma el director ejecutivo de WaterAid.

Los que tienen uno apenas lo consideran emocionante. Sin embargo, una subasta demuestra que los asientos de inodoro pueden ser el punto de encuentro entre la necesidad y el diseño, y todo por una buena causa que pone de relieve la necesidad de un artículo que damos demasiado por sentado.

Varios artistas y famosos, entre ellos el cantante de Culture Club Boy George, las diseñadoras de moda Dame Zandra Rhodes y Pam Hogg, así como el cómico Harry Hill, han diseñado asientos de inodoro que se subastarán para la organización benéfica WaterAid, una organización no gubernamental internacional dedicada al agua, el saneamiento y la higiene.

La colección de arte 'Best In The House', con diseños que van desde el juego de palabras hasta el asiento real dorado, se expondrá este mes en la Feria de Arte Británico de la Galería Saatchi de Londres.

'Best Seat In The House' surgió de la colaboración entre WaterAid y el fotógrafo Rankin, cuya agencia fotografió la colección para ayudar a concienciar sobre la crisis mundial del saneamiento.

Asiento de inodoro de Boy George Rankin/WaterAid/PA

El diseño de Boy George incluye las palabras 'piss and love', mientras que la creación de Hill incluye una representación de un caballo dentro de una herradura que dice 'lucky toilet seat'.

Boy George dijo: "Reales o rockeros, los retretes son un gran nivelador porque todos tenemos que usar uno. Se pueden hacer muchas reflexiones serias en el trono, pero ¿te imaginas la vida sin tu retrete? Esa es la realidad para una de cada cinco personas en el mundo".

Y añadió: "Me encanta el concepto de reimaginar el retrete como un lujo, y me divertí mucho diseñando mi propio 'Best Seat In The House' para destacar la importancia de unos retretes decentes".

Al describir su diseño, el cantante declaró: "Mi asiento es un 'trono punk' de desafío, con un descarado mensaje escrito en su interior, ya que me gusta aportar humor y optimismo a mi arte. Es estupendo que mi creación vaya a parar a WaterAid para ayudar a más gente a conseguir este derecho básico".

Asiento de inodoro Lucky Loo de Harry Hill Rankin/WaterAid/PA

Tim Wainwright, director ejecutivo de WaterAid en el Reino Unido, ha declarado: "Estas divertidas y llamativas creaciones de asientos de inodoro son una forma estupenda de hablar de los inodoros y transmitir el mensaje de que todo el mundo, en todas partes, debería tener acceso a un inodoro decente. Es fácil dar por sentados los retretes, pero junto con el agua potable y una buena higiene, pueden salvar vidas."

"Disponer de aseos decentes puede transformar comunidades enteras, ayudando a detener la propagación de enfermedades, mantener a las niñas en la escuela y mejorar la seguridad y la dignidad de las personas", añadió Wainwright. "Todo lo recaudado en la subasta ayudará a llevar agua potable, aseos y una buena higiene a escuelas y comunidades de todo el mundo, contribuyendo a cambiar más vidas para siempre".

El asiento de inodoro El Trono de Pam Hogg Rankin/WaterAid/PA

Las creaciones se subastarán desde este lunes hasta el 29 de septiembre online en Givergy, y a partir del 26 de septiembre en la British Art Fair de la Saatchi Gallery.**